Košice aj Lamper potvrdili formu: Ešte nemáme nič vyhraté

Košice 4. apríla (TASR) - Hokejisti HC Košice si piatym víťazstvom po sebe vytvorili náskok 2:0 v semifinálovej sérii play off Tipos extraligy. Súboj s HKM Zvolen o postup do finále majú nádejne rozbehnutý, no uvedomujú si, že séria ešte nie je na konci. „Oceliarov“ potiahol k dôležitým víťazstvám aj útočník Patrik Lamper, ktorý skóroval v štyroch zápasoch po sebe a v úvode štvrtkového duelu lišiacky nachytal brankára Pavla Kantora.



Lamper sa v 2. minúte dostal k puku v útočnom pásme a strelou z ostrého uhla otvoril skóre. „Padá mi to,“ lakonicky skonštatoval po tom, čo strelil už piaty gól v siedmom zápase prebiehajúcej play off. Vytvoril si tým osobný gólový rekord vo vyraďovacích bojoch.



Košičanov nasmeroval k víťazstvu 3:2 zvolenský rodák Michal Chovan. Kapitán domácich najskôr asistoval pri góle Bretta Pollocka na 2:0 počas dvojnásobnej početnej výhody a v 33. minúte sa po prihrávke Dannicka Martela dostal do úniku, z ktorého upravil na 3:2. „Ten gól bol zásluhou celej päťky, ktorá dobre zvládla situáciu v našom pásme. Keď som sa dostal do nájazdu, tak som vedel, čo idem robiť,“ priznal Chovan. Zápas hodnotil predovšetkým z tímového pohľadu a hoci bol rád z náskoku 2:0 v sérii, nepreceňoval ho. „Získali sme dva body po domácich zápasoch. Ideme krok po kroku a vieme, že to ešte bude náročná séria. Dnes sme ukázali veľa zblokovaných striel a presne to sú veci, ktoré v play off rozhodujú. Nie je podstatné, kto dáva góly. Všetci spoločne chceme niečo dosiahnuť, tak sme nastavení,“ konštatoval Chovan.



Druhý zápas série bol aj o brankároch, ktorí viackrát podržali svoje tímy. Spokojnejší bol opäť košický Jaroslav Janus, ktorý v prvom zápase inkasoval iba jeden gól z 33 striel a v druhom dva z 24 pokusov. „Cítil som sa výborne a rovnako aj spoluhráči. Pomohli nám aj diváci. Po dvoch zápasoch sme spokojní, no vieme, že vonku nás čakajú ťažké duely. Zatiaľ to boli vyrovnané stretnutia o jednom góle. Mali sme v nich veľa zblokovaných striel, chalani sa obetovali a dodržiavali detaily. Som rád, že sme zvládli oba domáce zápasy,“ konštatoval Janus.