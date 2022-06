Košice angažovali kanadského útočníka Campbella

Košice 25. júna (TASR) - Do kádra hokejistov HC Košice pribudol 31-ročný kanadský útočník Colin Campbell. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.



Campbel pôsobil do roku 2020 v zámorskej súťaži AHL, v ktorej odohral celkovo 412 zápasov. Nazbieral v nich 134 kanadských bodov. Následne zamieril do Európy a ročník 2020/2021 odohral v drese klubu Viedeň Capitals v medzinárodnej IHL. V uplynulej sezóne 2021/2022 odohral v najvyššej nemeckej súťaži DEL 41 zápasov v drese Augsburger Panther. Získal v nich 19 bodov za 6 gólov a 13 asistencií.