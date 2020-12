Košice angažovali Langkowa, Pospíšil už mieri do zámoria

Košice 16. decembra (TASR) - Kanadský hokejový útočník Chris Langkow sa stal novou akvizíciou HC Košice. V tíme by mal nahradiť Martina Pospíšila, ktorý mieri do zámoria s cieľom popasovať sa o miesto v Calgary Flames. Košický klub informoval o dohode s Langkowom prostredníctvom komunitného fóra.



"Zajtra (štvrtok) sa Martin príde rozlúčiť so spoluhráčmi a následne odletí do zámoria. Výborne zapadol do nášho tímu a slovenský hokej má v ňom veľký prísľub do budúcna. Veľmi mu držím palce, aby sa presadil do prvého tímu Calgary Flames. V tejto chvíli však nie je isté, že sa rozbehne nižšia súťaž AHL a ak by sa Martin neprebojoval do Calgary a zároveň by sa nehrala AHL, tak máme od neho prísľub, že by sa k nám vrátil. Tým nám spravil obrovskú radosť. Veľmi radi by sme ho privítali späť," uviedol tréner a športový riaditeľ HC Košice Jan Šťastný.



Na jeho miesto príde 31-ročný kanadský center Langkow. Ten v uplynulých dvoch ročníkoch pôsobil v najvyššej slovenskej súťaži v drese Budapešti a odohral v nej celkovo 103 zápasov, v ktorých získal 89 kanadských bodov za 46 gólov a 43 asistencií. V závere sezóny 2019/2020 zamieril do Litvínova, no angažmán v českej extralige mu pokazilo zranenie už v premiérovom zápase. Zmluvu s košickým klubom podpísal s platnosťou od 1. januára 2020. "Hľadali sme typologicky vhodného hráča na post Martina Pospíšila. Pre nás je veľmi dôležité, aby to bol hráč, ktorý charakterovo zapadne do šatne a nepríde si k nám odohrať iba nejakých pár mesiacov a odíde preč. O vytypovaných hráčoch sme si zisťovali detailné informácie. Zvažovali sme, či chceme ísť československou alebo zahraničnou cestou a svoju úlohu zohrávali aj financie. Chris vie dať gól, vie si plniť defenzívne úlohy a je tímový. To nám potvrdil aj jeho bývalý spoluhráč z Budapešti Tomáš Halász," poznamenal Šťastný.