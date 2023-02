Košice angažovali obrancu Bretona, Spilar: Išli sme na istotu

Košice 8. februára (TASR) - Kanadský hokejový obranca Alex Breton sa stal hráčom HC Košice. Po ročnej prestávke sa vrátil do slovenskej extraligy, v ktorej už obliekal dresy Banskej Bystrice a Slovana Bratislava. Košický klub informoval o novej akvizícii na oficiálnej stránke.



Breton začal prebiehajúcu sezónu 2022/2023 v zámorskej súťaži ECHL, z ktorej sa presunul do tímu AHL Belleville Senators. V slovenskej extralige doteraz odohral celkovo 100 zápasov, v ktorých si pripísal 13 gólov a 47 asistencií. "Pri Bretovi sme išli na istotu. Pozná slovenskú ligu, prostredie a aj väčšinu hráčov. Je to typ útočného obrancu v dobrom veku a sme presvedčení, že bude platný hráč. Alex sa k tímu pripojí v najbližších dňoch," uviedol športový manažér Gabriel Spilar.



Podľa neho Breton pravdepodobne nebude posledná posila v závere prestupového obdobia: "Po odchode Colina Campbella nám stále chýba ešte jeden kvalitný center. Pracujeme na tom, ako aj na rozšírení a vystužení kádra pred play off, keďže šírka kádra určite zohrá svoju rolu. Samozrejme, sme limitovaní aj ekonomickými možnosťami."