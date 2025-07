Košice angažovali obrancu Kakayu zo Sierry Leone

Košice 17. júla (TASR) - Účastník futbalovej Niké Ligy FC Košice angažoval do svojho tímu reprezentanta Sierry Leone Osmana Kakayu. Dvadsaťsedemročný obranca podpísal s účastníkom predkola Konferenčnej ligy dvojročný kontrakt, do tímu prichádza z Boavisty Porto.



„Potrebovali sme vystužiť pravú stranu a podarilo sa nám získať Osmana Kakaya, ktorý je veľmi poctivý a skúsený futbalista. Má v sebe pracovitosť, disciplínu a futbalovosť. Dokazoval to v Quens Park Rangers a takisto aj v Boaviste Porto. Je to presne ten typ futbalistu, ktorý nám chýba a som presvedčený, že k nám prichádza veľmi kvalitný hráč. Sme radi, že sa nám podarilo zvýšiť konkurenciu. Osman je víťazný typ hráča, chce sa neustále zlepšovať a má povesť stopercentného profesionála. Pevne verím, že aj s jeho prispením dokážeme ako mužstvo dosiahnuť viac,“ uviedol pre oficiálnu klubovú webstránku športový riaditeľ klubu Marek Sapara.



Podľa vyjadrení košického funkcionára by malo ísť nateraz o poslednú posilu. Kakay odohral v predchádzajúcom ročníku deväť ligových stretnutí za Boavistu. „FC Košice sa mi ako klub od začiatku rokovaní veľmi pozdával a prispela k tomu aj debata s reprezentantom Slovenska Róbertom Boženíkom, s ktorým sme boli spoluhráčmi v Boaviste Porto. Povedal mi o klube samé dobré veci. Som veľmi šťastný, že som v Košiciach a neviem sa už dočkať, kedy zasiahnem do hry. Veľmi sa mi páči tunajšie prostredie, rovnako aj tím a celkovo podmienky, ktoré tu na futbal sú. Určite však moje rozhodovanie uľahčil aj fakt, že FC Košice bude hrať kvalifikáciu do európskej Konferenčnej ligy,“ vyjadril sa samotný hráč po podpise kontraktu.