Košice budú spolupracovať na príprave majstrovstiev Európy v plávaní

Košice 19. apríla (TASR) - Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV), mesto Košice a Slovenská plavecká federácia (SPF) budú spolupracovať pri prípravách majstrovstiev Európy do 23 rokov a juniorov, ktoré by mohlo v roku 2025 hostiť Národné olympijské centrum plaveckých športov Košice. Memorandum o spolupráci pri organizovaní tohto plaveckého podujatia podpísali vo štvrtok (18. 4.) v Bratislave prezident SOŠV Anton Siekel, primátor Košíc Jaroslav Polaček a prezident SPF Ivan Šulek. Informoval o tom košický magistrát.



"Pôvodne sme mali organizovať len majstrovstvá Európy do 23 rokov, pravdepodobne to však budú aj majstrovstvá Európy juniorov. Spojili sme sily, aby výpravy nemuseli cestovať do mnohých krajín a sústredili sa na jedno podujatie, ktoré tak bude oveľa väčšie," povedal Šulek.



Prezident SOŠV privítal prestavbu košickej mestskej krytej plavárne na moderný plavecký komplex, ktorý bude môcť hostiť medzinárodné športové podujatia. "Teším sa, že na Slovensku vyrastie ďalšie moderné športovisko. Pripojí sa k rodine národných športových centier, ktoré sú pre iné športy. Budeme ďalej pokračovať v podpore týchto projektov, aby sa v nich mohli konať významné športové podujatia," skonštatoval.



Magistrát uviedol, že v meste vďaka Národnému olympijskému centru plaveckých športov vznikne najmodernejšie plavecké centrum na Slovensku a prvý krytý desaťdráhový olympijský bazén.



Košický primátor podpísal aj memorandum o spolupráci medzi mestom, SOŠV a Maratónskym klubom, podľa ktorého sa bude košický Medzinárodný maratón mieru propagovať v priestoroch Slovenského domu v Paríži počas blížiacich sa olympijských hier. V historickom kontexte práve olympijské hry v Paríži v roku 1924 inšpirovali Košičana Vojtecha Bukovského, aby tri mesiace po návrate z olympiády založil v Košiciach medzinárodný maratón.



"Obe memorandá znamenajú pre Košice predovšetkým medzinárodnú prestíž. Zároveň nám prinášajú podporu a promo tradičných i nových športových podujatí, ktoré sú pre naše mesto nielen prísľubom športových zážitkov, ale aj motorom rozvoja lokálnej ekonomiky a turistického ruchu," uviedol Polaček.