Košice čaká šiesta séria s Nitrou, v play off ju vždy zdolali

Košice - Nitra v play off:



2004/2005, štvrťfinále: 4:1 na zápasy



2010/2011, štvrťfinále: 4:1 na zápasy



2012/2013: semifinále: 4:1 na zápasy



2013/2014: finále: 4:3 na zápasy



2022/2023: štvrťfinále: 4:2 na zápasy







Kompletný program finálovej série (na štyri víťazné zápasy)



1. zápas, piatok 18. apríla: Košice - Nitra /18.00/



2. zápas, sobota 19. apríla: Košice - Nitra /18.00/



3. zápas, utorok 22. apríla: Nitra - Košice /18.00/



4. zápas, streda 23. apríla: Nitra - Košice /18.00/



prípadný 5. zápas, piatok 25. apríla: Košice - Nitra /18.00/



prípadný 6. zápas, nedeľa 27. apríla: Nitra - Košice



prípadný 7. zápas, utorok 29. apríla: Košice - Nitra





Košice/Nitra 16. apríla (TASR) - Hokejistov HC Košice a HK Nitra čaká od piatka 18. apríla šiesta vzájomná séria v histórii play off slovenskej extraligy. V každej z doterajších piatich zvíťazili Košičania, ktorí sa z triumfu nad týmto súperom tešili aj po finále v roku 2014. V pozícii favorita sú aj tentoraz a vo finálovom súboji majstrov uplynulých dvoch sezón sa pokúsia zastaviť obhajcu vlaňajšieho prvenstva.Košičania vylepšili semifinálovým postupom cez Zvolen (4:2) vlastný rekord, keď sa dostali už do 17. extraligového finále. Prípadným triumfom nad Nitrou by sa osamostatnili na čele najúspešnejších klubov slovenskej extraligy pred Slovanom Bratislava, keďže oba kluby doteraz získali po 9 titulov. Zatiaľ posledný získali v roku 2023, keď vo finále zdolali Zvolen. V základnej časti prebiehajúcej sezóny 2024/2025 obsadili 2. miesto, keď nazbierali 101 bodov.Nitra sa umiestnila o jednu priečku nižšie, keď získala o štyri body menej. Košičania už majú istotu jubilejnej 20. medaily v ére samostatnosti. Zatiaľ získali popri deviatich zlatých a siedmich strieborných aj tri bronzové. HK Nitra má vo vitríne dva majstrovské tituly. Historicky prvý získala v roku 2016, druhý dosiahla v uplynulej sezóne 2023/2024 po tom, čo triumfom nad Spišskou Novou Vsou zavŕšila pamätnú cestu z predkola.Základná časť sezóny 2024/2025 priniesla vo vzájomných meraniach síl štyri tesné súboje, po ktorých boli trikrát spokojnejší „oceliari,“ Nitra zvíťazila iba v poslednom štvrtom. Košičania sa dostali do finále po tom, čo vo štvrťfinále zdolali Trenčín (4:2 na zápasy) a následne aj Zvolen (4:2). Ich súper si poradil s Popradom (4:2) a napokon aj so Žilinou, ktorú zdolal 4:3 na zápasy. Zatiaľ posledná séria Košíc s Nitrou sa uskutočnila pred dvomi rokmi, keď si vtedajší víťaz základnej časti Košice poradil s Nitrou, ktorá do play off postúpila po 10. mieste a víťaznom predkole, 4:1 na zápasy.Nitru čaká siedme extraligové finále, pričom všetky absolvovala počas uplynulých 11 „vyraďovačiek.“ Po sérii s Košicami získa 11. medailu v histórii, čím sa vyrovná Zvolenu. Okrem dvoch zlatých už „Corgoni“ získali aj štyri strieborné a štyri bronzové. Jediná doterajšia finálová séria Košíc s Nitrou sa skončila triumfom „oceliarov“ 4:3 na zápasy. Prvých päť duelov sa vtedy skončilo najtesnejším rozdielom, pričom Košičania získali tri víťazstvá po riadnom hracom čase. Nitra v šiestom zápase vyrovnala na 3:3, no siedmy duel vyznel jednoznačne v prospech Košíc - 6:0. V košickom drese sa vtedy radoval aj útočník Tomáš Hrnka, ktorý si už oblieka dres materskej Nitry. Z hráčov, ktorí zažili finále spred 11 rokov, sú v jej kádri aj obranca Branislav Mezei a útočník Filip Bajtek.O rekordné tituly sa pokúsia hráči Košíc Radek Deyl a Marek Bartánus. Prvý menovaný sa môže šiestym titulom v drese HC Košice vyrovnať Richardovi Kapušovi zo Slovana Bratislava, ktorý ako jediný získal poltucet prvenstiev v drese jedného tímu. Šesť majstrovských osláv absolvoval aj Bartánus, ktorý má šancu stať sa prvým hráčom so siedmimi prvenstvami. Okrem neho a Kapuša sa šesťkrát stal majstrom SR aj Matej Češík.Vzájomná bilancia zápasov v prebiehajúcej sezóne z pohľadu Košíc: 5:3, 4:3 pp (v), 3:2, 2:3 pp (v)