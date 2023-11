Košice zvýšili náskok aj napriek prehre, hetriky Nauša a Imma

TEL - 22. kolo:



HC Košice - HK Dukla Trenčín 4:5 pp (1:0, 2:1, 1:4 - 0:1)



Góly: 7. Deyl (Lamper, Bartánus), 27. Fejes (Jääskeläinen, Deyl), 35. Berger (Chovan), 60. Olsson (Chovan, Berger) - 40. Baláž, 51. Immo (Pietroniro, Charbonneau), 52. Immo (Conway, Pietroniro), 60. Pietroniro (Immo), 65. Immo (Ahl, Charbonneau). Rozhodovali: Štefik, Fridrich - Vyšný, Stanzel, vylúčení: 8:12 na 2 min., navyše Chovan (Koš.) 10 min. OT za nešportové správanie, presilovky: 1:3, oslabenia: 0:0, 3134 divákov.



Košice: Janus - Olsson, Breton, Ferenc, Šedivý, Bartoš, Deyl, J. Hudec - Jääskeläinen, Pollock, Fejes - Krivošík, Chovan, Lunter - Lamper, Berger, Bartánus - Havrila, Šimun, Rogoň



Trenčín: LaCouvee - Pietroniro, Starosta, Hlaváč, Ekberg, M. Hudec, Nemčík - Petráš, Sojčík, Immo - Charbonneau, Conway, Ahl - Sloboda, Mikúš, Krajčovič - Giľák, Baláž, D. Hudec

Na snímke zľava Patrik Števuliak (Nové Zámky) a Adam Trenčan (Zvolen) v zápase 22. kola Tipos extraligy medzi HC MIKRON Nové Zámky – HKM Zvolen 28. novembra 2023 v Nových Zámkoch. Foto: TASR - Henrich Mišovič

HC MIKRON Nové Zámky - HKM Zvolen 2:5 (0:2, 1:2, 1:1)



Góly: 35. Michnáč (Mamčics, Prokeš), 59. Števuliak (Prokeš, Kozák) - 7. Kašlík (Mucha, C. Hults), 9. Marcinek (Sládok, C. Hults), 22. M. Hults (Mudrák, Mucha), 24. Kubka (Marcinek, Mucha), 52. Viedenský (Bondra). Rozhodovali: Stano, Crman - Kacej, Orolin - Mihálik, vylúčení: 1:2 na 2 min, Rauhauser (Zvolen) - 5 min + DKZ, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0



Nové Zámky: Ovečka (22. Kantor) - Lee, Laurenčík, Ligas, Mamčics, Roman, Kozák, Á. Meszáros - Loggins, Roy, T. Mikúš - Michnáč, Johnson, Stupka - Števuliak, Prokeš, Fafrák - H. Kováč, Ondrušek, Ružek - Géci



Zvolen: Trenčan - Hain, Sládok, Mudrák, C. Hults, Kubka, Rauhauser, Čulík - Šiška, Langkow, Hecl - Kašlík, M. Hults, Mucha - Bondra, Viedenský, Zuzin - Csányi, Marcinek, Kolenič

HC 19 Humenné – HK Dukla Ingema Michalovce 1:3 (0:0, 0:0, 1:3)



Góly: 42. Lucenius (Diakov, Šoltés) – 42. Daugavinš, 51. Bodák (Satnos, Acolatse), 58. Daugavinš. Rozhodovali: Konc, Novák – Ordzovenský, Jurčiak, vylúčení: 3:5 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:1.



Humenné: Kozel (Galimov) - Glazkov, Novický, Meliško, Sergienko, Novota, Diakov, Fereta - Pereskokov, Kuru, Handlovský - Šoltés, Lucenius, Borov - Horvát, Linet, Chalupa - Ragan, Krajňák, Thomka



Michalovce: Škorvánek (Glosár) - Acolatse, Pišoja, Michalčin, Bindulis, Cibák, Bodák, Stripai, Fedor - Santos, Pearson, Daugavinš - Valach, Heard, Puliš - Bjalončík, Suja, Paločko - Kabáč, Solenský, Vašaš

HC´ 05 Banská Bystrica – HK Nitra 5:3 (2:1, 2:2, 1:0)



Góly: 16. Hora (Výhonský, Macek), 17. Wilkins (Wilde, Bačík), 21. Vela (Wilkins, Wilde), 27. Výhonský (Petriska), 59. Hora – 9. Čederle (Marek Slovák), 33. Buček (Gates, F. Gajdoš), 40. Buček (Gates, F. Gajdoš). Rozhodcovia: M. Korba, Jobbágy – Valo, Jedlička.. Vylúčení na 2. min: 5:5, presilovky: 1:2, oslabenia: 2:0, 1852.divákov



Banská Bystrica: Krošelj – Wilde, Bačík, Luža, Hora, Pavúk, Ďatelinka, Žabka – Wilkins, Vela, Turnbull – Petriska, Adam, R. Faith – Výhonský, Bíreš, Macek – Štrauch, Stránsky, Plančár



Nitra: Aittokallio – Cotton, Matej Bača, P. Valent, F. Gajdoš, Vitáloš, Stacha, Fatul – Bajtek Gill, Buček – Harper, Gates, R. Jackson – Ridzoň, Marek Slovák, Čederle – Okoličány, Bubela, Lacka

HK Poprad – HK Spišská Nová Ves 5:2 (1:0, 0:2, 4:0)



Góly: 20. Drgoň (Záborský), 44. Dmowski (Drgoň, Záborský), 45. Drgoň (Dmowski, Záborský), 52. Záborský (Calof, McFadden), 58. Calof - 32. Valach (Drábek, Archambault) 36. Džugan (Myklucha, Merežko). Rozhodovali: Baluška, Výleta – Bogdaň, Pribula, vylúčení: 7:5 na 2 min, navyše: navyše Hamráček 5+DKZ za seknutie a Vartovník 5+DKZ za napadnutie (obaja Spišská), presilovky: 3:0, oslabenia: 0:0, 3425 divákov.



Poprad: Vay – Turan, McFadden, Drgoň, Brincko, J. Brejčák, D. Brejčák, Mešár – Peresunko, Coulter, Dmowski – Kukuča, Calof, Záborský – P. Svitana, Paločko, Šotek – Sokoli, R. Svitana, Bodnár



Spišská Nová Ves: Melicherčík - Merežko, Ališauskas, Valach, Groch, Žiak, Romaňák, Vaverčák - Archambault, Nellis, Drábek - Bakoš, Kerbashian, Majdan - Vandas, Myklucha, Džugan - Hamráček, Bortňák, Zöld - Vartovník

HK 32 Liptovský Mikuláš - HC Slovan Bratislava 4:2 (2:1, 2:1, 0:0)



Góly: 1. Hraško (Lahtinen), 8. Nauš (Egle, Berry), 37. Nauš (Berry), 40. Nauš (Fekiač) - 11. Žitný (Lalonde, Takáč), 36. Takáč (Brown, Findlay). Rozhodovali: Snášel, Žák - Šoltés, Tichý - Lauff, vylúčení: 1:5 na 2 min, presilovky: 0:0, oslabenia 0:0, 1184 divákov.



Liptovský Mikuláš: Krasikov - Lalík, Mezovský, Vasilyev, Žilka, Fekiač, Hraško, Mihálik, Nátny - Lahtinen Quince, Réway - Berry, Egle, Nauš - Sukeľ, Uhrík, Avtsin - Tkáč, Vankúš, Valigura



Slovan: Godla - Korenčík, Lalonde, Demo, Romančík, Maier, Beňo, Golian - Takáč, Findlay, Brown - Žitný, Poirier, Pecararo - Ranford, Šille, Werek - Török, Preisinger, Jendek

tabuľka po 22. kole:



1. Košice 22 15 0 3 4 80:49 48



2. Spišská Nová Ves 22 13 2 1 6 75:56 44



3. Zvolen 22 10 1 6 5 86:71 38



4. Michalovce 22 10 1 1 10 71:61 33



5. Nitra 22 9 3 0 10 80:79 33



6. Poprad 22 9 2 1 10 69:63 32



7. Nové Zámky 22 9 1 2 10 69:69 31



8. Banská Bystrica 22 9 2 0 11 61:79 31



9. Liptovský Mikuláš 22 8 2 2 10 69:76 30



10. Slovan Bratislava 22 8 1 3 10 68:74 29



11. Dukla Trenčín 22 7 4 0 11 60:74 29



12. Humenné 22 5 1 1 15 56:93 18



Košice 28. novembra (TASR) - Hokejisti HK Dukla Trenčín zvíťazili v 22. kole Tipos extraligy na ľade HC Košice 5:4 po predĺžení. Víťazný gól strelil v 65. minúte útočník Tor Immo, ktorý ním zavŕšil svoj hetrik. Trenčania prehrávali v zápase 0:3, no napokon ukončili osemzápasovú víťaznú sériu "oceliarov."Pre útočníka HC Košice Filipa Krivošíka to bol posledný zápas v drese HC Košice, po ktorom mieri do českej extraligy. Košičania v úvode zápasu nevyužili 67-sekundovú presilovku o dvoch hráčov, ale do vedenia sa dostali v 7. minúte, keď sa prvým gólom v sezóne presadil obranca Deyl. Trenčania hrozili najmä z brejkov, no brankára Janusa sa im dlho nedarilo prekonať. Náskok domácich bol od 27. minúte dvojgólový, keď Jääskeläinenovu prihrávku zužitokval Fejes a 15. gólom v sezóne sa dostal na čelo ligových strelcov. Keď v 35. minúte Berger v presilovke zvýšil na 3:0 zdalo sa, že Košičania majú zápas vo svojich rukách. Dukla sa v závere 2. tretiny dostala k presilovke, v ktorej si vytvorila tlak, ktorý vyústil do gólu Baláža sekundu pred druhou sirénou.Trenčanov naštartoval "gól do šatne" a v polovici tretej tretiny im pomohla aj presilovka o dvoch hráčov. V priebehu 86 sekúnd sa dvakrát presadil Immo a upravil na 3:3. Obranca domácich Olsson 28 sekúnd pred koncom riadneho hracieho času upravl na 4:3, ale Trenčania sa nevzdali a Pietroniro sedem sekúnd pred treťou sirénou poslal zápas do predĺženia - 4:4.V ňom sa hostia dostali k štvorminútovej presilovke počas vylúčenia Chovana. Tréner Trenčanov podporil presilovku v predĺžení stiahnutím brankára a výhodu piatich proti trom zužitkoval Immo - 4:5.Hokejisti HKM Zvolen ukončili šesťzápasovú sériu bez víťazstva. V utorkovom dueli 22. kola Tipos extraligy triumfovali na ľade HC MIKRON Nové Zámky 5:2 a s 38 bodmi figurujú na tretej priečke tabuľky.Zvolenčania mali prevahu už od úvodnej tretiny. Najskôr ich poslal do vedenia Matej Kašlík, o necelé dve minúty zvýšil po prudkej strele Patrik Marcinek. V podobnom duchu sa nieslo aj druhé dejstvo, za hostí sa postupne presadili Mitch Hults a Branislav Kubka. Domácim sa ešte podarilo znížiť na 1:4 po góle Alberta Michnáča. Záverečná tretina priniesla presné zásahy na oboch stranách, náskok Zvolenčanov zvýšil Marek Viedenský a na záverečných 2:5 z pohľadu domácich ešte v 59. minúte upravil Patrik Števuliak.Hokejisti HK Dukla Ingema Michalovce zdolali v utorkovom 22. kole Tipos extraligy v zemplínskom derby HC 19 Humenné na jeho ľade 3:1. O víťazný presný zásah zápasu sa postaral v 51. minúte obranca Martin Bodák.Na humenskom zimnom štadióne sa hralo pred takmer vypredaným hľadiskom vo výbornej atmosfére. Príležitosti sa striedali na jednej či na druhej strane, exceloval však ako gólman Kozel, tak aj jeho náprotivok Škorvánek. Skóre sa na Zemplíne menilo po prvýkrát na začiatku tretej tretiny, keď svoje čakanie na gól v zápase ukončil na 13. pokus Lotyš Daugavinš zo samostatného úniku vo vlastnom oslabení. Vyrovnané však bolo už po 44 sekundách. O bleskovú humenskú odpoveď sa postaral premiérovým gólom v extralige fínsky útočník Lucenius nechytateľnou ranou od modrej čiary. Posledné slovo v stretnutí mali ale Michalovčania. Najskôr početnú prevahu v 51. minúte využil obranca Bodák a definitívnu podobu skóre stanovil svojím druhým zápisom na streleckú listinu v zápase do opustenej humenskej bránky Daugavinš.V 23. kole Tipos extraligy hokejisti Banskej Bystrice zdolali doma Nitru 5:3 a pripísali si druhé víťazstvo pod vedením nového trénera Helminena. Tím spod Zobora po šiestich výhrach v rade prehral druhýkrát. Duel mal až dvoch dvojgólových strelcov Horu a Bučeka.Do vedenia išli v 9. minúte hostia po vyhratom buly, keď sa z medzikružia presadil Čederle. Domáci otočili dvoma gólmi stav na 2:1 po štvrťhodine v priebehu jednej minúty. Po žŕdke Maceka získal odrazený puk Hora a poslal ho medzi žrde a následne voľný Wilkins uspel pred odkrytou bránkou. Na začiatku druhej tretiny využili ´barani´ presilovku o dvoch hráčov, na 3:1 zamietol puk pred bránkou voľný Vela a neskôr v oslabení zvýšil na 4:1 Výhonský z dorážky po strele Petrisku. Lenže Nitrania znížili na 4:3 dvoma gólmi Bučeka v presilovkách, keď v oboch prípadoch tento kanonier zakončoval spoza hráča z medzikružia. V tretej tretine rozhodol o domácej výhre v závere v oslabení Hora, keď spoza vlastnej bránky nadvihol puk a ten doplachtil do opustenej bránky súpera pri hre šiestich proti štyrom korčuliarom.Hokejisti HK Poprad zvíťazili v utorkovom 22. kole Tipos extraligy nad HK Spišská Nová Ves 5:2. "Kamzíci" triumfovali prvýkrát v sezóne v troch zápasoch za sebou a posunuli sa v tabuľke na 6. miesto. Štyri body zaznamenal v drese domácich Tomáš Záborský (1+3). Spišiaci napriek prehre zostali na druhej priečke.Popradčania otvorili skóre duelu 35 sekúnd pred koncom prvej časti, keď sa obranca Adam Drgoň presadil strelou od modrej čiary. Spišiaci v druhej časti zlepšili svoj výkon a počas štyroch minút strelili dva góly. Juraj Valach so šťastím vyrovnal na 1:1 a vedenie zabezpečil hosťom Róbert Džugan. "Kamzíci" v úvode tretej využili nedisciplinovanosť súpera a v početne výhode skórovali Ryan Dmowski a druhý presný zásah v zápase zaznamenal Drgoň. V 52. minúte sa po samostatnom úniku presadil Záborský a v závere upravil do prázdnej bránky Andrew Calof.Hokejisti HK 32 Liptovský Mikuláš ukončili štvorzápasovú sériu bez víťazstva v Tipos extralige. V utorkovom stretnutí 22. kola zdolali doma HC Slovan Bratislava 4:2, hetrikom k tomu dopomohol útočník Aurel Nauš."Liptáci" šli do vedenia už po 41 sekundách, keď sa po brejkovej situácii presadil Peter Hraško. V 8. minúte zvýšil Nauš, no hosťom sa podarilo streliť kontaktný gól. V 11. minúte ho vsietil Roman Žitný. V úvode druhého dejstva sa o vyrovnanie postaral Samuel Takáč. Krátko na to sa však znovu presadil Nauš a v 40. minúte svoj tím opäť poslal do dvojgólového vedenia. To si domáci udržali, keďže v záverečnej tretine už gól nepadol.