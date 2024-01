Košice doma prehrali so Spišskou, Poprad vyhral v Banskej Bystrici

TEL - 32. kolo:



HC Košice - HK Spišská Nová Ves 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)



Góly: 6. Olsson (Jääskeläinen), 60. Chovan (Zech, Berger) - 1. Kerbashian (Merežko, Majdan), 31. Björkung (Drábek, Zöld), 59. Džugan (Vandas). Rozhodovali: Snášel, Hronský - Gegáň, Šoltés, vylúčení: 4:4 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 1:0, 5967 divákov.



Košice: Riečický - Olsson, Breton, Ferenc, Zech, Šedivý, Deyl, Mihalik - Lamper, Pollock, Fejes - Jääskeläinen, Berger, Chovan - Rogoň, Šimun, Jokeľ - A. Bartoš, Havrila, Bačo



Spišská Nová Ves: Surák - Merežko, Romaňák, Ališauskas, Vaverčák, Björkung, Groch - Archambault, Nellis, Bakoš - Burgess, Kerbashian, Majdan - Vandas, Myklucha, Džugan - Drábek, Zöld, Šuty - Björkung



Na snímke zľava brankár Gašper Krošelj, Patrík Luža (obaja Banská Bystrica) a Peter Melcher (Poprad) v zápase 32. kola Tipos extraligy v hokeji mužov HC '05 Banská Bystrica – HK Poprad v Banskej Bystrici v stredu 3. januára 2024. Foto: TASR - Ján Krošlák

HC '05 Banská Bystrica – HK Poprad 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)



Góly: 21. Wilkins (Vela, Turnbull) – 5. Calof (Belluš, Svitana), 17. Peresunko (Cardwell, Dmowski), 34. Dmowski (Peresunko, Cardwell), 60. Calof. Rozhodovali: M. Novák, Rojík – Valo, Tichý, vylúčení na 2 min.: 4:5, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 2322 divákov.



Banská Bystrica: Krošelj – Bačík, Šenkeřík, Hora, D. Stránský, Luža, Ďatelinka, Pavúk – Turnbull, Vela, Wilkins – Petriska, R. Faith, Výhonský – Gašpar, Bíreš, Gašpar – Štrauch, A. Stránský, Matoušek



Poprad: Vay – O. Turan, Kotvan, Cardwell, Brincko, D. Brejčák, Betker, Drgoň – Kukuča, Coulter, Dmowski – P. Svitana, Matej Paločko, Calof – Peresunko, Belluš, Melcher – Stanček, Bodnár, Przygodzki

Košice 3. januára (TASR) - Hokejisti HK Spišská Nová Ves zvíťazili na ľade HC Košice 3:2 v stredajšom zápase 32. kola Tipos extraligy. Bolo to pre nich štvrté víťazstvo po sebe a na prvom mieste tabuľky majú naďalej sedembodový náskok na Poprad. Víťazný vstup Spišiakov do roku 2024 zároveň znamenal prehĺbenie výsledkovej krízy "oceliarov," ktorí prehrali desiaty z uplynulých jedenástich zápasov. Doma neuspeli v piatom stretnutí po sebe.Spišiaci mali ideálny vstup do zápasu, keď sa už po 28 sekundách presadil Kerbashian. Domáci vyrovnali v 6. minúte po tom, čo v oslabení unikol Olsson - 1:1. Druhá tretina priniesla viacero šancí na oboch stranách a spokojnejší boli po nej hostia, ktorí v 31. minúte získali späť tesný náskok. Obranca Björkung predviedol individuálnu akciu, ktorú nezastavil ani brankár Riečický - 1:2. Košičania sa snažili o vyrovnanie, ale defenzívu súpera na čele s brankárom Surákom dlho nedokázali prekonať. Počas hry so šiestimi hráčmi Džugan do prázdnej bránky zvýšil na 1:3. Košičania ešte dokázali znížiť, keď sa 10 sekúnd pred koncom zápasu presadil Chovan.V 32. kole Tipos extraligy hokejisti Banskej Bystrice prehrali s Popradom 1:4 a nenadviazali na posledné víťazstvo doma s L. Mikulášom. Tím spod Tatier potvrdil dobrú formu, vyhral jedenásty duel z posledných trinástich.V prvej tretine sa hostia ujali vedenia, keď v piatej minúte sa pekne uvoľnil Calof a na dvakrát bekhendovým blafákom pokoril Krošelja. Domáci nevyužili dve presilovky a pykali v oslabení. Spoza kruhov sa presadil Peresunko. Na začiatku druhej tretiny znížil z dorážky po prečíslení Wilkins, avšak Podtatranci boli úspešní aj v ďalšej početnej výhode, na 1:3 zvýšil po dobrej práci s pukom z ľavej strany Dmowski. V tretej tretine siahli Bystričania v presilovke po hre bez brankára v šestici, ale do opustenej svätyne ´baranov´ skóroval Calof.