Košice doma zvíťazili nad Slovanom 3:1 v dohrávke 2. kola TEL

TEL - dohrávka 2. kola:



HC Košice - HC Slovan Bratislava 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)



Góly: 28. Jääskeläinen (Campbell, Chovan), 44. Chovan (Campbell, Jääskeläinen), 59. Tybor (Slovák, Deyl) - 30. Sersen (Gachulinec, Minárik). Rozhodovali: Žák, Krajčík - Hajnik, Knižka, vylúčení: 2:4 na 2 min., presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 5896 divákov.



Košice: Riečický - Olsson, Deyl, Romančík, Southorn, Ferenc, Šedivý, A. Bartoš - Jääskeläinen, Campbell, Leskinen - Bartánus, Chovan, Paršin - Tybor, Slovák, Rogoň - Jokeľ, Linet, Havrila



Slovan Bratislava: Coreau - MacKenzie, Golian, Valach, Maier, Gachulinec, Sersen, Beňo - Pecararo, Harris, Takáč - Fominych, Kytnár, Haščák - Petriska, Minárik, Matoušek - Šotek, Preisinger, Dej

Košice 29. novembra (TASR) - Hokejisti HC Košice zvíťazili v utorňajšej dohrávke 2. kola Tipos extraligy nad HC Slovan Bratislava 3:1. Góly domácich strelili Joona Jääskeläinen, Michal Chovan a Radoslav Tybor, za hostí vyrovnal na priebežných 1:1 Michal Sersen, pre ktorého to bol prvý gól v sezóne."Oceliari" zvíťazili na domácom ľade v deviatom zápase po sebe. Slovan je so 42 bodmi naďalej na prvom mieste tabuľky o jeden bod pred Novými Zámkami. Košičanom patrí 4. priečka s 39 bodmi.Košický tím nastúpil v špeciálnych dresoch, ktoré pôjdu do dražby. Výťažok z nej pomôže obrancovi "belasých" Jurajovi Valachovi v jeho snahe zvládať finančne náročnú starostlivosť o svoje dve deti.