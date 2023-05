Košice dosiahli vytúžený postup, Šoltis: Boli sme trpezliví

Košice 12. mája (TASR) - O vytúženom úspechu a úžasných pocitoch hovorili futbalisti FC Košice po postupe do najvyššej slovenskej súťaže. Spečatili ho piatkovým víťazstvom v predposlednom 29. kole II. ligy nad Myjavou 2:0.



"Sme späť," hlásali ich víťazné tričká s odkazom na osemročné čakanie na návrat medzi slovenskú futbalovú elitu. "Bola to dlhá misia, ale splnili sme ju," povedal tréner Anton Šoltis.



Košičania mali pred predposledným kolom náskok jedného bodu pred druhým Prešovom. Ich víťazstvo a prehra Tatrana, ktorý hral súbežne v Dolnom Kubíne (1:2), znamenali štart postupových osláv. "Je to niečo úžasné. Čakali sme na zaváhanie Prešova a to prišlo. My sme to využili. Ďakujem za tento postup všetkým hráčom, vedeniu klubu a fanúšikom. Sú to fantastické pocity priniesť ligu späť do Košíc," poznamenal Šoltis.



Košičania prehrali v doterajšom priebehu sezóny iba štyri zápasy - posledný v závere jesennej časti v šlágri s Prešovom. Tatran bol v tej chvíli na čele tabuľky, no Košičania predviedli vydarenú jarnú časť. V nej neprehrali ani jeden z dvanástich zápasov, v deviatich bodovali naplno a víťazstvo nad Myjavou bolo pre nich piate za sebou. "Tento rok sa to podarilo, hoci to dlho nevyzeralo, že by sme mohli skončiť na prvom mieste. Boli sme však trpezliví. Na jar sme sa zomkli a začali sme víťaziť. Veľmi pekne ďakujem všetkým, ktorí nám fandili a našich neprajníkov pozdravujeme. My sme stále verili v postup a tí, ktorí neverili, nech sa potom prídu pozrieť na ligu," poznamenal tréner Šoltis.



V kádri mal viacero rodákov, pre ktorých znamená postup niečo špeciálne. Jedným z nich je aj kapitán Erik Pačinda, ktorý tri dni pred duelom s Myjavou oslávil 34. narodeniny, dostal k nim ideálny darček. "V záverečných kolách sa ukázalo, že na druhú ligu máme obrovskú kvalitu a prvé miesto nám právom patrí," povedal Pačinda, ktorý priznal, že výsledky Prešova nesledoval: "My sme sa pozerali predovšetkým na seba. Mali sme svoj cieľ. Boli sme silní ako tím a mali sme aj výborné vedenie, ktoré nás vždy podržalo. Do tejto sezóny prišiel tréner Anton Šoltis aj s Ondrejom Dudom st. a poskladali silné a skúsené mužstvo."



Najvyššia súťaž sa v Košiciach zatiaľ naposledy hrala v sezóne 2014/2015. Po nej vtedajší MFK Košice nedostal licenciu pre nesplnenie finančných kritérií. V lige ho nahradili Michalovce, ktoré mali vtedy v bránke Matúša Kiru. Ten tentoraz vybojoval postup už vo farbách Košíc. "Sú to fantastické pocity. Už som ich raz zažil s Michalovcami, no teraz to chutí dvojnásobne. Ja sa veľmi teším, že sa to podarilo a chcem si vychutnať tento moment," poznamenal Kira, ktorý nemal v zápase s Myjavou veľa práce. "Mali sme to už konečne vo vlastných rukách a chceli sme to zvládnuť. Možno sme boli spočiatku premotivovaní a chceli sme už rýchlo vyhrávať. Ja som veril, že to v druhom polčase zlomíme," konštatoval 28-ročný brankár, ktorý bude mať v máji aj druhý dôvod na radosť. "V hlave som mal dva tituly - jeden s Košicami a druhým bude narodenie syna, ktorého očakávame 23. mája. Meno už máme vybraté, no neprezradím ho," povedal.