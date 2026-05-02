Košice krok od historickej trofeje, Černák: Musíme to vstrebať
Autor TASR
Žilina 1. mája (TASR) - Futbalový klub FC Košice mal v piatok na dosah prvú trofej vo svojej osemročnej histórii. Vo finále Slovnaft Cupu na pôde Žiliny však prehral 1:3 a prišiel tak o pohárový triumf a možno aj šancu na postup do pohárovej Európy.
Košice majú za sebou turbulentnú sezónu, ktorú začali ako náhradník DAC Dunajská Streda v druhom predkole Konferenčnej ligy. Koncom vlaňajška boli na chvoste tabuľky a nakoniec hrali pohárové finále. To však už v polčase prehrávali 0:2 a hneď po prestávke inkasovali znova.
Napriek prehre môžu za určitých okolností hrať opäť Konferenčnú ligu. Pokiaľ skončia na siedmej priečke a ich piatkový súper ukončí ligovú sezónu v najlepšej trojke, čaká ich baráž o tretiu najvyššiu európsku súťaž. „V prvom rade musíme vstrebať dnešok a uvidíme, čo prinesie ďalší priebeh sezóny,“ zhodnotil stručne sklamaný tréner Peter Černák.
V minulosti už absolvoval pohárové finále na domácej pôde súpera, a to so Žilinou ako asistent Pavla Staňa. V sezóne 2020/21 ťahali „šošoni“ za kratší koniec na Tehelnom poli. Práve Staňo bol v piatok Černákovým náprotivkom. „Len som mu pogratuloval, to sa patrí, keďže získal pohár. Zatiaľ nebol čas na nič iné,“ opísal kormidelník hostí. Ocenil podporu fanúšikov, ktorí prišli pod Dubeň a miestami vytvárali dojem, že práve ich tím je na štadióne doma. „Fanúšikovia boli úžasní. Poďakovali sa nám aj napriek prehre, boli neskutoční a sme im vďační,“ vzdal poklonu Černák.
S väčším nadhľadom sa vedel na neúspešné finále pozrieť brankár Matúš Kira, ktorý predviedol dôležitý zákrok krátko pred víťazným gólom do šatne. „Povedzme si otvorene — keby mi niekto v novembri povedal, že budeme vo finále pohára a budeme mať 40 bodov, povedal by som, že je blázon. Preto si to veľmi vážime. Naším hlavným cieľom bolo zachrániť sa, čo sa podarilo. Pohár bol skôr taký tichý cieľ, dostať sa až do finále. To sa nám podarilo a sme za to radi. Je škoda, že sme ho nevyhrali, ale život ide ďalej,“ zhodnotil 31-ročný gólman. Jeho tím čaká v piatok dohrávka 8. nadstavbového kola v Skalici, na domácom štadióne sa rozlúči so sezónou duelom proti Komárnu a skupinu o udržanie ukončí v Trenčíne. Práve to môže byť zápas o postupové siedme miesto do baráže o Európu. „Žiline budeme v lige, samozrejme, fandiť. Chceme sa ešte pobiť o možnosť hrať baráž, ak sa to bude dať. Zároveň však vieme, aké je to po pohárovom finále, takže uvidíme, ako sa to celé vyvinie,“ dodal Kira.
