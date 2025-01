Košice myslia na šestku, pomôcť má aj nový športový manažér Sapara

program prípravných zápasov FC Košice:



piatok, 10. januára: Košice - Slávia TU Košice



sobota, 11. januára: Sigma Olomouc - Košice



sobota, 18. januára: Stará Ľubovňa - Košice



sobota, 25. januára: Nyíregyháza - Košice



piatok, 31. januára: Humenné - Košice



sobota, 1. februára: Stal Rzeszów - Košice

Košice 3. januára (TASR) - Siedme miesto po jesennej časti a dvojbodová strata na Michalovce dávajú futbalistom FC Košice reálnu nádej na účasť v skupine o titul. Práve prvá šestka je prioritný cieľ tímu, ktorý v piatok odštartoval spoločnú časť zimnej prípravy. Zatiaľ bez zásadných zmien v kádri, ktorý bude budovať aj nový športový manažér Marek Sapara.Bývalý slovenský reprezentant sa do nového pôsobiska presunie počas nasledujúceho týždňa rovnako ako viacero legionárov. Pri tíme pokračuje tréner Roman Skuhravý, ktorý po nevydarenom začiatku sezóny 2024/25 nahradil Gergelyho Geriho. Tím má pod jeho vedením bilanciu 14 bodov v 10 zápasoch.Kalendárny rok 2024 ukončil prehrou v Trnave 0:1, predtým remizoval v piatich ligových zápasoch po sebe." uviedol Skuhravý, ktorý by v tíme rád privítal posily najmä na krajných pozíciách.V kádri FC Košice naďalej figuruje najlepší strelec tímu Slovinec Žan Medved, ktorý je s 9 gólmi na priebežnom 3. mieste v poradí ligových kanonierov.konštatoval Skuhravý.Jeho zverencov čaká príprava v domácich podmienkach a na rozdiel od iných ligových tímov nevyrazia za teplom do zahraničia." poznamenal Skuhravý.Zaujímavou posilou klubového manažmentu je Marek Sapara, od ktorého si v FC veľa sľubujú. "" uviedol prezident FC Košice Dušan Trnka.Do konca základnej časti Niké ligy ostávajú štyri kolá. Po nich sa rozhodne, ktoré tímy budú hrať v ďalšej fáze v skupine o titul a o záchranu. Košičania majú na 7. mieste dvojbodovú stratu na Michalovce. Práve tie budú 1. marca v Košickej futbalovej aréne posledný súper Košičanov v základnej časti, dovtedy sa ešte Skuhravého zverenci stretnú so Žilinou (vonku), Banskou Bystricou (doma) a Ružomberkom (vonku). "poznamenal jeden z lídrov tímu stredopoliar Michal Faško.