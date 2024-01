Košice nestačili na Michalovce a prehrali 3:0

TEL - dohrávka 33. kola:

HK Dukla Ingema Michalovce - HC Košice 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)



Góly: 13. Wilkins (Newton), 33. Bindulis (Daugavinš, Santos), 41. Santos (Bindulis, Newton). Rozhodovali: J. Konc ml., Hronský - Stanzel, Šoltés, vylúčení: 7:4 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 2278 divákov.



Michalovce: Škorvánek - Michalčin, Bindulis, Drgoň, Jasečko, Bodák, Macejko, R. Novák - Daugavinš, Newton, Santos - Valach, Heard, Wilkins - Solenský, Suja, Puliš - Vašaš, Buc, Kabáč - R. Fedor



Košice: Riečický - Olsson, Breton, A. Bartoš, Zech, Dravecký, Šedivý - Jääskeläinen, Pollock, Fejes - Lunter, Berger, Chovan - Rogoň, Slovák, Jokeľ - Bačo, Havrila, T. Faith

Michalovce 31. januára (TASR) - Hokejisti HK Dukla Ingema Michalovce zvíťazili nad HC Košice 3:0 v stredajšej dohrávke 33. kola Tipos extraligy. Domácich prvýkrát v sezóne viedol ich staronový kormidelník Tomek Valtonen, ktorý spoločne s asistentom Danielom Sedlákom nahradili Petra Kúdelku s Tomášom Surovým. Brankár michalovského tímu Stanislav Škorvánek oslávil dnešné 28. narodeniny 3. čistým kontom v sezóne a 13. v extraligovej kariére. Pre "" to bola prvá prehra na klziskách súperov po piatich víťazstvách, resp. od 26. decembra.V drese michalovského tímu absolvoval úspešnú premiéru americký útočník Josh Wilkins, ktorý v 13. minúte otvoril skóre. Pre viaceré absencie v ofenzíve zaradil tréner Košičanov Dan Ceman premiérovo do zostavy 17-ročného útočníka Tobiasa Faitha.Domáci mali v prvej tretine viac z hry a do vedenia išli v presilovke, keď sa zblízka presadil nepokrytý Wilkins. Košičanom sa v druhej tretine nepodarilo vyrovnať ani počas dvoch presiloviek a od 33. minúty bol náskok domácich už dvojgólový. Daugavišovu prihrávku zužitkoval Bindulis - 2:0. Michalovčanov viackrát podržal brankár Škorvánek a jeho náprotivok Riečický tretíkrát inkasoval po 13 sekundách hry v tretej časti. Tvrdou strelou z väčšej vzdialenosti ho prekonal Santos - 3:0. Košičanom sa ani v tretej časti nepodarilo prekvapiť defenzívu domácich. Tí naďalej ostali na priebežnom 4. mieste tabuľky, no na tretích Košičanov strácajú už iba dva body.