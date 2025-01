SÚHRN KOLA: Košice nestačili na Žilinu, rozhodol Walega

Na snímke gólová radosť hráčov Žiliny počas zápasu 35. kola hokejovej Tipos extraligy HC Košice - DOXXbet Vlci Žilina v Košiciach 7. januára 2025. Foto: TASR - František Iván



hlasy:



Dan Ceman, tréner HC Košice: "V hre piatich proti piatim sme nedovolili súperovi vytvoriť si veľa šancí. Veľký vplyv na zápas mali presilovky a oslabenia. Teraz sa už musíme pozerať dopredu a sústrediť sa na ďalší zápas."



Daniel Babka, asistent trénera Žiliny: "Mali sme dobrý vstup do zápasu. Mali sme dobrý pohyb a rýchlo sme dali prvý gól. V našich početných výhodách sme stratili psychickú výhodu, keďže tie nám dnes nešli. Musíme na nich popracovať. Pred treťou tretinou sme prehrávali o gól, ale mužstvo bolo odhodlané otočiť skóre. Sme radi, že sme v Košiciach zvíťazili, keďže ide o prvý tím tabuľky."



Tomáš Mikúš, útočník HC Košice: "Mali sme pomalší štart, chceli sme začať s väčšou energiou. Od stavu 1:1 sme prevzali iniciatívu. Myslím si, že sme hrali dobre, no jeden nešťastný odraz znamenal inkasovaný gól na 3:3. V predĺžení je to už nevyspytateľné. Prehrali sme, takže nie sme spokojní. Bolo by lepšie, keby sme takéto zápasy zvládali s víťazstvom po 60 minútach. V tretej tretine sme hrali dobre, bojovali sme a hrali sme to, čo sme mali. Žiaľ, jeden nešťastný odraz puku znamenal vyrovnanie."

HC Košice - Vlci Žilina 3:4 pp (1:1, 2:1, 0:1 - 0:1)



Góly: 12. Mikúš (Martel, Petráš), 30. Mikúš (Archambault, Teves), 36. Archambault (Petráš, Martel) - 4. Fejes (Mucha, Tourigny), 37. Jones (Tourigny, Koyš), 57. Tourigny (Fejes, Walega), 63. Walega (Fejes, Djakov). Rozhodcovia: T. Orolin, Krajčík - Stanzel, Hajnik, vylúčení: 12:7 na 2 min., presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 2283 divákov



Košice: Janus - Parlett, Rosandič, Teves, Deyl, Ferenc, Gildon, Šedivý - Archambault, Martel, Petráš - Jääskeläinen, Pollock, Mikúš - Lamper, Kohút, Lunter - Rogoň, Havrila, Zigo



Žilina: LaCouvee - Djakov, Tourigny, Miller, Gachulinec, Holenda, Korenčík, Rajnoha - Mucha, Walega, Fejes - Kolenič, Jones, Koyš - Šmida, Baláž, Dej - Varga, Galamboš, Beták

HC MONACObet Banská Bystrica - HC Nové Zámky 3:4 (1:1, 0:0, 2:3)



Góly: 8. Valigura (Kalousek, Bíreš), 47. Boucher (Kukuča, Chicoine), 60. Boucher (Kukuča, Voyer) – 14. Hawryluk (Slovák), 48. Rapuzzi (Hudec), 53. Hawryluk (Čapoš), 57. Thomas (Ligas, Hawryluk). Rozhodcovia: Hronský, Crman - Kacej, Frimmel, vylúčení: 2:1 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 1911 divákov.



Banská Bystrica: Hrachovina – Zeleňák, Žabka, Chicoine, Scarlett, Kozák, Bučko, Michalčin – Kukuča, Voyer, Boucher – Faith, Wedman, Šoltés – Výhonský, Petriska, Tomka – Valigura, Bíreš, Kalousek



Nové Zámky: Gibson – Hudec, Komuls, Maalahti, Čapoš, Roman, Ligas, Chartnúch – Thomas, Rapuzzi, Hawryluk – Žitný, Slovák, Urbánek – Ružek, Jendek, Ondrušek – Kodhaj, Liniajev

HK Spišská Nová Ves – HK 32 Liptovský Mikuláš 4:5 pp a sn (2:0, 0:4, 2:0 - 0:0, 0:1)



Góly: 7. Kestner (Rapáč), 20. Romaňák (Hannoun, MacKinnon), 53. Rapáč (Myklucha, Romaňák), 59. Hannoun (MacKinnon, Ford) – 22. Uhrík (Kirichenko, Mezovský), 24. Sukeľ (Gerlach, Ullman), 26. Uhrík (Tkáč), 35. Quince (Gerlach, Foote), rozh. nájazd Šandor. Rozhodcovia: Snášel ml., Žák – Pribula, Jedlička, vylúčení: 2:2 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 1658 divákov.



Spišská Nová Ves: Mitens – Barcík, Ališauskas, MacKinnon, Romaňák, Valach, Groch – Rapáč, Ford, Majdan – Hannoun, Meireles, Kestner – Vandas, Myklucha, Džugan – Šuty, Vartovník, Drábek – Karaffa



Liptovský Mikuláš: Surák – Jendroľ, Foote, Fekiač, Ullman, Mezovský, Kirichenko, Hraško – Sukeľ, Quince, Gerlach – Réway, Egle, Vojtech – Tkáč, Vankúš, Šandor – Sejna, Uhrík, Nespala – Haluška

HK Dukla Ingema Michalovce – HK Poprad 4:5 pp a sn (2:0, 1:3, 1:1 - 0:0, 0:1)



Góly: 3. Fedor (Solenský), 14. Svitana (Nardi), 26. Michnáč (Slováček, Rockwood), 49. Slováček (Nardi, Fominych) – 28. Bourque (Cracknell), 30. Šotek (Kotvan), 38. Cracknell (Nauš), 52. Šotek (Bourque), rozh. nájazd Pulkkinen. Rozhodcovia: Kocúr, Rojík – Tvrdoň, Knižka, vylúčení: 1:3 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 1867 divákov.



Michalovce: Junca – Svitana, Slováček, Pišoja, Kulda, Drgoň, Gabriel – Michnáč, Rockwood, Krastenbergs – Fominych, Rönni, Nardi – Fedor, Solenský, Škvarek – Valach, Buc, Kabáč – Hajnik



Poprad: Belányi (26. Vay) – Turan, Kotvan, Bourque, Sluka, Fereta, Malina, Čajkovič – Calof, Cracknell, Nauš – Pulkkinen, Török, Broadhurst – Giľák, Suchý, Šotek – Kundrik, Mlynarovič, Murin – Bodnár

Na snímke v popredí Sena Wendell Acolatse (Slovan) a vpravo Bruno Mráz (Trenčín) v 35. kole Tipos extraligy HC Slovan Bratislava - HK Dukla Trenčín v Bratislave v utorok 7. januára 2025. Foto: TASR - Pavel Neubauer



HC Slovan Bratislava - HK Dukla Trenčín 2:5 (0:0, 1:4, 1:1)



Góly: 33. Takáč (Peterek, Maier), 44. Lukošik (Takáč, Hoelscher) - 26. Hlaváč (Krajč), 27. Mráz (Ahl), 35. Krajčovič (Tomík, Krajč), 38. Krajč (Krajčovič, Hatala), 59. Krajčovič (Hlaváč). Rozhodcovia: Moller, J. Konc ml. – Tichý, Gegáň, vylúčení: 3:3, presilovky: 1:0, oslabenia: 1:0, 3807 divákov.



Slovan: Kiviaho – Acolatse, Brincko, Královič, Ahnelöv, Kubka, Maier, Fabuš – Pecararo, Hoelscher, Ortega – Bakoš, Peterek, Takáč – Puliš, Preisinger, Lukošik – Kukumberg, Bjalončík, Dudáš – Štetka



Trenčín: Grigals – Hatala, Hlaváč, Macejko, Laurenčík, Bečár, Starosta, Ďurčo, Hrenák – Josling, Stapley, Leskinen – Green, Mráz, Ahl – Tomík, Krajč, Krajčovič – Hudec, Kalis, Bezúch





HK Nitra - HKM Zvolen 4:3 pp a sn (2:1, 0:1, 1:1 - 0:0, 1:0)



Góly: 10. Čederle (Lacka), 13. Lacka (Čederle, Vitaloš), 58. Kalman (Vitaloš, Čederle), rozh. nájazd Pobežal – 6. Marcinek (Halbert), 34. Olson (Andrusiak), 54. Stránský (Olson, Hecl). Rozhodcovia: Goga, Výleta – Vyšný, Konc, vylúčení: 5:4 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, 2130 divákov.



Nitra: Kašík – Mezei, Lisý, Auk, Green, Kalman, Vitaloš, Bača – Buček, Gill, Hrnka – Jackson, Bubela, Pobežal – Okoličány, Čederle, Lacka – Nemec, Chrenko, Berčík



Zvolen: Kantor – Halbert, Bindulis, Kobolka, Robertson, Beňo, Sládok, Gron, Stránský – Kudrna, Estephan, Bondra – Andrusiak, Olson, Hecl – Marcinek, Fekiač, Lunter – Senčák, Šramaty, Macek





Banská Bystrica 7. januára (TASR) - Hokejisti Žiliny zvíťazili v utorňajšom stretnutí 35. kola Tipos extraligy na ľade HC Košice 4:3 po predĺžení. Rozhodujúci gól strelil Kamil Walega. "Vlci" zvíťazili nad Košicami vo štvrtom z piatich vzájomných zápasov v sezóne a zároveň dosiahla piaty triumf za sebou. Košice prehrali piaty duel z uplynulých šiestich. "Oceliari" naďalej zostali na prvom mieste tabuľky, Žilinčania si upevnili priebežnú 6. priečku.Domáci síce otočili z 0:1 na 3:1, no náskok neudržali. Obranca Miguel Tourigny, ktorý predtým prihral na dva žilinské góly, upravil v 57. minúte na 3:3 a poslal duel do predĺženia. V ňom Walega rozhodol o triumfe hostí.Hokejisti Nových Zámkov zvíťazili v 35. kole Tipos extraligy na ľade HC MONACObet Banská Bystrica 4:3. "Barani" prehrali štvrtý duel za sebou a zostali na 5. mieste. Hostia ukončili trojzápasovú sériu prehier, no sú na poslednej 12. priečke.Vedenie domácich zariadil v ôsmej minúte Adrián Valigura, ale pred prestávkou odpovedal Jayce Hawryluk. V strednom dejstve sa viac bojovalo, až v tretej časti padli góly, najprv z hokejok najlepších strelcov oboch tímov. Na bekhend Matthewa Bouchera odpovedal William Rapuzzi. O troch bodoch pre Novozámčanov rozhodli druhým presným zásahom Hawryluk a Christian Thomas.Hokejisti Liptovského Mikuláša zvíťazili v utorkovom zápase 35. kola Tipos extraligy na ľade Spišskej Novej Vsi 5:4 po samostatných nájazdoch. O triumfe hostí rozhodol v ôsmej sérii Peter Šandor. Liptáci uspeli druhýkrát za sebou a len druhý raz v sezóne na ľade súpera. Mužstvo Vladimíra Záborského prehralo tretí duel v rade, ale zostalo na 2. priečke, Liptáci sú na 11. mieste.Spišiaci viedli po prvej tretine 2:0 vďaka gólom Joshuu Kestnera a Dávida Romaňáka. Hostia však v druhej časti odpovedali štyrmi gólmi. Počas 209 sekúnd skóroval dvakrát Michal Uhrík a raz aj Jakub Sukeľ. V 36. minúte sa presadil Marland Quince a zabezpečil Liptákom dvojgólový náskok. Domáci však v treťom dejstve vyrovnali zásluhou kapitána Branislava Rapáča a Dante Hannouna. O extra bode rozhodol v nájazdoch Šandor.Hokejisti Popradu zvíťazili v utorkovom zápase 35. kola Tipos extraligy nad ľade Michaloviec 5:4 po samostatných nájazdoch. "Kamzíci" v stretnutí prehrávali 0:3 i 3:4, no duel dokázali otočiť. V nájazdovom rozstrele sa presadili Teemu Pulkkinen i Alex Šotek, ktorý strelil v stretnutí dva góly. Michalovce zostali na 7. mieste, no pred ôsmym Popradom majú len jednobodový náskok a odohrali o zápas viac.Domácim vyšla úvodná tretina, keď skórovali Róbert Fedor a Patrik Svitana. V 26. minúte zvýšil Albert Michnáč na 3:0, no "kamzíci" ešte do prestávky dokázali vyrovnať. Postupne sa presadili Trenton Bourque, Šotek a Adam Cracknell. V polovici tretej časti Michalovce opäť viedli po zakončení Ondřeja Slováčka, no o necelé dve minúty odpovedal v početnej výhode Šotek. V nájazdoch sa presadili len hostia a pripísali si extra bod.Hokejisti Slovana Bratislava prehrali v utorňajšom domácom zápase 35. kola Tipos extraligy s Duklou Trenčín 2:5. Zverenci Petra Oremusa tak ukončili sériu siedmich víťazstiev, ťahali ju od 18. decembra. Dukla zvíťazila po tretí raz z uplynulých štyroch duelov.Trenčania položili základ svojho triumfu v druhej tretine, zvíťazili v nej 4:1. V ich drese sa blysli Samuel Krajč, zaznamenal tri body za gól a dve prihrávky a Andrej Krajčovič, ktorý dal dva góly a pridal aj asistenciu.Hokejisti Nitry zvíťazili v utorkovom zápase 35. kola Tipos extraligy nad HKM Zvolen 4:3 po samostatných nájazdoch. "Corgoni" zdolali Zvolenčanov v štyroch z piatich vzájomných duelov a s 58 bodmi si upevnili 4. miesto. Zvolen zaznamenal po troch triumfoch pod vedením trénera Petra Mikulu prvú prehru a so 46 bodmi mu patrí deviata priečka.Skóre otvoril v šiestej minúte hosťujúci Patrik Marcinek, no v prvom dejstve otočil stav v prospech domácich Sebastián Čederle a Jakub Lacka. Zvolenčania sa po góloch Kylea Olsona a Davida Stránskeho priblížili k trom bodom, o tie ich však pripravil Adam Kalman. Sedemnásťročný obranca si v treťom extraligovom stretnutí otvoril strelecký účet. V predĺžení gól nepadol, v nájazdoch rozhodol o triumf domácich Tomáš Pobežal.