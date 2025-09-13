< sekcia Šport
Košice odštartovali obhajobu víťazne, Rosandič: Toto bude naša hra
Východniari boli úspešnejší aj v presilovkách, ktoré pri zhodnom počte piatich vylúčených vyhrali 2:1 na góly.
Autor TASR
Bratislava 13. septembra (TASR) - Košický hokejový klub získal v uplynulej sezóne rekordný desiaty titul v slovenskej extralige, no do novej sezóny vstúpil bez zahraničných hviezd, ktoré tím ťahali v majstrovskom ročníku. S takmer výlučne slovenskou zostavou však vykročil za obhajobou úspešne a to dokonca v tradičnom derby na štadióne veľkého rivala Slovana Bratislava.
Ten v piatkovom zápase úvodného kola Tipsport ligy síce prestrieľal hostí vysoko 35:16, no vyťažil z toho len dva góly, pričom Košičania až štyri. Východniari boli úspešnejší aj v presilovkách, ktoré pri zhodnom počte piatich vylúčených vyhrali 2:1 na góly. Všetky tri využité početné výhody prišli v prvých dvoch tretinách, po ktorých bol aj zhodný stav 2:1 pre hostí. Pri oboch presilovkových góloch Košičanov si pripísal asistencie obranca Mislav Rosandič. „Ja som to tam len posúval, iní rozhodovali,“ zasmial sa pri otázke na jeho podiel na úvodných dvoch góloch duelu. „Ale tie presilovky vyzerali dobre už v príprave, i keď sme tam veľa gólov nedávali. Teraz to vyšlo,“ doplnil.
Hostia otvorili skóre v úplnom závere prvej tretiny, keď sa presadil Šimon Petráš a využil presilovku. Aj ďalšie dva góly padli v početných výhodách. Najprv v 28. minúte zvýšil na 2:0 Michal Chovan, no o sedem neskôr vrátil domácich do zápasu pri dvojnásobnej presilovke Ryan O´Connor. Košičania udreli ako prví aj v tretej tretine, Slovan síce o chvíľu znížil zásluhou Ryana Dmowského z trestného strieľania, no vzápätí upravil Patrik Lamper na 4:2 a hostia si už víťazstvo postrážili. Najmä vďaka sústredenému výkonu v obrannom pásme a pred brankárom Dominikom Riečickým.
„Náš herný prejav sa mení, tá hra vyzerá inak ako minulý rok a takto sa budeme prezentovať aj počas celej sezóny - trpezlivou defenzívou a trošku tak otvorenejšie. V minulom ročníku sme hrali veľmi veľa na puku aj v obrannom pásme a z toho sme vychádzali. Teraz to bude otvorenejšie, pretože nemáme hráčov s takými individuálnymi schopnosťami, akých sme mali. O to viac máme v tíme bojovníkov,“ dodal Rosandič. Košice majú v tejto sezóne iba dvoch zahraničných hráčov a to sú mladí Ukrajinci - obranca Alexej Dachnovskij a útočník Olexandr Plochotnik.
Slovan doplatil na slabú efektivitu a individuálne chyby „Prestrieľali sme ich, ale hrá sa na góly. Oni svoje šance premenili takmer dokonale a my naopak. Celý čas sme doťahovali, vždy, keď sme sa dostali na rozdiel jedného gólu, mali sme ´momentum´, tak sme dostali gól. Je to však iba prvý zápas a ideme ďalej,“ uviedol kapitán Slovana Tomáš Marcinko.
Asistent trénera „belasých“ Tomáš Surový pochválil hru súperov a najmä defenzívu. „Gratulujem Košiciam k výhre, hrali výborný hokej a využili šance, ktoré mali. My sme ich dvojnásobne prestrieľali, ale nedali sme góly. Nedostali sme sa k odrazeným pukom a druhým šanciam v predbránkovom priestore. Tie puky, ktoré boli 50 na 50, brali po celom klzisku vždy oni. Vyšli im aj presilovky, premenili dve a mi len jednu. Myslím si, že pri hre 5 na 5 sme boli lepší, ale nedali sme góly. Škoda, sezónu sme chceli začať víťazne...“ povedal.
