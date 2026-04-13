Košice opäť zvládli baráž, Rakočevič: Vnímam to pozitívne
Košičania nevstupovali do sezóny 2025/2026 s veľkými očami, do metropoly východu sa vrátila SBL-ka po siedmich rokoch.
Autor TASR
Košice 13. apríla (TASR) - Kým pred rokom si basketbalisti Košice Wolves vybojovali v baráži možnosť hrať Tipos Slovenskú basketbalovú ligu (SBL), tak v týchto dňoch hrali o to, aby ich kampaň v najvyššej súťaži neskončila už po jednej sezóne. Zverenci trénera Danila Rakočeviča túto misiu v dvojzápase s Interom SB Bratislava napokon zvládli (79:74 a 72:63) a dali tak víťaznú bodku za náročným nováčikovským rokom.
Košičania nevstupovali do sezóny 2025/2026 s veľkými očami, do metropoly východu sa vrátila SBL-ka po siedmich rokoch. Cieľom bolo zahrať si play off, ale táto méta sa slabším rozjazdom postupne vzďaľovala. Situácia sa napokon vyvinula takým smerom, že na prelome kalendárnych rokov prišlo k výmene na pozícii hlavného trénera. K „vlkom“ prišlo známe meno v slovenskom prostredí, Čiernohorec Danilo Rakočevič.
„Išiel som do toho s tým, že som poznal ľudí v klube a chcel som prísť pomôcť. Snažili sa, aby som sa cítil dobre, za čo im musím poďakovať. Košice si zaslúžia najvyššiu súťaž. Obvykle tím, ktorý je na poslednom mieste, tak nefunguje dobre. Je to normálne pri prehrách. Niektorí hráči mali viac zápasov ako tréningov. Z môjho pohľadu to bola psychicky náročná sezóna. Nemohli sme poriadne trénovať, bolo množstvo zranení. Ja som taký, že tréningy sú potrebné na nastavenie vecí a ich následne využitie v zápasoch. Chýbalo nám to, preto boli veľké výpadky a výkyvy. Keď sa však človek pozrie na to spätne, vyhrali sme štyri zápasy od môjho príchodu a tiež baráž,“ zhodnotil pre TASR Rakočevič svoje pôsobenie na lavičke Košíc.
Množstvo hráčskych zmien a len jednociferný počet výhier boli napokon príčinou toho, prečo na Košice opäť po roku čakala baráž, len v tomto prípade už v pozícii účastníka najvyššej súťaže. „Chcel som bojovať o play off a nie byť v pozícii, že šesť zápasov pred koncom základnej časti nebudeme mať šancu. Boli sme nováčikom, urobili sa určité chyby, to si vedenie klubu dá dokopy. Je to ponaučenie, pretože je vždy náročné, keď sa počas ročníka robia zmeny. Po mnohých rokoch sa vrátila najvyššia súťaž do Košíc. Sezóna bola taká hore-dole. Počas ročníka prišlo k zmene trénera, vymenilo sa niekoľko hráčov. Za mňa osobne si myslím, že sme mali na viac. Mohli sme vyhrať viac zápasov, keby nám to neušlo v koncovkách a bojovať tak o play off, ale je to už minulosť. Teší ma, že sme aspoň vyhrali v baráži,“ vyjadril sa český krídelník a jeden z najskúsenejších hráčov tímu Filip Halada.
Do cesty o príslušnosť medzi slovenskou elitou v sezóne 2026/2027 sa im postavili mladíci z hlavného mesta, víťaz spoločnej 1. ligy a mladých mužov „U23“ Inter SB Bratislava. V oboch stretnutiach sa predsa len preukázal kvalitatívny rozdiel medzi súťažami. „Prvý zápas baráže rozhodla podľa mňa naša skúsenosť. Využili sme hluché minúty Interu. Možno sme na konci mohli vyhrať aj väčším rozdielom, ale urobili sme nejaké blbosti. V druhom stretnutí sme mali veľmi dobrú energiu a doma sme ukázali, že aj my vieme bojovať. Verím, že okrem skúseností rozhodla aj bojovnosť, energia a možno určitá kvalita. Hráči Interu majú veľký talent a potenciál, ale ešte musia napredovať. Vnímam to pozitívne. Bolo to veľmi náročné, plus sa k tomu pridali určité problémy. Pri mojom príchode bolo teoreticky možné dostať sa na deviate miesto, ale reálne to asi veľmi nebolo. Tri mesiace sa s nami ťahali starosti, ale dôležité je, že sme vyhrali. Bola to náročná cesta a sezóna, psychicky veľmi náročná,“ povedal Rakočevič k barážovým zápasom a svojmu pôsobeniu na lavičke Wolves.
Košičania nevstupovali do sezóny 2025/2026 s veľkými očami, do metropoly východu sa vrátila SBL-ka po siedmich rokoch. Cieľom bolo zahrať si play off, ale táto méta sa slabším rozjazdom postupne vzďaľovala. Situácia sa napokon vyvinula takým smerom, že na prelome kalendárnych rokov prišlo k výmene na pozícii hlavného trénera. K „vlkom“ prišlo známe meno v slovenskom prostredí, Čiernohorec Danilo Rakočevič.
„Išiel som do toho s tým, že som poznal ľudí v klube a chcel som prísť pomôcť. Snažili sa, aby som sa cítil dobre, za čo im musím poďakovať. Košice si zaslúžia najvyššiu súťaž. Obvykle tím, ktorý je na poslednom mieste, tak nefunguje dobre. Je to normálne pri prehrách. Niektorí hráči mali viac zápasov ako tréningov. Z môjho pohľadu to bola psychicky náročná sezóna. Nemohli sme poriadne trénovať, bolo množstvo zranení. Ja som taký, že tréningy sú potrebné na nastavenie vecí a ich následne využitie v zápasoch. Chýbalo nám to, preto boli veľké výpadky a výkyvy. Keď sa však človek pozrie na to spätne, vyhrali sme štyri zápasy od môjho príchodu a tiež baráž,“ zhodnotil pre TASR Rakočevič svoje pôsobenie na lavičke Košíc.
Množstvo hráčskych zmien a len jednociferný počet výhier boli napokon príčinou toho, prečo na Košice opäť po roku čakala baráž, len v tomto prípade už v pozícii účastníka najvyššej súťaže. „Chcel som bojovať o play off a nie byť v pozícii, že šesť zápasov pred koncom základnej časti nebudeme mať šancu. Boli sme nováčikom, urobili sa určité chyby, to si vedenie klubu dá dokopy. Je to ponaučenie, pretože je vždy náročné, keď sa počas ročníka robia zmeny. Po mnohých rokoch sa vrátila najvyššia súťaž do Košíc. Sezóna bola taká hore-dole. Počas ročníka prišlo k zmene trénera, vymenilo sa niekoľko hráčov. Za mňa osobne si myslím, že sme mali na viac. Mohli sme vyhrať viac zápasov, keby nám to neušlo v koncovkách a bojovať tak o play off, ale je to už minulosť. Teší ma, že sme aspoň vyhrali v baráži,“ vyjadril sa český krídelník a jeden z najskúsenejších hráčov tímu Filip Halada.
Do cesty o príslušnosť medzi slovenskou elitou v sezóne 2026/2027 sa im postavili mladíci z hlavného mesta, víťaz spoločnej 1. ligy a mladých mužov „U23“ Inter SB Bratislava. V oboch stretnutiach sa predsa len preukázal kvalitatívny rozdiel medzi súťažami. „Prvý zápas baráže rozhodla podľa mňa naša skúsenosť. Využili sme hluché minúty Interu. Možno sme na konci mohli vyhrať aj väčším rozdielom, ale urobili sme nejaké blbosti. V druhom stretnutí sme mali veľmi dobrú energiu a doma sme ukázali, že aj my vieme bojovať. Verím, že okrem skúseností rozhodla aj bojovnosť, energia a možno určitá kvalita. Hráči Interu majú veľký talent a potenciál, ale ešte musia napredovať. Vnímam to pozitívne. Bolo to veľmi náročné, plus sa k tomu pridali určité problémy. Pri mojom príchode bolo teoreticky možné dostať sa na deviate miesto, ale reálne to asi veľmi nebolo. Tri mesiace sa s nami ťahali starosti, ale dôležité je, že sme vyhrali. Bola to náročná cesta a sezóna, psychicky veľmi náročná,“ povedal Rakočevič k barážovým zápasom a svojmu pôsobeniu na lavičke Wolves.