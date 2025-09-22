< sekcia Šport
Košice patria k elite aj bez cudzincov, Repčík: Stále tvrdo pracovať
Vysoko sa napokon nedostala ani majstrovská vlajka za titul v sezóne 2024/2025, ktorú klub plánoval slávnostne vyvesiť pod strop Steel arény práve pred duelom so Spišiakmi.
Autor TASR
Košice 22. septembra (TASR) - Hokejisti HC Košice bodovali v každom z doterajších zápasov extraligovej sezóny a dokazujú, že mútiť vodu v najvyššej súťaži môžu aj bez legionárov. Počas uplynulých dvoch zápasov strelili desať gólov, získali šesť bodov a o hernej pohode presvedčili aj víťaza základnej časti uplynulej sezóny Spišskú Novú Ves. Košickí hráči po triumfe 5:1 zdôraznili potrebu ostať nohami na zemi a nelietať vysoko.
Na chvíľu sa zasekli aj košickí hráči, ktorí prehrávali už od druhej minúty po góle obrancu Šimona Grocha. „Inkasovali sme prvý gól, ale to nás asi nakoplo. Potom sme sa do toho opreli. Ubránili sme oslabenia, pomohli sme „Ričimu“ a v útoku nám to padlo,“ zhrnul Rogoň.
Košičania ešte do prvej prestávky otočili skóre na 2:1, v druhej tretine pridali ďalšie dva góly a potvrdili, že zápas majú pod kontrolou. Nevypomstila sa im ani premárnená dvojminútová presilovka o dvoch hráčov. Skóre zápasu uzavreli v tretej tretine. Útočník Mário Lunter, ktorý nastúpil na prvý zápas v sezóne, potrestal chybu obrancu Nerijusa Ališauskasa a po úniku prekonal Štefana Valluša. Ten nahradil Denisa Godlu, ktorý opustil bránku po štvrtom inkasovanom góle a zamieril rovno do kabíny.
Košičania potešili tri tisícky fanúšikov sebaistým výkonom, ktorým nadviazali na triumf v Poprade (5:2) a figurujú na 3. mieste tabuľky. „Zatiaľ sme bodovali v každom zápase. Nech to takto ide ďalej, no netreba to zakríknuť. Ostávame pevne nohami na zemi. Vieme, na čo máme a čo máme robiť. Ak to robiť budeme, tak vždy budeme mať šancu zvíťaziť v zápase,“ povedal útočník Filip Krivošík, ktorý sa na nedeľňajšom víťazstve podieľal bilanciou 1+1. Aj on zažíva úspešný vstup do sezóny, v ktorej má zatiaľ šesť kanadských bodov (2+6). „Zatiaľ som šťastný a využívam to, čo mi prichádza. Vyplýva to aj z toho, že máme štyri kvalitné formácie. Dnes sa mi to odrazilo a som za to veľmi rád. Vyšiel nám signál. Prídu však aj ťažšie časy, no som na to pripravený. V prípravnom období sme neboli stopercentní, boli tam nejaké zranenia. Smerovali sme k tomu, aby sme boli pripravení na začiatok ligy. Ten „timing“ sa podaril, štart máme. Stále však treba ostať nohami na zemi,“ skonštatoval Krivošík.
Úspešný vstup do sezóny zažívajú viacerí košickí hráči. Obranca Mislav Rosandič je líder tímového bodovania (0+8), útočník Peter Repčík si tromi gólmi už vyrovnal bilanciu z celej minulej sezóny. Aj on si uvedomuje, že sľubný štart netreba preceňovať. „Ani tri lastovičky leto nerobia, preto treba pokračovať ďalej. Keď budeme takto tvrdo pracovať a hrať jeden za druhého, tak to bude dobré,“ uzavrel Repčík.
