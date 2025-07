Košice po prehre veria v postup, Čerepkai: „Nesmieme mať hlavy dole“

Košice 25. júla (TASR) - Premiéra FC Košice v Konferenčnej lige , desaťtisíc divákov, excelentný úvod, ale aj premrhaný dvojgólový náskok či nepremenená penalta v nadstavenom čase. Úvodný zápas 2. predkola KL medzi futbalistami Košíc a Nemanu Grodno priniesol zaujímavé futbalové divadlo, po ktorom je bližšie k postupu bieloruský tím. Podľa trénera domácich Romana Skuhravého i jeho zverencov sa Košičania presvedčili, že majú na to, aby zdolali tohto súpera a v odvete zvrátili nepriaznivý vývoj dvojzápasu.



Košičania mali ideálny štart. Dvadsaťosemročný Chorvát Karlo Miljanič, ktorý pár dní pred zápasom predĺžil zmluvu do roku 2028, strelil v 8. minúte prvý gól FC Košice v pohárovej Európe. Po štvrťhodine hry na neho nadviazal Roman Čerepkai a zdalo sa, že domáci majú duel pod kontrolou. Tieto góly však napokon boli dve z troch striel domácich na bránku. O tretiu sa v nadstavenom čase postaral obranca Dominik Kružliak, ktorý neskóroval z penalty. Košičania v tom čase už prehrávali 2:3. „Dominikovi som veril, pretože má vysokú úspešnosť v penaltách. Kopal ich už v drese Ružomberka aj Dunajskej Stredy. Žiaľ, stane sa, je to futbal. Oni svoju penaltu premenili, my nie. Zápas však ukázal, že máme na čom stavať,“ konštatoval košický brankár Dávid Šípoš.



Moment, ktorý mohol priniesť slovenskému zástupcovi priaznivejší výsledok do odvety, mrzel aj samotného Kružliaka. Mohol to byť pre neho prvý súťažný gól od 1. marca, keď v nadstavenom čase proti Michalovciam (3:2) posunul tím do skupiny o titul v Niké lige, no tentoraz sa nestal jedným z hrdinov svojho tímu.



Loptu poslal z bieleho bodu k pravej žrdi, čo predpokladal aj brankár Maksim Belov. „Mal som to kopnúť prudšie. Mrzí ma, že som nepomohol mužstvu,“ konštatoval Kružliak, ktorý verí, že jeho tím uspeje v odvete: „Presvedčili sme sa, že sa s Grodnom dá hrať. Škoda, že sme si viac nepodržali loptu. Miestami sme sa snažili o finálne prihrávky takmer z polovice ihriska.“ Košičania stratili pôdu pod nohami v 55. minúte, keď inkasovali prvýkrát a o 11 minút už bolo vyrovnané. Obrat v podaní Grodna zavŕšil v 79. minúte Maksim Kravcov, ktorý skóroval z penalty.



Predchádzal jej faul brankára Dávida Šípoša, ktorý tak „hasil“ nedorozumenie v rozohrávke. „Dostali sme tri góly z veľmi jednoduchých situácií. Tam bolo vidno kvalitu súpera. Myslím si, že Grodno má skúsenosti a vie, čo chce hrať, no ak v odvete podáme náš štandardný výkon, môžeme postúpiť. To je to, čo si beriem do druhého zápasu. Prvý bol analýzou tréningového procesu,“ konštatoval tréner FC Košice Roman Skuhravý.



Na tlačovej konferencii priznal, že zápas potvrdil potrebu získať tzv. ,osmičku´, teda kreatívneho stredopoliara. V nedávnej minulosti hral na tejto pozícii Michal Faško, ktorý však v lete odišiel do Žiliny. „V našom mužstve je pracovitosť aj talent, ale z môjho pohľadu tomu chýba kreativita,“ priznal Skuhravý.



Jedným z viacerých pozitív duelu bola divácka návštevnosť, ktorá dosiahla päťcifernú hodnotu. Na prvý súťažný zápas FC Košice v sezóne 2025/2026 prišlo presne 10.102 divákov. „Myslím si, že iba málo z nich vedelo niečo o súperovi, takže sa prišli pozrieť na nás. Verím, že budú chodiť aj počas sezóny. Máme kvalitu a verím, že budeme ešte lepší. Dnes je sklamanie z prehry o to väčšie, že sme viedli o dva góly. ,Sapi´ (športový manažér Marek Sapara - pozn.) nám po zápase hovoril, že takýto je európsky futbal. Ak spravíte chyby, tak ich súper potrestá. Teraz sme o zápas skúsenejší. Verím, že sa poučíme. Čaká nás odveta, ktorá bude náročná, no ukázali sme, že máme na to, aby sme postúpili," konštatoval brankár Šípoš.



O zveseným hlavách po najtesnejšom manku nechce počuť ani útočník Roman Čerepkai: „Nemôžeme mať hlavy dole. Máme pred sebou ešte odvetu a tá bude veľmi dôležitá. Ukázali sme, že sme pre nich minimálne vyrovnaný súper.“ Odveta je na programe vo štvrtok 31. júla v maďarskom Szegede. Víťaz tohto dvojzápasu sa stretne s úspešnejším zo súboja medzi srbským tímom Radnički Niš a KÍ Klaksvík z Faerských ostrovov. Prvý duel sa skončil výsledkom 0:0.