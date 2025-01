Košice podpísali kontrakt s odchovancom Sabolčíkom do roku 2027

Košice 24. januára (TASR) - Slovenský futbalový obranca Šimon Sabolčík podpísal svoj prvý profesionálny kontrakt, ktorým spečatil spoluprácu s materským FC Košice do roku 2027 s ročnou opciou. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.



Podľa FC Košice znamená kontrakt obojstranné víťazstvo. Klub si ním poistil služby odchovanca a zároveň tým vyslal signál do vlastnej akadémie. Sabolčík nastúpil v prebiehajúcej sezóne 2024/2025 do troch zápasov v Niké lige. "Podpis tejto zmluvy je náš odkaz všetkým našim chlapcom z mládeže, ktorí ak sa budú snažiť a budú cieľavedomí, dostanú takúto šancu. V Šimonovi vidíme veľký potenciál a sme radi, že ho bude naďalej rozvíjať v našom klube. Keďže doteraz mal amatérsku zmluvu, je to preňho prvý profesionálny kontrakt a ja mu prajem, aby sa mu u nás darilo,“ uviedol športový riaditeľ Marek Sapara.