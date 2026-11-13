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Košice pokorili Liptovský Mikuláš 5:3, Poprad zdolal Banskú Bystricu
Úspešný základ položili Košice už v 1. tretine.
Autor TASR,aktualizované
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Košice 13. novembra (TASR) - Hokejisti Košíc zvíťazili v piatkovom zápase 18. kola Tipsport ligy doma nad HK 32 Liptovský Mikuláš 5:3, keď úspešný základ položili už v 1. tretine.
Najprv sa presadil hosťujúci Nespala, no domáci potom v rozpätí necelých jedenástich minút otočili priebeh stretnutia, keď postupne skórovali Havrila, Mikúš a v presilovke Lamper. V druhom dejstve góly nepadli. V treťom išli domáci do trojgólového vedenia po zásahu Bíreša, no Liptáci nezložili zbrane a de la Gorgendiere ešte duel zdramatizoval dvoma gólmi v rozmedzí minúty a štvrť v presilovke o dvoch hráčov. Hosťom sa však už vyrovnať nepodarilo, naopak šesť sekúnd pred koncom potvrdil triumf Košíc do prázdnej bránky Havrila. Domáci sa vďaka triumfu posunuli na siedme miesto a na piaty Mikuláš strácajú už len tri body.
Hokejisti HK Spišská Nová Ves zvíťazili v 18. kole Tipsport ligy nad HK Dukla Trenčín 3:2 po predĺžení. O ich triumfe rozhodol v 64. minúte Simon Mack, hostia predtým nevyužili presilovku piatich proti trom. Spišiaci sa v tabuľke posunuli na štvrté miesto o skóre pred Liptovský Mikuláš. Trenčania zostali na šiestej priečke.
Hokejisti HK Poprad zvíťazili v piatkovom zápase 18. kolo Tipsport ligy nad HC '05 Banská Bystrica 2:1 a vrátili sa na čelo tabuľky.
Lepší štart mali hostia, ktorí sa ujali vedenia v siedmej minúte zásluhou Faitha a vydržalo im takmer až do polovice stretnutia. V 29. minúte však vyrovnal v presilovke Dvořák a o osem neskôr otočil priebeh Cracknell. Pri jeho góle si pripísal asistenciu aj brankár Belányi. Popradčania tesný náskok udržali až do konca a na čele majú trojbodový náskok pred Žilinou, ktorá však odohrala o zápas menej. Bystrici patrí ôsma priečka.
Hokejisti Michaloviec zaznamenali prvé víťazstvo v riadnom hracom čase na ľade súpera v prebiehajúcom ročníku Tipsport ligy. „Líšky“ naplno bodovali v piatkovom zápase 18. kola na klzisku Nitry po triumfe 2:1. Michalovčania sa z 10. miesta tabuľky dotiahli na úradujúceho majstra, ktorý je deviaty, na rozdiel štyroch bodov.
Rýchly vstup do zápasu mali hostia, ktorých poslal do vedenia už po 68 sekundách Matthew Boucher. Reakcia domáceho tímu prišla v 15. minúte, keď si premiérový bod za asistenciu v najvyššej slovenskej súťaži pripísal Maxim Čajkovič. Po strele slovenského reprezentanta prepasíroval Adrián Holešinský puk za chrbát brankára Vladimíra Glosára. V prostrednej časti aj vplyvom troch vylúčení mali „líšky“ viac šancí skórovať, avšak bez gólového efektu. Michalovce sa presadili z početnej výhody na začiatku tretieho dejstva, keď sa presadil Sebastián Šmída. Nitrania zo záverečného tlaku bez brankára nevyťažili a Michalovciam podľahli aj druhýkrát v tejto sezóny.
Hokejisti Zvolena zvíťazili v 18. kole Tipsport ligy na ľade HC Prešov 7:5. O zisku troch bodov rozhodli už v prvej tretine, v ktorej si vypracovali trojgólový náskok a v 11. minúte vyhnali z bránky Brandona Maxwella. Prešovčania stále čakajú na prvý triumf v sezóne a v tabuľke sú na poslednom mieste.
Najprv sa presadil hosťujúci Nespala, no domáci potom v rozpätí necelých jedenástich minút otočili priebeh stretnutia, keď postupne skórovali Havrila, Mikúš a v presilovke Lamper. V druhom dejstve góly nepadli. V treťom išli domáci do trojgólového vedenia po zásahu Bíreša, no Liptáci nezložili zbrane a de la Gorgendiere ešte duel zdramatizoval dvoma gólmi v rozmedzí minúty a štvrť v presilovke o dvoch hráčov. Hosťom sa však už vyrovnať nepodarilo, naopak šesť sekúnd pred koncom potvrdil triumf Košíc do prázdnej bránky Havrila. Domáci sa vďaka triumfu posunuli na siedme miesto a na piaty Mikuláš strácajú už len tri body.
18. kolo Tipsport ligy:
HC Košice - HK 32 Liptovský Mikuláš 5:3 (3:1, 0:0, 2:2)
Góly: 7. Havrila (Rogoň), 13. Mikúš (Jellúš, Bíreš), 18. Lamper (Mikúš, Rosandič), 45. Bíreš, 60. Havrila - 5. Nespala (Ferkodič, Acolatse), 53. de la Gorgendiere (Coe, Acolatse), 54. de la Gorgendiere (Coe, Acolatse). Rozhodcovia: Štefik, Snášel ml. - Konc ml., Durmis, vylúčení: 8:4, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, 4231 divákov.
Košice: Jurčák - Bučko, Rosandič, Dachnovskyj, Eperješi, Šedivý, Hudec - Jurčo, Jellúš, Mikúš - Bíreš, Baláž, Eliaš - Lamper, Havrila, Rogoň - Timko, Kiss, Varga - Regináč
Mikuláš: Noskovič (18. Karejev) - de la Gorgendiere, Funtek, Fekiač, Lalík, Acolatse, Čajkovič - Sukeľ, Šatan, Chovan - Chyzowski, Coe, Molnár - Ferkodič, Vankúš, Nespala - Šandor, Uhrík, Podolinský
HC Košice - HK 32 Liptovský Mikuláš 5:3 (3:1, 0:0, 2:2)
Góly: 7. Havrila (Rogoň), 13. Mikúš (Jellúš, Bíreš), 18. Lamper (Mikúš, Rosandič), 45. Bíreš, 60. Havrila - 5. Nespala (Ferkodič, Acolatse), 53. de la Gorgendiere (Coe, Acolatse), 54. de la Gorgendiere (Coe, Acolatse). Rozhodcovia: Štefik, Snášel ml. - Konc ml., Durmis, vylúčení: 8:4, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, 4231 divákov.
Košice: Jurčák - Bučko, Rosandič, Dachnovskyj, Eperješi, Šedivý, Hudec - Jurčo, Jellúš, Mikúš - Bíreš, Baláž, Eliaš - Lamper, Havrila, Rogoň - Timko, Kiss, Varga - Regináč
Mikuláš: Noskovič (18. Karejev) - de la Gorgendiere, Funtek, Fekiač, Lalík, Acolatse, Čajkovič - Sukeľ, Šatan, Chovan - Chyzowski, Coe, Molnár - Ferkodič, Vankúš, Nespala - Šandor, Uhrík, Podolinský
Hokejisti HK Spišská Nová Ves zvíťazili v 18. kole Tipsport ligy nad HK Dukla Trenčín 3:2 po predĺžení. O ich triumfe rozhodol v 64. minúte Simon Mack, hostia predtým nevyužili presilovku piatich proti trom. Spišiaci sa v tabuľke posunuli na štvrté miesto o skóre pred Liptovský Mikuláš. Trenčania zostali na šiestej priečke.
HK Spišská Nová Ves – HK Dukla Trenčín 3:2 pp (1:0, 0:0, 1:2 - 1:0)
Góly: 14. Frankovič (Cormier, Húževka), 46. Džugan (Martel, Mack), 64. Mack (Martel, Žiak) – 45. Descheneau (Merkley, Bubela), 55. Kudrna (Bubela, Descheneau). Rozhodovali: Korba, Orolin – Bezák, Tichý, vylúčení: 6:4 na 2 min, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 1813 divákov.
Spišská Nová Ves: Outhouse – Húževka, Romaňák, Mack, Žiak, Groch, Pišoja, Stas – Lepaus, Šramaty, Jääskeläinen – Kupčo, Martel, Hodas – Skaloš, Cormier, Frankovič – Džugan, Paločko, Števuliak
Trenčín: D. Hrenák – Merkley, Mikuš, Ferenc, Hlaváč, Hatala, Hain, Kupec, M. Hrenák – Descheneau, Šiška, Kudrna – Sabadka, Krajč, Párička – Krajčovič, Kalis, Maruna – Lunter, Bubela, Rezničák
Góly: 14. Frankovič (Cormier, Húževka), 46. Džugan (Martel, Mack), 64. Mack (Martel, Žiak) – 45. Descheneau (Merkley, Bubela), 55. Kudrna (Bubela, Descheneau). Rozhodovali: Korba, Orolin – Bezák, Tichý, vylúčení: 6:4 na 2 min, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 1813 divákov.
Spišská Nová Ves: Outhouse – Húževka, Romaňák, Mack, Žiak, Groch, Pišoja, Stas – Lepaus, Šramaty, Jääskeläinen – Kupčo, Martel, Hodas – Skaloš, Cormier, Frankovič – Džugan, Paločko, Števuliak
Trenčín: D. Hrenák – Merkley, Mikuš, Ferenc, Hlaváč, Hatala, Hain, Kupec, M. Hrenák – Descheneau, Šiška, Kudrna – Sabadka, Krajč, Párička – Krajčovič, Kalis, Maruna – Lunter, Bubela, Rezničák
Hokejisti HK Poprad zvíťazili v piatkovom zápase 18. kolo Tipsport ligy nad HC '05 Banská Bystrica 2:1 a vrátili sa na čelo tabuľky.
Lepší štart mali hostia, ktorí sa ujali vedenia v siedmej minúte zásluhou Faitha a vydržalo im takmer až do polovice stretnutia. V 29. minúte však vyrovnal v presilovke Dvořák a o osem neskôr otočil priebeh Cracknell. Pri jeho góle si pripísal asistenciu aj brankár Belányi. Popradčania tesný náskok udržali až do konca a na čele majú trojbodový náskok pred Žilinou, ktorá však odohrala o zápas menej. Bystrici patrí ôsma priečka.
HK Poprad - HC '05 Banská Bystrica 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)
Góly: 29. Dvořák (Bjalončík, Lefebvre), 37. Cracknell (Bjalončík, Belányi) - 7. Faith (Jendek). Rozhodcovia: Baca, Novák - Pribula, Hajnik, vylúčení: 3:4, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 3080 divákov.
Poprad: Belányi - Bodák, Jank, Marcinko, Lefebvre, Mezovský, Brincko, Malina - Bjalončík, Cracknell, Dvořák - Urbánek, Coulter, Calof - Šotek, Suchý, Valigura - Vandas, Kundrik, Rychlík - Brath
Bystrica: Buitenhuis - Michalčin, Česánek, Drugge, Fereta, Kubka, Žabka, Kadyrov - Jendek, Valach, Faith - Loshing, Gašo, Šoltés - Varga, Gron, Paučík - Matoušek, Zigo, Kabáč - Plančár
Góly: 29. Dvořák (Bjalončík, Lefebvre), 37. Cracknell (Bjalončík, Belányi) - 7. Faith (Jendek). Rozhodcovia: Baca, Novák - Pribula, Hajnik, vylúčení: 3:4, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 3080 divákov.
Poprad: Belányi - Bodák, Jank, Marcinko, Lefebvre, Mezovský, Brincko, Malina - Bjalončík, Cracknell, Dvořák - Urbánek, Coulter, Calof - Šotek, Suchý, Valigura - Vandas, Kundrik, Rychlík - Brath
Bystrica: Buitenhuis - Michalčin, Česánek, Drugge, Fereta, Kubka, Žabka, Kadyrov - Jendek, Valach, Faith - Loshing, Gašo, Šoltés - Varga, Gron, Paučík - Matoušek, Zigo, Kabáč - Plančár
Hokejisti Michaloviec zaznamenali prvé víťazstvo v riadnom hracom čase na ľade súpera v prebiehajúcom ročníku Tipsport ligy. „Líšky“ naplno bodovali v piatkovom zápase 18. kola na klzisku Nitry po triumfe 2:1. Michalovčania sa z 10. miesta tabuľky dotiahli na úradujúceho majstra, ktorý je deviaty, na rozdiel štyroch bodov.
Rýchly vstup do zápasu mali hostia, ktorých poslal do vedenia už po 68 sekundách Matthew Boucher. Reakcia domáceho tímu prišla v 15. minúte, keď si premiérový bod za asistenciu v najvyššej slovenskej súťaži pripísal Maxim Čajkovič. Po strele slovenského reprezentanta prepasíroval Adrián Holešinský puk za chrbát brankára Vladimíra Glosára. V prostrednej časti aj vplyvom troch vylúčení mali „líšky“ viac šancí skórovať, avšak bez gólového efektu. Michalovce sa presadili z početnej výhody na začiatku tretieho dejstva, keď sa presadil Sebastián Šmída. Nitrania zo záverečného tlaku bez brankára nevyťažili a Michalovciam podľahli aj druhýkrát v tejto sezóny.
HK Nitra - HK Dukla Michalovce 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)
Góly: 15. Holešinský (Čajkovič, Pollock) - 2. Boucher (Fominych, Solenský), 41. Šmída (Welsh, Virtanen). Rozhodcovia: Crman, Krajčík - Frimmel, Hercog, vylúčení: 3:2 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 2734 divákov.
Nitra: Jurusik – Osburn, Mezei, Vitaloš, Stacha, Rantakari, Bača, Kalman – Paulovič, Bajtek, Jackson – Čajkovič, Pollock, Holešinský – Turanský, Chrenko, Timashov – Kováč, Hrnka, Berčík - Lašš
Michalovce: Glosár – Rees, Welsh, Tóth, Meliško, Stripai, Zekucia – Edmonds, Kohút, Virtanen – Boucher, Solenský, Fominych – Kišš, Šmida, Safaralejev – Stahoň, Kytnár, Hrabčák
Góly: 15. Holešinský (Čajkovič, Pollock) - 2. Boucher (Fominych, Solenský), 41. Šmída (Welsh, Virtanen). Rozhodcovia: Crman, Krajčík - Frimmel, Hercog, vylúčení: 3:2 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 2734 divákov.
Nitra: Jurusik – Osburn, Mezei, Vitaloš, Stacha, Rantakari, Bača, Kalman – Paulovič, Bajtek, Jackson – Čajkovič, Pollock, Holešinský – Turanský, Chrenko, Timashov – Kováč, Hrnka, Berčík - Lašš
Michalovce: Glosár – Rees, Welsh, Tóth, Meliško, Stripai, Zekucia – Edmonds, Kohút, Virtanen – Boucher, Solenský, Fominych – Kišš, Šmida, Safaralejev – Stahoň, Kytnár, Hrabčák
Hokejisti Zvolena zvíťazili v 18. kole Tipsport ligy na ľade HC Prešov 7:5. O zisku troch bodov rozhodli už v prvej tretine, v ktorej si vypracovali trojgólový náskok a v 11. minúte vyhnali z bránky Brandona Maxwella. Prešovčania stále čakajú na prvý triumf v sezóne a v tabuľke sú na poslednom mieste.
HC Prešov – HKM Zvolen 5:7 (1:3, 2:4, 2:0)
Góly: 16. Jeri-Leon (Chalupa, Hodass), 22. Faith (Rodžers Bukarts, Kobolka), 37. Jeri-Leon, 47. Bukarts, 59. Frič (Kriška) – 2. Tkáč (Kolenič), 4. Katic (Macek), 11. Ďaloga (Tkáč, Valach), 22. Nemec (Katic), 28. Kolenič (Fairbrother, Nemec), 31. Valach (Bartakovics), 34. Katic (Ďaloga, Valach). Rozhodovali: Lauff, Rojík – Tvrdoň, Tomáš, vylúčení: 2:5 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, 971 divákov
Prešov: Maxwell (11. Vyletelka) – Valent, Ališauskas, Hodass, Jendroľ, Kowalczyk, Kobolka, Fatul, Sedláček – Archibald, Šimun, Giľák – Frič, Jeri-Leon, Baláž – Bukarts, Faith, Hamráček – Chalupa, Kriška, Senčák
Zvolen: Klimeš – Pennington, Fairbrother, Barcík, Brejčák, Valach, Ďaloga, Požgay – Katic, Cassels, Macek – Tkáč, Nemec, Kolenič – Zuzin, Indrašis, Podkonický – Zvolenský, Bartakovics, Kukos
Góly: 16. Jeri-Leon (Chalupa, Hodass), 22. Faith (Rodžers Bukarts, Kobolka), 37. Jeri-Leon, 47. Bukarts, 59. Frič (Kriška) – 2. Tkáč (Kolenič), 4. Katic (Macek), 11. Ďaloga (Tkáč, Valach), 22. Nemec (Katic), 28. Kolenič (Fairbrother, Nemec), 31. Valach (Bartakovics), 34. Katic (Ďaloga, Valach). Rozhodovali: Lauff, Rojík – Tvrdoň, Tomáš, vylúčení: 2:5 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, 971 divákov
Prešov: Maxwell (11. Vyletelka) – Valent, Ališauskas, Hodass, Jendroľ, Kowalczyk, Kobolka, Fatul, Sedláček – Archibald, Šimun, Giľák – Frič, Jeri-Leon, Baláž – Bukarts, Faith, Hamráček – Chalupa, Kriška, Senčák
Zvolen: Klimeš – Pennington, Fairbrother, Barcík, Brejčák, Valach, Ďaloga, Požgay – Katic, Cassels, Macek – Tkáč, Nemec, Kolenič – Zuzin, Indrašis, Podkonický – Zvolenský, Bartakovics, Kukos
tabuľka po 17. kole:
1. Poprad 18 10 3 1 4 58:43 37
2. Žilina 17 9 2 3 3 53:34 34
3. Slovan 18 10 0 3 5 61:46 33
4. Sp. N. Ves 18 8 3 1 6 59:49 31
5. L. Mikuláš 18 9 1 2 6 56:55 31
6. Trenčín 18 8 2 2 6 51:48 30
--------------------------------------
7. Košice 18 8 2 0 8 49:49 28
8. B. Bystrica 17 6 4 1 6 53:49 27
9. Nitra 18 6 2 2 8 53:51 24
10. Michalovce 18 5 2 1 10 40:64 20
---------------------------------------
11. Zvolen 18 4 3 1 10 44:53 19
12. Prešov 18 0 0 7 11 40:76 7
1. Poprad 18 10 3 1 4 58:43 37
2. Žilina 17 9 2 3 3 53:34 34
3. Slovan 18 10 0 3 5 61:46 33
4. Sp. N. Ves 18 8 3 1 6 59:49 31
5. L. Mikuláš 18 9 1 2 6 56:55 31
6. Trenčín 18 8 2 2 6 51:48 30
--------------------------------------
7. Košice 18 8 2 0 8 49:49 28
8. B. Bystrica 17 6 4 1 6 53:49 27
9. Nitra 18 6 2 2 8 53:51 24
10. Michalovce 18 5 2 1 10 40:64 20
---------------------------------------
11. Zvolen 18 4 3 1 10 44:53 19
12. Prešov 18 0 0 7 11 40:76 7