Košice porazili Nitru 5:3

Tipos extraliga, 8. kolo:



HC Košice - HK Nitra 5:3 (0:2, 4:0, 1:1)



Góly: 22. Jääskeläinen (Pollock, Gildon), 24. Šimun (Havrila, Teves), 34. Jääskeläinen (Pollock, Gildon), 36. Pollock (Gildon, Jääskeläinen), 60. Martel (Parlett) - 2. Ritchie (Buček, Cotton), 14. Pobežal, 45. Stacha (Vitaloš, Lacka). Rozhodovali: Snášel, Kocúr - Stanzel, Hajnik, vylúčení: 4:6 na 2 min., presilovky: 3:0, oslabenia: 0:0, 3453 divákov.



Košice: Janus - Parlett, Teves, Ferenc, Gildon, Šedivý, Deyl - Petráš, Chovan, Mikúš - Martel, Pollock, Jääskeläinen - Krivošík, Kohút, Lamper - Bartánus, Havrila, Šimun



Nitra: Kašík (36. Aittokallio) - Cotton, Mezei, Auk, Hain, Vitaloš, Stacha, Bača - Ritchie, Gill, Buček - Bajtek, Bubela, Jackson - Lacka, Pobežal, Okoličány - Bačo, Hrnka, Csányi



Hlasy po zápase:



Dan Ceman, tréner HC Košice: "Dnešný zápas bol pre nás veľký test. Súper hrá výborný hokej, má nového trénera. Na tento zápas sme sa tešili. V prvej tretine bolo niekoľko únikov na oboch stranách, Nitra ich lepšie využila. Druhú tretinu sme fantasticky odohrali, dali sme v nej tri góly počas presiloviek. Počas hry piatich proti piatim sme hrali jednoducho. V tretej časti sme zblokovali veľa striel. Sme veľmi radi za zisk troch bodov."



Andrej Kmeč, tréner HK Nitra: "Zápas sa pre nás dobre vyvíjal. Odohrali sme solídnu prvú tretinu, po ktorej sme viedli 2:0. V druhej sme mali herný výpadok. O výsledku zápasu rozhodli špeciálne tímy, teda presilovky a oslabenia. My sme naše oslabenia opäť nezvládli - rovnako ako v minulom zápase a v presilovkách sme sa nepresadili. Súper to mal presne naopak. To bola hlavná príčina našej prehry. V závere sme sa snažili vyrovnať, mali sme šance, no napokon rozhodli spomínané faktory."

Košice 8. októbra (TASR) - Hokejisti HC Košice zvíťazili nad HK Nitra 5:3 v utorňajšom zápase 8. kola Tipos extraligy. Po prvej tretine prehrávali 0:2, no štyrmi gólmi v druhej časti otočili skóre. "Oceliari" zvíťazili vo štvrtom zápase v sérii a na konte majú 18 bodov. Nitrania neuspeli v druhom zápase za sebou, doteraz nazbierali 14 bodov.