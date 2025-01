Košice porazili Zvolen 3:2 a upevnili si vedúcu priečku

Tipos extraliga - 38. kolo:



HC Košice - HKM Zvolen 3:2 (1:0, 0:1, 2:1)



Góly: 16. Archambault (Martel), 46. Martel (Jääskeläinen, Gildon), 57. Jääskeläinen (Pollock, Gildon) - 30. Andrusiak (Olson, Zuzin), 59. Macek (Halbert, Olson). Rozhodcovia: Snášel, T. Orolin - Šoltés, Pribula, vylúčení: 5:3 na 2 min., presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, 2170 divákov.



Košice: Eliaš - Parlett, Rosandič, Teves, Šedivý, Ferenc, Gildon, Mitro - Archambault, Martel, Petráš - Mikúš, Pollock, Jääskeläinen - Lamper, Havrila, Rogoň - A. Bartoš, Zigo, J. Bartoš



Zvolen: Kantor - Bindulis, Halbert, Brejčák, Kobolka, Sládok, Beňo, Fecko - Zuzin, Estephan, Kudrna - Hecl, Olson, Andrusiak - Jakúbek, Fekiač, Marcinek - Macek, Šramaty, Senčák - Gron



hlasy po zápase /zdroj: TASR/:



Dan Ceman, tréner HC Košice: "Máme viacero zranených a chorých hráčov. Naši hráči dnes ukázali srdce. V druhej tretine sme nevyvážali puky z tretiny a dostávali sme sa pod tlak. Zároveň sme si však dokázali vytvoriť veľa šancí. V tretej tretine sme si pomohli dvomi presilovkami. Veľmi dobre chytal brankár hostí."



Peter Mikula, tréner HKM Zvolen: "Prehrali sme o gól so súperom, ktorý má tiež problémy so zraneniami rovnako ako my. Prvá tretina bola z našej strany priam krehká. V druhej sme už ukázali svoju tvár, no mohli sme z nej vyťažiť viac. Potom sa prejavilo to, čo nás trápi - individuálne chyby. Stále nám chýba sila na puku. Súper dal o gól viac, zvíťazil zaslúžene."



Rastislav Eliaš, brankár HC Košice: "Myslím si, že sme odohrali veľmi kvalitný zápas. Po dlhšom čase to bol kontinuálny výkon, no tentoraz už aj s tromi bodmi. Pre mňa to bol štvrtý zápas, vo všetkých som sa cítil dobre, no som rád, že už som tímu priniesol aj víťazstvo."

Košice 14. januára (TASR) - Hokejisti HC Košice zvíťazili v utorňajšom zápase 38. kola Tipos extraligy nad HKM Zvolen 3:2. "Oceliari" si trojbodovým ziskom upevnili vedúcu priečku pred Spišskou Novou Vsou, Zvolen prehral tretí zápas z uplynulých štyroch a naďalej figuruje na 10. mieste.Extraligový debut absolvoval 21-ročný útočník Košíc Jan Bartoš. V drese Zvolena sa prvýkrát predstavil obranca Daniel Brejčák, ktorý prišiel do tímu po výmene z Popradu.