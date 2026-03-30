Košice postúpili do semifinále, Banskú Bystricu zdolali v sérii 4:3
Meno svojho semifinálového súpera sa dozvedia po sérii medzi Nitrou a Michalovcami, ktorá vyvrcholí v utorok.
Autor TASR
Košice 30. marca (TASR) - Hokejisti HC Košice sa stali tretími semifinalistami play off Tipsport ligy. V rozhodujúcom siedmom zápase štvrťfinálovej série proti Banskej Bystrici zvíťazili na domácom ľade 3:1, celkovo 4:3 na zápasy. Meno svojho semifinálového súpera sa dozvedia po sérii medzi Nitrou a Michalovcami, ktorá vyvrcholí v utorok. Okrem Košíc si postup medzi najlepšiu štvoricu vybojovali aj hráči Slovana Bratislava a Popradu.
Hostia nastúpili bez útočníkov Romana Faitha, ktorý absentoval pre trest a Dávida Šoltésa, ktorého vyradilo zranenie. Košičania vykročili za kľúčovým víťazstvom v sérii už v 4. minúte, keď Rogoň prekvapil brankára Rabčana - 1:0. Hostia mohli vyrovnať počas presilovky, no defenzíva Košíc si udržala čistý štít. Dôležitý gól na 2:0 priniesla 27. minúta, v ktorej Petráš zakončil spoluprácu s Jellúšom a Mikúšom. Hráči Banskej Bystrice si nevedeli vytvoriť súvislejší tlak a proti organizovanej defenzíve Košičanov sa ťažko presadzovali. V 36. minúte pridal tretí gól Košíc Liščinský po strele z ľavého krídla - 3:0. Domáci mali zápas pevne v rukách a darilo sa im držať súpera mimo streleckých pozícií. Hostia sa vrátili do zápasu počas hry bez brankára, keď Riečického prekonal Kukuča, no viac im už Košičania nedovolili.
Tipsport liga, play off
štvrťfinále, 7. zápas
HC Košice - HC MONACObet Banská Bystrica 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)
Góly: 4. Rogoň (Šedivý), 27. Petráš (Mikúš, Jellúš), 36. Liščinský (Ferenc, Šedivý) - 58. Kukuča. Rozhodcovia: Hronský, Stano - D. Konc ml., Stanzel, vylúčení: 3:4 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 6998 divákov.
Košice: Riečický - Bučko, Rosandič, Ferenc, Šedivý, A. Bartoš, Dachnovskij, Deyl - Mikúš, Repčík, Petráš - Krivošík, Jellúš, Chovan - Lamper, Havrila, Rogoň - Plochotnik, Kohút, Liščinský - Kvietok
Banská Bystrica: Rabčan - Lucas, Galipeau, Lee, Žabka, Michalčin, Stránský, Česánek - Turnbull, Myklucha, Valach - Kukuča, Tomka, Gron - Sedliačik, Zigo, Kabáč - Buc, Ondrušek, Jasenec - Čunderlík
/konečný stav série: 4:3, Košice postúpili do semifinále/
