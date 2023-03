Košičania postúpili do semifinále play off, pre Nitru sezóna končí

Tipos extraliga - štvrťfinále play off, piaty zápas /na 4 víťazstvá/:



HC Košice - HK Nitra 4:2 (0:0, 3:2, 1:0)



Góly: 24. Slovák (Olssson), 32. Chovan (Jääskeläinen, Rogoň), 38. Rogoň (Slovák, Hovorka), 58. Bartánus (Jääskeläinen, Olsson) - 22. Gill (Elmer), 26. Green (Elmer). Rozhodovali: Baluška, Goga - Stanzel, Kacej, vylúčení: 1:4 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 7226 divákov.



Košice: Riečický - Olsson, Breton, Šedivý, Southorn, Ferenc, Deyl, A. Bartoš - Jääskeläinen, Chovan, Rogoň - Bartánus, Pollock, Fejes - Lamper, Slovák, Paršin - Hovorka, Linet, Havrila



Nitra: Kašík - Green, Mezei, Bodák, Gajdoš, Vitaloš, Stacha, Pupák - Krivošík, Baláž, Bajtek - Elmer, Gill, Sýkora - Solenský, Čederle, Tvrdoň - Lacka, Buncis, Knies



/konečný stav série: 4:1, Košice postúpili do semifinále/

Slovan zdolal Michalovce 4:0 a znížil stav série na 2:3



Na snímke zľava Brant Harris (HC Slovan Bratislava), Dávid Buc, Stanislav Škorvánek, Christián Michalčin (všetci traja HK Dukla Michalovce) v piatom zápase štvrťfinále play off Tipos extraligy v hokeji HC Slovan Bratislava - HK Dukla INGEMA Michalovce 24. marca 2023 v Bratislave. Foto: TASR - Pavol Zachar

HC Slovan Bratislava - Dukla Ingema Michalovce 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)



Góly: 5. Fominych (Beňo), 7. Harris (Takáč, Beňo), 53. MacKenzie, 57. Kytnár. Rozhodovali: D. Konc st., Korba - Knižka, Jedlička, vylúčení: 3:3 na 2 min, navyše Macejko (Michalovce) 5+DKZ za faul kolenom, presilovky a oslabenia: 0:0, 8303 divákov.



Slovan: Coreau – MacKenzie, Golian, Kallen, Beňo, Gachulinec, Sersen, Maier – Pecararo, Harris, Takáč – Fominych, Minárik, Duke – Kukumberg, Kytnár, Haščák – Török, Zigo, Matoušek



Michalovce: Škorvánek – Osburn, Hammond, Mihalik, Michalčin, Macejko, Glazkov, Cibák – Vašaš, Suja, Buc – Pereskokov, Pavlovs, Zabusovs – Puliš, Galamboš, Okoličány – Garreffa, Chalupa



/strav série: 2:3/

Košice 24. marca (TASR) - Hokejisti HC Košice postúpili do semifinále play off Tipos extraligy. V piatom štvrťfinálovom zápase zdolali na domácom ľade HK Nitra 4:2 a v sérii hranej na štyri víťazné zápasy triumfovali 4:1. Pre Nitru sa sezóna skončila.Nitrania v zápase dvakrát viedli (1:0, 2:1), keď sa presadili Sahir Gill a Luke Green. Ten skóroval vo všetkých piatich dueloch série. Košičania však dokázali ešte v druhej tretine otočiť skóre vo svoj prospech, keď sa postupne presadili Marek Slovák, Michal Chovan a Patrik Rogoň. V 58. minúte mohol náskok domácich zvýšiť Denis Paršin, ale z trestného strieľania neprekonal brankára Kašíka. Konečnú podobu výsledku dal v 58. minúte Marek Bartánus, ktorý skóroval počas hry hostí bez brankára. Košičania, ktorí vyhrali základnú časť, majú vďaka postupu do semifinále istú medailu.Hokejisti Slovana Bratislava zdolali v piatom štvrťfinálovom zápase play off Tipos extraligy Duklu Michalovce 4:0 a znížili stav série hranej na štyri víťazné zápasy na 2:3. Šiesty duel je na programe v nedeľu o 18.00 h v Michalovciach.Hráči úradujúceho majstra rozhodli o svojom triumfe v prvej tretine, keď v 5. minúte otvoril skóre Daniil Fominych a o dve minúty neskôr pridal druhý gól Brant Harris. Poistku potom zariadil v 53. minúte Matt MacKenzie a pri power play hostí ešte skóroval do prázdnej bránky Milan Kytnár. Duel sledovalo 8303 divákov.