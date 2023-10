Košice prehrali aj v poslednom zápase v LM, Mannheimu podľahli 1:4

hlasy po zápase:



Dan Ceman, tréner HC Košice: "Dnes sme odohrali veľmi dobrý zápas, páčil sa mi náš prístup k nemu. Bolo pre nás jednoduché motivovať sa na zápasy v Lige majstrov. Odohrali sme dobrú prvú tretinu, páčil sa mi aj náš výkon v hre piatich proti piatim. Mannheim má kvalitný tím a sme radi, že sme sa proti nemu prezentovali v dobrom svetle. Dnes nás položili vlastné presilovky. Keď v nich inkasujete góly, tak vás to vždy zabolí. Nepodarilo sa nám presadiť si určité veci, ktoré sme si natrénovali. Som šťastný z nášho prístupu, no teraz sa už musíme sústrediť na našu ligu."



Johan Lundskog, tréner Adleru Mannheim: "V prvom rade ďakujem Danovi (Cemanovi) aj košickému klubu za dnešný zápas. Dnes sme hrali proti výbornému tímu. Skóre zápasu príliš neodzrkadľuje to, ako dnes Košice hrali a ako dopadli v tabuľke. My sme nemali dobrý štart do zápasu, no potom sa naši hráči správne naštartovali a dokázali sme odpovedať na tlak. Mali sme veľmi dobré oslabenia. Viete, že ak v sa ubránite oslabeniu a ešte v ňom skórujete, tak získate psychickú výhodu. Celkovo to bol náročný zápas. Som šťastný z výsledku, ktorý sme dosiahli."



Marek Bartánus, útočník a kapitán HC Košice: "Bol to trošku frustrujúci zápas s trpkou príchuťou. Chceli sme nadviazať na predošlé domáce zápasy, v ktorých sme boli konkurencieschopný súper a siahali sme po troch bodoch. Dnes sa nám to, žiaľ, nepodarilo. Je to pre nás frustrujúci koniec v Lige majstrov."



Mário Lunter, útočník HC Košice: "Začiatok zápasu sme mali dobrý, no v druhej tretine sme mali presilovky, ktoré rozhodli. Mali sme v nich dať nejaké góly, no potom sme už otvorili hru a napokon iba doťahovali skóre. Verím, že zápasy v Lige majstrov nás môžu iba posunúť."

Liga majstrov - 6. kolo:



HC Košice - Adler Mannheim 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)



Góly: 19. Jääskeläinen (Pollock) - 28. Wolf (Murray, Gildon), 37. Bennett, 45. Gaudet (Hännikäinen), 57. Fischbuch (Gaudet). Rozhodovali: Buss (Rak.), Hronský - Durmus, D. Konc, vylúčení: 2:5 na 2 min., navyše Gilmour (Mannh.) 5 min.+ DKZ za narazenie na mantinel, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:2, 2582 divákov.



Košice: Riečický - Ferenc, Zech, Šedivý, Breton, A. Bartoš, Deyl, J. Hudec - Bartánus, Berger, Lunter - Bačo, Pollock, Jääskeläinen - Lamper, Krivošík, Rogoň - Jokeľ, Havrila, Plochotnik



Mannheim: Brückmann - Reul, Jokipakka, Gildon, Murray, Holzer, Mayer - Proske, Loibl, Wolf - Gilmour, Vey, Bennett - Fischbuch, Gaudet, Hännikäinen - Saffran, Eisenmenger, Thiel



Výsledky HC Košice v Lige majstrov:



EHC Biel-Bienne - Košice 3:1



Košice - Servette Ženeva 2:3



EC Red Bull Mníchov - Košice 5:2



Rapperswill-Jona Lakers - Košice 5:2



Košice - AIK Skelleftea 1:2



Košice - Adler Mannheim 1:4

Košice 18. októbra (TASR) - Hokejisti HC Košice nebodovali ani vo svojom poslednom zápase v Lige majstrov. V domácej Steel aréne podľahli nemeckému tímu Adler Mannheim 1:4 a ako jediní z 24 tímov súťaže nezískali ani bod. Zároveň predĺžili sériu prehier slovenských tímov v LM na 21 duelov. Slovenský majster prehral všetkých šesť zápasov a dosiahol v nich skóre 9:22. Mannheim mal už pred zápasov istú účasť v play off, do ktorej postúpilo 16 najlepších tímov súťaže.Košičania nastúpili bez Jensa Olssona a útočníkov Michala Chovana, Huntera Fejesa a Eduarda Šimuna, no s cieľom vymazať nulu zo svojho bodového konta. V závere herne vyrovnanej prvej tretiny začal ich zámery napĺňať Jääskeläinen, keď pohotovou strelou po buly prekvapil brankára Brückmanna - 1:0. Hostia postupne pridali v ofenzíve a v ofenzívnych snahách ťažili aj z chýb Košičanov. V 28. minúte vyrovnal Wolf, keď Riečického prekonal po úniku - 1:1. O štyri minúty Gilmour fauloval Zecha, dostal trest na 5 minút a do konca zápasu, no Košičania nezužitkovali dlhú presilovku. V jej závere naopak inkasovali, keď Bennett vzal puk Jääskeläinenovi v strednom pásme a po nájazde poslal hostí do vedenia - 1:2. Hostia mali hru pod kontrolou a z gólu v oslabení sa tešili aj v 45. minúte, keď sa po ďalšom úniku presadil Gaudet a gólom na 3:1 ukončil košickú presilovku.