Košice prehrali piaty domáci zápas po sebe, Trenčínu podľahli 2:3

TEL - 50. kolo:



HC Košice - HK Dukla Trenčín 2:3 (0:0, 0:2, 2:1)



Góly: 54. Beluško (Slovák, Lunter), 60. Jääskeläinen (Lalonde) - 30. Ahl (Immo, Pietroniro), 40. Immo (Petráš, M. Hudec), 45. Charbonneau (Conway, Ahl). Rozhodovali: J. Konc ml., Novák - Knižka, Pribla, vylúčení: 6:4 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 7129 divákov.



Košice: Janus - Breton, Lalonde, Ferenc, Zech, Šedivý, Deyl, J. Hudec - Jääskeläinen, Berger, Šimun - Lunter, Pollock, T. Mikúš - Jokeľ, Slovák, Rogoň - A. Bartoš, Ollson, Havrila - Beluško



Trenčín: LaCouvee - Pietroniro, Kupec, Kielb, Petrovický, M. Hudec, Hlaváč, Starosta - Immo, Baláž, Petráš - Charbonneau, Conway, Ahl - Giľák, Sojčík, D. Hudec - Škvarek, J. Mikúš, Krajčovič

Košice 8. marca (TASR) - Hokejisti HK Dukla Trenčín zvíťazili na ľade HC Košice 3:2 v záverečnom 50. kole základnej časti Tipos extraligy. V tabuľke sa umiestnili na 9. mieste a čaká ich predkolo play off proti ôsmemu tímu po dlhodobej časti. Košičania prehrali piaty domáci zápas po sebe a pred vlastnými divákmi neuspeli v jedenástich z uplynulých trinástich duelov. "Oceliari" vstúpia do play off štvrťfinálovou sériou proti piatemu tímu dlhodobej časti, ktorým je Slovan.Zápasu predchádzal slávnostný ceremoniál, počas ktorého košický klub vyvesil vlajku na počesť legendárneho bratského tria Imricha, Vincenta a Jozefa Lukáčovcov, ktorí tým symbolicky vstúpili do Siene slávy košického hokeja. Úvodné buly sa tým posunulo o viac než pol hodinu.Košičania mali pred posledným 50. kolom základnej časti isté štvrté miesto, Trenčania mohli za priaznivých okolností poskočiť do prvej šestky znamenajúcej priamu účasť vo štvrťfinále. Prvá tretina priniesla minimum gólových príležitostí, najväčšiu šancu mal v nej domáci Rogoň, ale LaCouveeea neprekonal. Skóre otvoril v 30. minúte trenčiansky útočník Ahl, ktorý zblízka využil presilovku. Krátko pred koncom druhej časti zvýšil Immo na 0:2. Keď v 45. minúte Charboneau zvýšil na 0:3, bolo už o víťazovi rozhodnuté. V 54. minúte sa gólom v vo svojom prvom zápase v slovenskej extralige prezentoval košický obranca Beluško, ktorý zblízka upravil na 1:3. Definitívnu podobu výsledku dal dve sekundy pred koncom zápasu Jääskeläinen.