Košice prehrali v 1. kole Ligy majstrov na ľade Bielu 1:3

Liga majstrov - 1. kolo:



EHC Biel-Bienne - HC Košice 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)



Góly: 9. Haas (Reichle), 24. Derungs, 59. Sallinen - 12. Jääskeläinen (Chovan, Zech). Rozhodovali: Štolc, Hürlinman - Fuchs, Stalder (všetci Švajč.), vylúčení: 3:4 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 3463 divákov.



Biel: Säteri - Grossmann, Jakovenko, Pokka, Rathgeb, Burren, Forster, Delemont - Brunner, Sallinen, Rajala - Hofer, Haas, Reichle - L. Hischier, Heponiemi, Kessler - Schlapfer, Derungs, Reinhard - Tanner



Košice: Janus - Olsson, Breton, Ferenc, Zech, Šedivý, Deyl, A. Bartoš - Bartánus, Pollock, Fejes - Krivošík, Chovan, Lunter - Lamper, Berger, Jääskeläinen - Šimun, Rogoň, Havrila - Jokeľ

Biel 31. augusta (TASR) - Hokejisti HC Košice prehrali v 1. kole základnej časti Ligy majstrov na ľade švajčiarskeho EHC Biel-Bienne 1:3. Autorom jediného presného zásahu úradujúceho slovenského majstra bol v 12. minúte fínsky útočník Joona Jääskeläinen."Oceliarov" najbližšie čaká 2. septembra v Steel aréne duel proti Servette Ženeva, šampiónovi Švajčiarska.Košičania od úvodu pociťovali obrovskú kvalitu súpera, ktorý sa viackrát dokázal usadiť v útočnom pásme. Biel sa ujal v 9. minúte vedenia zásluhou Haasa, no veľmi priaznivý výsledok po prvom dejstve zabezpečil "oceliarom" v 12. minúte presilovkovým gólom Jääskeläinen. Druhá tretina opäť ukázala rozdiel v kvalite oboch tímov a domácich poslal v 24. minúte znovu do vedenia Derungs. Slovenský majster v závere v snahe vyrovnať odvolal brankára, no rezultoval z toho iba tretí gól do jeho siete. Na konečných 3:1 pre Biel upravil v 59. minúte Sallinen.