Košice prehrali v Poprade 1:2, ale zostali na čele tabuľky

Tipos extraliga – 32. kolo:



HK Poprad – HC Košice 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)



Góly: 33. Broadhurst (Turan, Kotvan), 38. Cracknell (Broadhurst, Kotvan) – 53. Teves (Pollock, Archambault). Rozhodcovia: Novák, Rojík – Bogdaň, Ordzovenský, vylúčení: 3:4 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 3929 divákov.







Poprad: Vay – Turan, Kotvan, Bourque, Fereta, Thomas, Malina, Sluka – Giľák, Török, Nauš – Pulkkinen, Cracknell, Broadhurst – Calof, Suchý, Šotek – Bodnár, Mlynarovič, Kundrik



Košice: Eliaš – Parlett, Teves, Bartoš, Gildon, Ferenc, Rosandič, Deyl – Mikúš, Martel, Petráš – Jääskeläinen, Pollock, Archambault – Lamper, Šimun, Zigo – Rogoň, Kohút, Repčík

Poprad 28. decembra (TASR) - Hokejisti Košíc prehrali v sobotňajšom stretnutí 32. kola Tipos Extraligy na ľade Popradu 1:2. "Oceliari" neuspeli druhýkrát za sebou, no napriek tomu zostali na čele tabuľky. Pred Spišskou Novou Vsou, ktorá vyhrala nad Michalovcami 3:1, majú jednobodový náskok a zápas k dobru. Poprad figuruje na 8. priečke.Popradčania sa ujali vedenia v 33. minúte, keď strelu Olivera Turana tečoval Terry Broadhurst. Pred koncom druhej tretiny zvýšil v presilovej hre kapitán Adam Cracknell. V polovicu tretej časti sa presadil Joshua Teves a vrátil hostí späť do hry. "Kamzíci" však tesný náskok udržali do konca zápasu.V bránke Košíc sa predstavil Rastislav Eliaš, s ktorým sa vedenie "oceliarov" dohodlo na hosťovaní z fínskeho tímu IFK Helsinki.