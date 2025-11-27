Košice priviedli v závere jesene poľského brankára Dabrowského

Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Košičania majú po 15 odohratých dueloch na dne tabuľky na konte iba sedem bodov, o päť menej ako Skalica a Ružomberok.

Košice 27. novembra (TASR) - Poľský futbalový brankár Maciej Kevin Dabrowski posilnil v závere jesennej časti Niké ligy priebežne posledný klub tabuľky FC Košice. Dvadsaťsedemročný Poliak bude k dispozícii novému zamestnávateľovi už v sobotňajšom zápase 16. kola na ihrisku MFK Ružomberok.

Dabrowski bol bez zmluvy, naposledy obliekal v minulej sezóne dres škótskeho druholigového Raith Rovers. „Kevin spĺňa to, čo sme potrebovali - má skúsenosti, je stále veľmi perspektívny a rozhodne má čo ponúknuť. Privítali sme ho s radosťou a určite pomôže nielen mladším brankárom, ale prinesie aj veľa skúseností do šatne,“ povedal pre klubový web nový športový riaditeľ Košičanov Terry Westley.

