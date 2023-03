Košice proti Michalovciam opäť po roku, favoriti sú oceliari

Vzájomné zápasy v prebiehajúcej sezóne z pohľadu Košíc: 2:3 (v), 1:4 (v), 3:4 sn, 2:1 (v), 3:2, 5:1



Košice - Michalovce v play off: 2021/2022, štvrťfinále: 4:2 na zápasy



Kompletný program semifinálovej série (na štyri víťazné zápasy):



1. zápas, piatok 31. marca: Košice - Michalovce /18.00/



2. zápas, sobota 1. apríla: Košice - Michalovce /18.00/



3. zápas, utorok 4. apríla: Michalovce - Košice /18.00/



4. zápas, streda 5. apríla: Michalovce - Košice /18.00/



prípadný 5. zápas, sobota 8. apríla: Košice - Michalovce /18.00/



prípadný 6. zápas, pondelok 10. apríla: Michalovce - Košice /18.00/



prípadný 7. zápas, streda 12. apríla: Košice - Michalovce /18.00/



Košičania si uvedomujú silu Michaloviec, Šedivý: "Nepodceníme ich"



Michalovčania si veria aj na Košice, Škorvánek:"Oni musia, my môžeme"

Košice/Michalovce 30. marca (TASR) - V druhej sezóne v play off sa proti sebe opäť postavia hokejisti HC Košice a HK Dukla Ingema Michalovce. Ročník 2021/2022 priniesol vo štvrťfinále ich historicky prvú sériu, ktorá sa skončila víťazstvom "oceliarov." Tí sú v pozícii favorita aj tentoraz, hoci vzájomné zápasy v základnej časti a aj herná fazóna z doterajšej fázy vyraďovačky hovoria aj o sile michalovského tímu.Vlani boli v pozícii mierneho favorita Michalovčania. Do play off vstúpili zo 4. miesta, Košičania na 5. mieste zaostali o šesť bodov. Úvodné dva zápasy na Zemplíne dopadli lepšie pre "oceliarov," ktorí zvíťazili aj v treťom stretnutí. Následné dva duely síce vyhrali Michalovce, no kapitán košického tímu Michal Chovan víťazným gólom v predĺžení 6. zápasu poslal Košice do semifinále.Zatiaľ čo v sezóne 2022/2023 išlo o súboj tabuľkových susedov, tentoraz majú obaja za sebou výrazne odlišné pôsobenie v základnej časti. Košičania v nej dokázali triumfovať po tom, čo v závere yťažili zo zaváhaní Slovana a Zvolena a po poslednom kole sa ocitli na 1. priečke tabuľky. Vďaka nej získali výhodu domáceho prostredia v úvodných dvoch zápasoch vo všetkých sériách play off. Potvrdili ju už vo štvrťfinále proti Nitre, ktoré začali dvomi víťazstvami na domácom ľade. Sériu napokon ukončili pred vlastnými divákmi a Nitru zdolali 4:1 na zápasy. Doma začnú aj proti Michalovciam, ktoré finišovali po základnej časti na 8. mieste.Tie sa do hlavnej fázy play off dostali po tom, čo v kvalifikačnej sérii zdolali Duklu Trenčín po päťzápasovej sérii 3:2. Následne nastúpili proti favorizovanému obhajcovi titulu Slovanu Bratislava, ktorý dokonale zaskočili. V sérii otočili stav z 0:1 na 3:1, následne síce prehrali v Bratislave piaty duel, no na domácom ľade víťazstvom 3:0 spečatili postup medzi štyri najlepšie tímy súťaže. Medzi nimi sa Michalovčania ocitli druhýkrát počas svojej štvorročnej extraligovej histórie. V semifinále sezóny 2020/2021 prehrali s Popradom a vďaka 2. miestu po dlhodobej časti získali historické bronzové medaily.Bronzová priečka je tentoraz jediná, na ktorej Michalovčania určite neskončia. V prípade postupu do finále získajú niektorý z cennejších kovov, v opačnom prípade ich v konečnom poradí predbehne neúspešný tím zo série Zvolen - Spišská Nová Ves, keďže obaja sa po ZČ umiestnili vyššie než Dukla. Vďaka regionálnym kolám sa tímy Košíc a Michaloviec stretli až šesťkrát v základnej časti. Prvé tri stretnutia sa skončili víťazstvami Michaloviec, ďalšie tri už vyzneli pre Košice.Séria bude špecifická pre viacerých hráčov, ktorí v minulosti hrali v tíme súpera. Z tímu "oceliarov" majú michalovskú minulosť štyria - obrancovia Jordon Southorn a Eduard Šedivý a útočníci Marek Bartánus a Jakub Linet. V mužstve Michaloviec je až desať hráčov, ktorí si v minulosti obliekli košický dres - brankári Stanislav Škorvánek a Andrej Košarišťan, obrancovia Jakub Cibák, Christián Michalčin a Miroslav Macejko a útočníci Dávid Buc, Peter Galamboš, Vadim Pereskokov, Jakub Suja a Roman Žitný.S vidinou prvého finále po ôsmich rokoch, no najmä s cieľom nepodceniť a zdolať rozbehnutého súpera, vstúpia hokejisti HC Košice do semifinále play off proti Michalovciam. Prvýkrát v histórii slovenskej extraligy vzíde jeden finalista zo semifinálovej série dvoch tímov z Košického kraja. Favorit série si uvedomuje dlhodobý hlad fanúšikov po návrate na výslnie, no pred sériou s Michalovcami v jeho tábore upozorňujú na kvality súpera.Pri pohľade na výsledky Košičanov sa zdá, že forma graduje. Základnú časť začali štyrmi prehrami po sebe, po ktorých boli bez bodu na poslednom 12. mieste. Postupne sa herne aj výsledkovo zdvihli a posun tabuľkou zavŕšili po poslednom kole základnej časti, keď prvýkrát v ročníku poskočili na 1. miesto. V následnej štvrťfinálovej sérii proti Nitre potvrdili pozíciu a kvalifikanta z predkola play off zdolali 4:1 na zápasy. Podľa obrancu Eduarda Šedivého košickí hráči ukázali veľkú túžbu po víťazstve, na ktorú chcú nadviazať aj proti Michalovciam. "" povedal Šedivý pre hckosice.sk.Skúsený obranca je jeden zo štvorice, ktorá v minulosti hrala aj za Michalovce. Okrem neho aj Jordon Southorn, Marek Bartánus a Jakub Linet. Košičania vnímajú silu súpera, ktorý na seba upozornil dvomi úspešnými sériami vo vyraďovacích bojoch. Michalovce najskôr triumfovali v päťzápasovej kvalifikácii nad Duklou Trenčín 3:2 na zápasy a následne sa postarali o najväčšie prekvapenie štvrťfinále, keď po výsledku 4:2 vyradili Slovan Bratislava. Michalovčania sa prezentovali bojovnými výkonmi podporenými hernou fazónou jednotlivcov. "" povedal Šedivý, ktorý bol v minulosti spoluhráč s obomi brankármi Michaloviec. Na výraznú oporu tímu sa vypracoval Stanislav Škorvánek, ktorý mal v šiestich štvrťfinálových zápasoch proti Slovanu 94,92-percentnú úspešnosť zákrokov, priemer 1,96 inkasovaného gólu a sériu zakončil štvrtým čistým kontom v sezóne. Na šancu čaká Andrej Košarišťan, ktorý bol v minulosti oporou košického tímu. "pripomenul Šedivý.Košičania odohrali proti Michalovciam šesť zápasov v základnej časti. Prvé tri sa skončili víťazstvami Michaloviec, v ostatných triumfovali Košice. Oba tímy sa v základnej časti prezentovali výbornou defenzívou. Košičania v nej inkasovali 114 gólov - najmenej zo všetkých tímov. Michalovčania síce obsadili až 8. priečku, no so 129 inkasovanými gólmi boli tretí za Košicami a Slovanom.skonštatoval košický obranca Jordon Southorn.Po dvoch tradičných hokejových baštách si hokejisti Michaloviec veria aj na tretiu. Z extraligovej play off už vyradili Duklu Trenčín aj Slovan Bratislava a pred semifinálovou sériou proti HC Košice si veria: "" poznamenal brankár Stanislav Škorvánek.Pre michalovskú Duklu ide o druhú semifinálovú účasť počas štvorročného pôsobenia v slovenskej extralige. Do sezóny 2020/2021 vstúpila s ambicióznym kádrom, ktorý obsadil v základnej časti 2. miesto a po semifinálovej prehre s Popradom napokon obsadil 3. miesto. V prebiehajúcom ročníku 2022/2023 sa tímu dlho nedarilo stabilizovať výkony, až dvakrát došlo k zmene na poste hlavného trénera a výsledkom bolo 8. miesto po základnej časti. Už pod vedením najmladšieho trénera v súťaži - 25-ročného Petra Kúdelku - Michalovčania zvládli kvalifikačnú sériu play off s Duklou Trenčín, ktorú zdolali 3:2 na zápasy. Krátko po poslednom zápase proti Trenčínu sa z michalovského tímu ozývali hlasy, že si verí aj na Slovan Bratislava. Séria napokon ukázala, že to neboli iba sebavedomé frázy, ktoré vyplynuli z eufórie po víťazstve v rozhodujúcom zápase.Po skalpoch Trenčína a Slovana Bratislava si Michalovčania veria aj na tretí najvýraznejší klub slovenskej histórie, ktorý vstúpil do play off v pozícii víťaza základnej časti." poznamenal Kúdelka. V michalovskom tíme pôsobí 10 hráčov s košickou minulosťou, v tíme súpera sú štyria, ktorí v minulosti hrali za Duklu. Pre viacerých z nich pôjde o špecifickú sériu, v ktorej pôjde aj o prestíž." povedal obranca Christián Michalčin, ktorý sa po bezgólovej základnej časti dvakrát strelecky presadil v sérii proti Slovanu.Michalovčania by Košiciam radi vrátili vlaňajšiu štvrťfinálovú prehru 2:4 na zápasy. V základnej časti ich dokázali trikrát zdolať, no tri vyraďovačke predchádzajúce vzájomné zápasy sa skončili víťazstvami Košíc. "," povedal kapitán michalovského tímu Vladimír Mihalik.Defenzívy košického a michalovského tímu patrili k najlepším v dlhodobej časti. Košičania v nej inkasovali najmenej gólov (114), Michalovčania, hoci skončili až na ôsmom mieste, mali so 129 gólmi tretiu najlepšiu defenzívu. Obrana, na čele so Stanislavom Škorvánkom, bola kľúčová aj pri víťazstve nad Slovanom Bratislava. Brankár Dukly dosiahol vo štvrťfinále 94,92-percentnú úspešnosť zákrokov, priemer 1,96 inkasovaného gólu na zápas a sériu zakončil štvrtým čistým kontom v sezóne. V životnej fazóne si verí aj proti tímu, ktorého dres v minulosti obliekal. "poznamenal Škorvánek, na ktorého nadviazal útočník Dávid Buc: "