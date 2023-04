Košice proti Zvolenu vo finále play off prvýkrát od zlatého roku 2013

Vzájomná bilancia zápasov v prebiehajúcej sezóne z pohľadu Košíc: 2:5 (v), 4:3 pp, 4:6 (v), 2:1



Košice - Zvolen v play off:



2002/2003, semifinále: 4:1 na zápasy



2004/2005, semifinále: 1:4



2008/2009, semifinále: 4:3



2011/2012, semifinále: 4:0



2012/2013, finále: 4:1







Kompletný program finálovej série (na štyri víťazné zápasy):



1. zápas, nedeľa 16. apríla: Košice - Zvolen /18.00/



2. zápas, pondelok 17. apríla: Košice - Zvolen /18.00/



3. zápas, štvrtok 20. apríla: Zvolen - Košice /18.30/



4. zápas, piatok 21. apríla: Zvolen - Košice /18.30/



prípadný 5. zápas, nedeľa 23. apríla: Košice - Zvolen /18.00/



prípadný 6. zápas, utorok 25. apríla: Zvolen - Košice /18.00/



prípadný 7. zápas, štvrtok 27. apríla: Košice - Zvolen /18.00/



Špeciál pre Chovana, Košičania čakajú ofenzívnejšiu sériu



Zvolen myslí na 4. titul, Jedlička: "Najlepšie tímy"

Košice/Zvolen 14. apríla (TASR) - Pre hokejistov HC Košice a HKM Zvolen bude finále extraligy prvá vzájomná konfrontácia v play off po 10 rokoch. V ročníku 2012/2013 uspeli Zvolenčania, ktorí po triumfe 4:1 na zápasy získali svoj druhý majstrovský titul. V sérii víťaza základnej časti proti Zvolenu, ktorý obsadil 3. miesto, je mierny favorit košický tím.Košičania triumfovali v dlhodobej časti po tom, čo sa do jej čela dostali až po poslednom kole. Vyraďovacie boje odštartovali sériou proti Nitre, v ktorej potvrdili pozíciu favorita a zvíťazili 4:1 na zápasy. Viac sa na postup natrápili v semifinále. Nabudených hráčov Michaloviec, ktorí predtým v predkole vyradili Trenčín a vo štvrťfinále Slovan Bratislava, zdolali až po siedmich zápasoch. V sérii viedli 2:0, neskôr však prehrávali 2:3, no s imperatívom víťazstva zvládli šiesty aj siedmy zápas. O ich postupe do finále rozhodol víťazným gólom Brett Pollock.Sedemzápasové semifinále absolvovali aj Zvolenčania, ktorí takisto zvíťazili v sérii, v ktorej prehrávali 2:3 na zápasy. Hrdinom rozhodujúceho 7. zápasu sa stal Peter Zuzin, ktorý strelil víťazný gól z trestného strieľania. Od roku 2009 sa prvýkrát stalo, že sa obe semifinálové série natiahli do maximálneho počtu zápasov. Kuriozitou je, že ani jeden z finalistov nevyužil v semifinále ani jednu presilovku.Zvolenčania si v úvode play off poradili s Novými Zámkami 4:1. V základnej časti im nevyšiel záver a napokon obsadili 3. miesto s 9-bodovou stratou na Košice a 6-bodovou na Slovan Bratislava. Finálová séria bude pre Košice a Zvolen šiesta konfrontácia v play off v histórii slovenskej extraligy. Úvodné štyri sa zrodili v semifinále, pričom Zvolen v nich dokázal uspieť iba raz - vo "výlukovej" sezóne 2004/2005.Druhý triumf Zvolena v play off nad Košicami prišiel pred 10 rokmi. V kádri vtedy boli aj Zuzin, obranca Peter Hraško a aj Michal Chovan, ktorý už oblieka dres Košíc. Z košického tímu si na finále proti Zvolenu pamätajú Dominik Riečický, Radek Deyl, Oliver Jokeľ a Marek Slovák. Zaujímavosťou je, že obaja športoví manažéri - košický Gabriel Spilar a zvolenský Ladislav Čierny - boli v roku 2013 ešte aktívni a takisto nastúpili vo finále. Pre Košice bude finále so Zvolenom prvé od roku 2015. Pred ôsmimi rokmi sa skončila ich séria ôsmich sezón po sebe s finálovou účasťou. Do finále slovenskej extraligy sa "oceliari" dostali šestnásty krát v histórii, doteraz získali osem titulov. Predošlé košické finále, zavŕšené titulom v roku 2015, absolvoval zo súčasného kádra iba útočník Marek Bartánus. Prípadným deviatym titulom by sa Košičania v historickom poradí vyrovnali Slovanu Bratislava. Zvolenčania doteraz triumfovali trikrát (2001, 2013, 2021).V roku 2013 získal so Zvolenom svoj zatiaľ jediný extraligový titul, tentoraz sa ho ako kapitán Košíc pokúsi zdolať. Finále hokejovej extraligy bude špeciálne pre kapitána "oceliarov" Michala Chovana, ktorý však nemyslí na bočné okolnosti a pozornosť zameriava na výkon vlastného tímu. Košičania očakávajú v sérii o titul iný hokej než v semifinále, keďže Zvolen sa počas sezóny prezentoval ofenzívnejším hrou než Michalovce.Košičania sa do finále dostali po tom, čo v rozhodujúcom 7. zápase semifinále zdolali Michalovce 3:1. Ani v jednom zo zápasov nepadlo viac než 5 gólov, čím sa potvrdilo, že prednosť oboch tímov je defenzíva. Proti Zvolenu, ktorý bol so 168 strelenými gólmi najofenzívnejší tím základnej časti, by to mohol byť gólovo bohatší hokej, hoci dôležitosť zápasov zvýši dôraz aj na obranu. "povedal Michal Chovan, ktorý je tretiu sezónu kapitán HC Košice.Vo svojej štvrtej košickej sezóne si premiérovo zahrá finále, zhodou okolností proti Zvolenu, v ktorom vyrastal. V roku 2013 mu pomohol k titulu, tentoraz sa ho pokúsi zdolať.poznamenal Chovan, ktorý si spomína na finále spred desiatich rokov. Zvolenčania vtedy zvíťazili v základnej časti a pozíciu najväčšieho favorita potvrdili aj v play off."Oceliari" sa tentoraz dostali do prvého finále od roku 2013. Aj pred desiatimi rokmi boli v ich kádri Dominik Riečický, Radek Deyl či útočník Oliver Jokeľ, podľa ktorého je finále Košice - Zvolen očakávané:Zaujímavú sezónu prežíva útočník Marek Hovorka. Začal ju v drese Žiliny, v januári odišiel a po piatich rokoch sa vrátil do Košíc. V závere kariéry by rád dosiahol na prvý slovenský titul.Sotva si hokejisti HKM Zvolen stihli užiť víťazstvo v sedemzápasovom semifinále proti Spišskej Novej Vsi, už zamerali svoju pozornosť na finále. Podľa útočníka Maroša Jedličku sa v boji o titul stretli dva najsilnejšie tímy súťaže. Zvolenčania sa pokúsia nadviazať na finálový triumf nad Košicami spred desiatich rokov a zároveň si zopakovať majstrovské oslavy z roku 2021.Zvolenčania sa dostali do finále po tom, čo v rozhodujúcom siedmom zápase semifinále zdolali na domácom ľade Spišskú Novú Ves 3:2. Hrdinom zvolenského postupu sa stal útočník Peter Zuzin, ktorý v 55. minúte skóroval z trestného strieľania. Práve on je popri obrancovi Petrovi Hraškovi jeden z dvoch súčasných hráčov Zvolena, ktorí nastúpili vo finále pred 10 rokmi. "poznamenal dvojnásobný majster SR. Oba tímy, Zvolen aj Košice, sa do finále dostali po tom, čo v semifinále otočili stav série z 2:3 na 4:3. Zvolenčania si uvedomujú silu súpera, s ktorým mali v základnej časti vyrovnanú bilanciu 2 víťazstvá a 2 prehry.poznamenal Zuzin. Košičania dokázali postúpiť cez Michalovce napriek tomu, že v siedmich zápasoch nevyužili ani jednu presilovku. Nulovú úspešnosť využitia početných výhod mali v semifinále aj Zvolenčania, takže je zrejmé, čo chcú vo finále zlepšiť.uviedol Zuzin, ktorý by materskému klubu rád pomohol k štvrtému titulu v histórii.Pre 20-ročného útočníka Maroša Jedličku pôjde už o druhé extraligové finále, pred dvomi rokmi nechýbal vo víťaznej sérii proti Popradu. O sile košického tímu nepochybuje: "poznamenal Jedlička.