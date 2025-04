Košice prvýkrát zdolali Trnavu, Faško: Sme nepríjemní pre každého

Na snímke zľava Ioannis Niarchos (Košice), Adrian Zeljkovič a Filip Twardzik (obaja Trnava) bojujú o loptu v zápase 4. kola nadstavbovej časti futbalovej Niké ligy v skupine o titul FC Košice - FC Spartak Trnava v Košiciach v nedeľu 6. apríla 2025. Foto: TASR - Roman Hanc

Košice 7. apríla (TASR) - Futbalisti FC Košice sa na ôsmy pokus dočkali prvého víťazstva nad Spartakom Trnava, ktorým potvrdili formu v jarnej časti. Pre trénera Romana Skuhravého je to jeden z dvoch najmenej obľúbených súperov a víťazstvo 2:1 si vážil o to viac, že prišlo po výkone, ku ktorému mal viaceré výhrady. Súhlasil aj košický špílmacher Michal Faško, ktorý sa bilanciou 1+1 podieľal na oboch góloch svojho tímu.Od vzniku košického FC sa tímy trikrát stretli v Slovenskom pohári a päťkrát v lige. Až na remízu 1:1 zo septembra 2024 sa vždy tešil Spartak, no Košičania vstúpili do nedeľňajšieho zápasu 4. kola skupiny o titul s cieľom ukončiť nelichotivú sériu. Od 29. minúty viedli 1:0, keď ofenzívny stredopoliar Faško skóroval z penalty. „,“ konštatoval Faško, ktorý asistoval aj pri góle Karla Miljaniča zo 68. minúty. „,“ povedal Faško, ktorý má v jarnej časti bilanciu 4 góly a 7 asistencií.Tréner Skuhravý viackrát priznal, že sa so svojím tímom snaží o tzv. „.“ Jeho výsledkom je atraktívne dianie na ihrisku s množstvom zaujímavých situácií a gólov. Svedčí o tom aj štatistika - v každom z piatich jarných domácich zápasov Niké ligy videli diváci v Košickej futbalovej aréne minimálne tri góly (priemerne 4,2).Košičania víťazstvom proti Trnave dosiahli tretí zápas za sebou bez prehry a bilanciou 3-1-1 (10 bodov) z uplynulých piatich duelov sa im vyrovná iba Slovan Bratislava.Triumf nad Trnavou bol pre Skuhravého špeciálny: „,“ poznamenal košický tréner.Jeho zverenci si upevnili priebežné piate miesto a na štvrté strácajú dva body. Na tretiu Trnavu, ktorá drží pozíciu zaručujúcu účasť v Konferenčnej lige, strácajú desať bodov. Do konca sezóny zostáva ešte šesť kôl. „,“ zdôraznil Faško.