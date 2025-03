Košice ratovali remízu v závere, Faško: Vždy je to špeciálny pocit

Košice 30. marca (TASR) - Štyri góly, penalta, červená karta aj eufória po góle v úplnom závere. Zápas 3. kola skupiny o titul medzi futbalistami Košíc a Dunajskej Stredy priniesol atraktívny futbal, ktorý štyri tisícky divákov ocenili potleskom. Oba tímy považovali konečnú remízu 2:2 za spravodlivú, no väčšiu radosť z nej mali domáci, ktorí vyrovnali v poslednej siedmej minúte nadstaveného času.



V bránke košického tímu nastúpil Matúš Kira, pre ktorého to bol prvý ligový zápas od 14. decembra. V 36. minúte ho prekonal vo forme hrajúci Ammar Ramadan (osem gólov v siedmich zápasoch) a neskôr aj bývalý spoluhráč z Michaloviec Matej Trusa. Napokon sa skúsený brankár tešil z remízy, ktorú hlavičkou zariadil Ioannis Niarchos. V tom čase už domáci hrali krátku presilovku po vylúčení kapitána DAC Kristiána Herca. „Asi sme sa na ten druhý gól potrebovali nadrieť. Myslím si, že sa nemáme za čo hanbiť. Znovu sme potvrdili, že sa chceme zlepšovať každým zápasom a že máme nejakú tvár. Škoda zakončenia, pretože šancí máme neúrekom. Bod z dnešného zápasu berieme,“ konštatoval Kira.



Niarchosovi ocentroval na remízový gól Michal Faško, ktorý sa zapísal aj do streleckej listiny, keď v 15. minúte z penalty otvoril skóre. Po vyrovnávajúcom presnom zásahu si spomenul na zápas proti Michalovciam z 1. marca, v ktorom asistoval Dominikovi Kružliakovi pri góle, ktorým v 94. minúte rozhodol o postupe Košíc do skupiny o titul. „Vždy je to špeciálny pocit, keď strelíte gól v závere zápasu. Predtým sme víťazným gólom na konci rozhodli zápas s Michalovcami. Škoda, že to nebolo aj tentoraz za tri body, ale aspoň sme neprehrali. Ja som dnes veľmi chcel zvíťaziť. Myslím si, že sme Dunajskú v prvom polčase do ničoho nepustili. Neskôr sme doťahovali náskok súpera, no náš tlak bol dlho platonický. Dôležité je, že nám to v závere vyšlo,“ konštatoval Faško po tom, čo domáci predviedli väčšiu ofenzívnu snahu.



Svedčil o nej aj pomer tzv. očakávaných gólov 2,11:0,42. Deľba bodov udržala Dunajskú Stredu na 4. mieste skupiny o titul so štvorbodovým náskokom práve na Košice. „Oba tímy chceli zvíťaziť vlastnými zbraňami. Ak by sme nevyrovnali, bolo by to kruté. Na druhej strane berieme bod, pretože sme hrali proti kvalitnému súperovi,“ povedal tréner FC Košice Roman Skuhravý. Od príchodu FC Košice do najvyššej slovenskej súťaže v roku 2023 išlo o piaty vzájomný zápas tímov, ktorý opäť potvrdil, že v nich nie je núdza o futbalové korenie. Ani v jednom z nich nepadli menej než tri góly a celkovo v nich diváci videli 22 presných zásahov. Remíza 2:2 kopírovala skóre z predošlého zápasu DAC v Košickej futbalovej aréne z júla 2024, pričom domáci aj vtedy ratovali deľbu bodov gólom v nadstavenom čase.