Košice remizovali so Slovanom 1:1 v 15. kole

Niké liga, 15. kolo:



FC Košice - ŠK Slovan Bratislava 1:1 (0:0)



Góly: 59. Medved (11 m) - 73. Barseghjan. Rozhodcovia: Dzivjak - Jekkel, Halíček, ŽK: Gorosito (mimo ihr.) - Medveděv, 7298 divákov







Košice: Šípoš - Kružliak, Krivák, Gorosito (80. Innocenti) - Fabiš, Gallovič, Zsigmund (24. Niarchos), Takáč - Medved (80. Miljanič), Faško, Jones (64. Dos Santos)



Slovan Bratislava: Takáč - Medvedev, Bajrič, Wimmer, Vojtko (46. Kašia) - Ignatenko - Szöke (46. Kucka), Gajdoš (70. Strelec) - Barseghjan, Metsoko, Mak (70. Marcelli)

Košice 22. novembra (TASR) - Futbalisti FC Košice a ŠK Slovan Bratislava remizovali 1:1 v piatkovom zápase 15. kola Niké ligy. Oba góly padli v druhom polčase, v ktorom najskôr Žan Medved z penalty poslal domácich do vedenia, no Tigran Barseghjan v 73. minúte vyrovnal. Košičania neprehrali štvrtý zápas za sebou, sú na 5. mieste a na konte majú 18 bodov. Slovanisti sú na čele tabuľky a pred zostávajúcimi zápasmi víkendového programu majú štvorbodový náskok na Žilinu.Už prvý polčas priniesol niekoľko zaujímavých situácií, no takmer 7300 divákov nevidelo gól. To sa zmenilo v druhom dejstve, v ktorom Medveděva v šestnástke stiahol Jonesa a slovinský útočník v 59. minúte z penalty prestrelil brankára Dominika Takáča - 1:0. Hostia vyrovnali v 73. minúte po tom, čo Kevin Wimmer pripravil pozíciu pre Barseghjana, ktorý bez prípravy prekonal Davida Šípoša - 1:1. Aj ďalšie minúty ponúkli niekoľko gólových príležitostí na oboch stranách, no už bez gólového zakončenia.