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Košice remizovali v príprave s rakúskym Sturmom Graz 2:2
Košičania dvakrát zmazali náskok súpera, najskôr si dal vlastný gól Bastian Maierhofer a v 80. minúte stanovil konečné skóre Maxim Mateáš.
Autor TASR,aktualizované
Trenčín 3. júla (TASR) - Futbalisti AS Trenčín prehrali s českým Zlínom 1:3 v piatkovom prípravnom stretnutí pred novou sezónou Niké ligy. V 84. minúte sa o jediný gól domácich postaral Lukáš Mikulaj. Zverenci Ricarda Moniza odohrali v piatok večer aj ďalší prípravný duel a druholigovému Interu Bratislava podľahli 0:1.
Hráči FC Košice v prvom prípravnom súboji v rámci sústredenia v Rakúsku remizovali v Irdningu s vicemajstrom tamojšej ligy Sturmom Graz 2:2. Košičania dvakrát zmazali náskok súpera, najskôr si dal vlastný gól Bastian Maierhofer a v 80. minúte stanovil konečné skóre Maxim Mateáš. Ďalší duel čaká zverencov trénera Petra Černáka v stredu 8. júla, ich súperom bude rumunský Rapid Bukurešť.
Hráči FC Košice v prvom prípravnom súboji v rámci sústredenia v Rakúsku remizovali v Irdningu s vicemajstrom tamojšej ligy Sturmom Graz 2:2. Košičania dvakrát zmazali náskok súpera, najskôr si dal vlastný gól Bastian Maierhofer a v 80. minúte stanovil konečné skóre Maxim Mateáš. Ďalší duel čaká zverencov trénera Petra Černáka v stredu 8. júla, ich súperom bude rumunský Rapid Bukurešť.
Niké liga - príprava:
AS Trenčín - FC Zlín 1:3 (0:1)
Góly: 84. Mikulaj - 16. Černín, 70. Dorňák, 77. Křapka
Sturm Graz - FC Košice 2:2 (1:1)
Góly: 17. Jatta, 59. Beganovič - 22. Maierhofer (vlastný), 80. Mateáš
AS Trenčín - Inter Bratislava 0:1 (0:1)
Gól: 19. Václav (z 11 m)
AS Trenčín - FC Zlín 1:3 (0:1)
Góly: 84. Mikulaj - 16. Černín, 70. Dorňák, 77. Křapka
Sturm Graz - FC Košice 2:2 (1:1)
Góly: 17. Jatta, 59. Beganovič - 22. Maierhofer (vlastný), 80. Mateáš
AS Trenčín - Inter Bratislava 0:1 (0:1)
Gól: 19. Václav (z 11 m)