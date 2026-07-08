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Košice remizovali v príprave s Rapidom Bukurešť 1:1

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Na snímke privítanie hráčov v kabíne vedením klubu pred štartom letnej prípravy futbalistov Niké ligy v Košiciach 16. júna 2026. Foto: TASR - František Iván

V ďalších zápasoch Skalica zdolala Zlaté Moravce 2:1 a Komárno remizovalo so Zvolenom 0:0.

Autor TASR
,aktualizované 
Bratislava 8. júla (TASR) - Futbalisti DAC 1904 Dunajská Streda remizovali v stredajšom prípravnom stretnutí pred novou sezónou Niké ligy s 24-násobným rakúskym majstrom Austriou Viedeň 1:1. Jediný gól tímu zo Žitného ostrova strelil vo Frauenkirchene v 66. minúte George Gagua.

Hráči FC Košice hrali v rámci sústredenia v Rakúsku s rumunským klubom FC Rapid Bukurešť nerozhodne 1:1. Účastník Niké ligy vyrovnal v nadstavenom čase zásluhou striedajúceho Emiliana Metua.

V ďalších prípravných zápasoch Skalica zdolala Zlaté Moravce 2:1 a Komárno remizovalo so Zvolenom 0:0.

prípravné zápasy:

MFK Skalica – FC ViOn Zlaté Moravce 2:1 (1:1)

Góly: 5. Bariš, 77. Mášik – 9. Pudil



KFC Komárno - MFK Zvolen 0:0



FC Rapid Bukurešť – FC Košice 1:1 (0:0)

Góly: 49. Vulturar – 90.+1 Metu



FK Austria Viedeň – DAC 1904 Dunajská Streda 1:1 (1:0)

Góly: 39. Fischer – 67. Gagua
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