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Košice remizovali v príprave s Rapidom Bukurešť 1:1
V ďalších zápasoch Skalica zdolala Zlaté Moravce 2:1 a Komárno remizovalo so Zvolenom 0:0.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 8. júla (TASR) - Futbalisti DAC 1904 Dunajská Streda remizovali v stredajšom prípravnom stretnutí pred novou sezónou Niké ligy s 24-násobným rakúskym majstrom Austriou Viedeň 1:1. Jediný gól tímu zo Žitného ostrova strelil vo Frauenkirchene v 66. minúte George Gagua.
Hráči FC Košice hrali v rámci sústredenia v Rakúsku s rumunským klubom FC Rapid Bukurešť nerozhodne 1:1. Účastník Niké ligy vyrovnal v nadstavenom čase zásluhou striedajúceho Emiliana Metua.
V ďalších prípravných zápasoch Skalica zdolala Zlaté Moravce 2:1 a Komárno remizovalo so Zvolenom 0:0.
Hráči FC Košice hrali v rámci sústredenia v Rakúsku s rumunským klubom FC Rapid Bukurešť nerozhodne 1:1. Účastník Niké ligy vyrovnal v nadstavenom čase zásluhou striedajúceho Emiliana Metua.
V ďalších prípravných zápasoch Skalica zdolala Zlaté Moravce 2:1 a Komárno remizovalo so Zvolenom 0:0.
prípravné zápasy:
MFK Skalica – FC ViOn Zlaté Moravce 2:1 (1:1)
Góly: 5. Bariš, 77. Mášik – 9. Pudil
KFC Komárno - MFK Zvolen 0:0
FC Rapid Bukurešť – FC Košice 1:1 (0:0)
Góly: 49. Vulturar – 90.+1 Metu
FK Austria Viedeň – DAC 1904 Dunajská Streda 1:1 (1:0)
Góly: 39. Fischer – 67. Gagua
MFK Skalica – FC ViOn Zlaté Moravce 2:1 (1:1)
Góly: 5. Bariš, 77. Mášik – 9. Pudil
KFC Komárno - MFK Zvolen 0:0
FC Rapid Bukurešť – FC Košice 1:1 (0:0)
Góly: 49. Vulturar – 90.+1 Metu
FK Austria Viedeň – DAC 1904 Dunajská Streda 1:1 (1:0)
Góly: 39. Fischer – 67. Gagua