Košice s istotou medaily, Chovan: Po eufórii príprava na semifinále

Košice 25. marca (TASR) - Zopár hodín sa potešiť z postupu, ale pozornosť zamerať na prípravu na semifinále. Také sú plány hokejistov HC Košice, ktorí v piatok ukončili štvrťfinálovú sériu play off Tipos extraligy po výhre nad Nitrou 4:1 na zápasy. Postupom medzi štyri najlepšie tímy zároveň majú istotu medaily.



V základnej časti obsadili prvé miesto, takže po postupe do semifinále je isté, že v konečnom účtovaní neskončia na horšom než 3. mieste. Už teraz je jasné, že dosiahnu najlepšie umiestnenie od roku 2016, keď takisto triumfovali v základnej časti a v semifinále podľahli Banskej Bystrici 2:4 na zápasy. Tretie miesto však nie je tohtosezónny cieľ "oceliarov". Košickí hráči ho v pozápasových rozhovoroch zvyčajne nedefinujú, no je zrejmé, že fanúšikovia aj vedenie klubu veria v celkový triumf. Postupom cez Nitru sa k nemu priblížili.



Košičania zdolali desiaty tím základnej časti aj vďaka dôslednej hre v obrane. "O tom je play off. Je nevyhnutné začať dobre v defenzíve a to sme, okrem jedného zápasu (prehra v Nitre 2:5), do bodky plnili," poznamenal kapitán Michal Chovan. Košičania spečatili postup na domácom ľade víťazstvom 4:2, po ktorom sa nezvyčajne dlho radovali s fanúšikmi. Tí si domácich hráčov vypýtali z kabíny späť na ľad. "Dnes bola vynikajúca atmosféra, ale takisto aj na nedávnych zápasoch. Verím, že to tak bude pokračovať. Teraz si chvíľku v eufórii užijeme postup, ale už musíme začať s prípravou na semifinále," poznamenal Chovan.



Košice sú druhý tím s istým postupom do semifinále, o deň skôr sa rovnaký úspech podaril aj Zvolenu, ktorý skončil po základnej časti tretí. Tieto tímy sa v semifinále s určitosťou nestretnú. Súperom Košičanov bude ten z postupujúcich tímov, ktorý sa v základnej časti umiestnil najnižšie. Ak hráči Michaloviec postúpia cez Slovan Bratislava, tak práve oni nastúpia v ďalšej sérii proti Košiciam. V opačnom prípade "oceliari" narazia na víťaza série Banská Bystrica - Spišská Nová Ves.