Košice si zahrajú Konferenčnú ligu, nahradia Dunajskú Stredu

Košice 15. júla (TASR) - Futbalisti FC Košice sa predstavia v Konferenčnej lige UEFA 2025/2026. Mužstvo z východu v nej nahradí tím FC DAC 1904 Dunajská Streda, ktorý vylúčili pre porušenie pravidla o viacnásobnom vlastníctve klubov. Účastník Niké ligy o tom informoval na sociálnej sieti Facebook. Európska futbalová federácia (UEFA) má vydať oficiálne potvrdenie v priebehu najbližších hodín.



Po medializovanom vylúčení tímu z Dunajskej Stredy iniciovala Únia ligových klubov (ÚLK) internú diskusiu na úrovni Prezídia ÚLK. Vyústila do hlasovania o prípadnom náhradníkovi za DAC, ktorý by mohol zaujať uvoľnené miesto slovenského zástupcu v spomínanej európskej súťaži. Do hlasovania sa zapojili všetky kluby Niké ligy a nadpolovičnou väčšinou rozhodli o tom, že prípadným náhradníkom budú Košice ako najvyššie postavený tím v tabuľke Niké ligy 2024/2025. Spoločne s hlasovaním o potenciálnom náhradníkovi vtedy hlasovali kluby aj o spôsobe doplnenia Rozpisu súťaže riadenej ÚLK, aby podobnej situácii v budúcnosti dokázali predísť. Ak by sa niekedy zopakovala a došlo by k vylúčeniu slovenského klubu z pohárovej európskej súťaže zo strany UEFA, náhradným družstvom by automaticky bol najlepšie umiestnený tím v ligovej tabuľke uplynulej sezóny.



„Je to pre nás mierne nečakané, ale sme radi, že si napokon zahráme v pohárovej Európe. Rovnako nás teší, že Slovensko napokon bude mať štyroch zástupcov a my urobíme všetko preto, aby sme reprezentovali našu krajinu čo najlepšie,“ uviedol Marek Sapara, športový riaditeľ FC Košice.



Smerodajný bol v prvom rade verdikt Športového arbitrážneho súdu (CAS) v Lausanne, kam sa DAC proti rozhodnutiu UEFA odvolal. Ten v pondelok vo švajčiarskom Lausanne definitívne rozhodol o neúčasti DAC v pohárovej Európe pre porušenie pravidla o viacnásobnom vlastníctve klubov. UEFA začala vyšetrovať situáciu pred žrebom 1. predkola súťaže, Dunajská Streda mala hrať od 2. predkola. Športový arbitrážny súd zverejnil v pondelok na svojej oficiálnej webstránke vyhlásenie pre médiá, v ktorom potvrdil rozhodnutie v neprospech DAC. Zároveň schválil aj 1. marec 2025 ako rozhodujúci dátum pre vysporiadanie pomerov v kluboch, keďže v minulosti zvykol byť tento termín neskôr v rámci kalendárneho roka. „Senát CAS jednomyseľne rozhodol, že zmena dátumu posudzovania bola v súlade s postupmi stanovenými v Stanovách UEFA a že DAC porušil predpisy UEFA pre klubové súťaže a článok 5.01, keďže tá istá osoba je výkonným (a jediným) riaditeľom ETO FC a zároveň výkonným riaditeľom, viceprezidentom a členom predstavenstva DAC, čo znamená, že táto osoba je nielen priamo zapojená do riadenia oboch klubov, ale má aj rozhodujúci vplyv na rozhodovanie v oboch kluboch.“ Klub zo Žitného ostrova reagoval na rozhodnutie prostredníctvom svojej oficiálnej webstránky. Posunutie spomínaného termínu o vyše tri mesiace skôr naďalej považuje za neopodstatnené, no zároveň rešpektuje verdikt.



Dunajská Streda sa mala stretnúť v boji o 3. predkolo s víťazom dvojzápasu medzi arménskym Uratu a mužstvom Neman Grodno. Bieloruský klub vyhral v prvom zápase 2:1 a je bližšie k postupu.



Okrem Košíc tak reprezentujú Slovensko na európskej scéne v nadchádzajúcej sezóne majstrovský Slovan Bratislava (2. predkolo LM), vicemajster MŠK Žilina (2. predkolo KL) a držiteľ Slovenského pohára Spartak Trnava (1. predkolo EL).