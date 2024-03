Košice sú krok od postupu po triumfe nad Slovanom 5:3

tretí zápas štvrťfinále play off:



HC Slovan Bratislava - HC Košice 3:5 (1:0, 2:3, 0:2)



Góly: 17. Török (Preisinger, Lukošik), 31. Findlay (Holway, Godla), 38. Poirier (Pecararo, Holway) – 23. Fejes (Slovák, Rogoň), 36. Bartánus, 38. Pollock (Mikúš), 52. Chovan (Šedivý), 60. Chovan. Rozhodovali: Hronský, Stano - Hercog, Gegáň, vylúčení: 4:5, presilovky a oslabenia: 0:0, 9550 divákov.



Slovan: Godla – Holway, Golian, Kubka, Maier, Bergman, Sersen, Beňo – Pecararo, Findlay, Poirier – Ranford, Mahbod, Takáč – Török, Preisinger, Lukošik – Fominykh, Šille, Dudáš – Kukumberg

Košice: Riečický – Olsson, Breton, Lalonde, Deyl, Ferenc, Šedivý, Beluško, Dravecký – Bartánus, Berger, Chovan – Jääskeläinen, Pollock, Mikúš – Rogoň, Slovák, Fejes – Jokeľ, Havrila, Šimun

/stav série: 0:3/

Bratislava 22. marca (TASR) - Hokejisti HC Košice zvíťazili aj v treťom zápase štvrťfinále play off Tipos extraligy nad Slovanom Bratislava. V piatkovom dueli triumfovali na bratislavskom ZŠ Ondreja Nepelu 5:3 a v sérii hranej na štyri víťazné duely vedú už 3:0. O svojom postupe tak môžu "oceliari" rozhodnúť už v sobotu o 18.00 h, keď je v Bratislave na programe štvrtý zápas.Domáci išli do vedenia po góle Töröka a neskôr viedli aj 2:1, keď sa presadil Findlay. Bartánus však vyrovnal na 2:2 a po ňom poslal Košičanov po prvý raz do vedenia Pollock. Poirier ešte stihol vyrovnať, ale potom už dali góly len hostia. Víťazný strelil Chovan a kapitán Košíc pridal aj piaty gól v závere do prázdnej bránky.