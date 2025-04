Košice sú v semifinále play off TEL favorit, no čakajú iný Zvolen

Vzájomná bilancia zápasov v prebiehajúcej sezóne z pohľadu Košíc: 2:1 pp, 3:0 (v), 3:2, 2:1 pp a sn (v)







Košice - Zvolen v play off:



2002/2003, semifinále: 4:1 na zápasy



2004/2005, semifinále: 1:4



2008/2009, semifinále: 4:3



2011/2012, semifinále: 4:0



2012/2013, finále: 1:4



2022/2023, finále: 4:1







Kompletný program semifinálovej série (na štyri víťazné zápasy):



1. zápas, streda 2. apríla: Košice - Zvolen /18.00/



2. zápas, štvrtok 3. apríla: Košice - Zvolen /18.00/



3. zápas, nedeľa 6. apríla: Zvolen - Košice /18.00/



4. zápas, pondelok 7. apríla: Zvolen - Košice /18.00/



prípadný 5. zápas, štvrtok 10. apríla: Košice - Zvolen /17.30/



prípadný 6. zápas, sobota 12. apríla: Zvolen - Košice /18.00/



prípadný 7. zápas, pondelok 14. apríla: Košice - Zvolen /18.00/

Košice/Zvolen 1. apríla (TASR) - Hokejisti HC Košice sú favorit semifinálovej série play off Tipos extraligy, no očakávajú iný Zvolen než v základnej časti. Medzi najlepšiu štvorku postúpil vyradením Slovana Bratislava a víťaza základnej časti Spišskej Novej Vsi a verí si aj na „oceliarov.“ Tí sa naštartovali obratom štvrťfinálovej série s Duklou Trenčín a podľa kapitána Michala Chovana znovu spravia všetko pre to, aby postúpili do finále.Košičanom herne ani výsledkovo príliš nevyšli úvodné tri zápasy štvrťfinále a za stavu 1:2 pre Trenčín to vyzeralo na prekvapenie. To však „oceliari“ nedopustili a pozíciu favorita, ktorý do play off postúpil z 2. miesta, potvrdili tromi následnými víťazstvami. „konštatoval Chovan po tom, čo jeho tím výsledkom 7:2 ukončil sezónu Trenčína.Košičania po záverečnej siréne vedeli, že ich súper bude Zvolen. Zverenci Petra Mikulu nielenže z pozície 10. tímu v predkole vyradili siedmy Slovan, ale následne vypálili rybník aj víťazovi základnej časti Spišskej Novej Vsi. Tieto výsledky, ktoré kontrastovali s nevýraznou dlhodobou časťou Zvolena, dali Košičanov do pozoru.poznamenal košický útočník Filip Krivošík.Špeciálny náboj bude mať séria pre košického kapitána Chovana. V HC pôsobí šiestu sezónu, no predtým odohral jedenásť práve za Zvolen, z ktorého pochádza.,“ konštatoval Chovan.Všetky štyri vzájomné zápasy v základnej časti priniesli víťazstvo Košíc, no až na triumf 3:0 išlo o najtesnejšie súboje. Oba tímy sa v doterajšom priebehu vyraďovačky presvedčili, že výsledky z dlhodobej časti nehrajú rolu a v play off nie je núdza o prekvapenia. Práve historický postup desiateho tímu tabuľky medzi najlepšiu štvorku je jeden z dôkazov, že play off je iná súťaž. Podľa skúseného útočníka Petra Zuzina chcú Zvolenčania nadviazať na výkony, ktorými sa prezentovali proti Slovanu i Spišskej Novej Vsi.“ uviedol Zuzin pre TASR a k výrazne zlepšeným výsledkom v porovnaní s dlhodobou časťou poznamenal:Dôležitý faktor zvolenského postupu do semifinále má meno Pavel Kantor. Český brankár si v semifinálovej sérii proti Spišskej Novej Vsi dvakrát udržal čisté konto a v šiestich dueloch inkasoval iba osem gólov.povedal útočník HKM Zvolen Patrik Marcinek pre TASR. Zvolenčania si v play off naprávajú chuť po základnej časti, ktorá bola pre nich jedna z najhorších v klubovej histórii.Postupom medzi najlepšiu štvorku prekvapili viacerých a radi by pokračovali v gradovaní výsledkov. „poznamenal Marcinek, ktorý vie, čo Zvolenu chýbalo proti Košiciam v základnej časti: „Zuzin i Marcinek patria k hráčom, ktorí zažili finále 2023, v ktorom Zvolen prehral s Košicami 1:4 na zápasy. Nadchádzajúce semifinále by mohlo byť odplatou:poznamenal Zuzin.