Košice triumfovali nad Spartakom 2:1 v 4. kole skupiny o titul

Niké liga - 4. kolo skupiny o titul:



FC Košice - FC Spartak Trnava 2:1 (1:0)



Góly: 28. Faško (z 11 m), 68. Miljanič - 90.+2 Sabo. Rozhodcovia: Očenáš - Bednár, Kuba, ŽK: Faško, Krivák, Jakúbek, Miljanič, Innocenti - Kratochvíl, 3015 divákov.







Košice: Kira - Jakubko, Krivák, Innocenti - Fabiš (76. Bokros), Gallovič (89. Takáč), Jakúbek, Magda (46. Benissan) - Faško - Čerepkai (63. Miljanič), Niarchos (77. Jones)



Trnava: Frelih - Holík, Ujlaky, Twardzik, Jureškin - Zeljkovič - Ofori, Kratochvíl (46. Sabo) - Badolo (72. Pich), Paur (73. Ďuriš), Daniel





hlasy (zdroj: TASR):



Roman Skuhravý, tréner FC Košice: „Miešajú sa vo mne dva pocity. Samozrejme, že mám veľkú radosť z toho, že sme zvíťazili. Myslím si, že to bolo zaslúžené. Zároveň si však myslím, že to bol z náš najslabší výkon v jarnej časti. Z našich hráčov som cítil veľký rešpekt, ktorý sa prejavoval v prechodovej fáze. Aj napriek tomu sme sa dostávali do vyložených šancí. Hazardovali sme s nimi a zaslúžene nás za to súper potrestal, keď v 92. minúte znížil. Nie vždy sa zvíťazíme po skvelom výkone. Dnešné víťazstvo si veľmi vážim.“







Michal Gašparík, tréner FC Spartak Trnava: „Prespali sme prvý polčas. Bolo to bez emócií a bez nasadenia. Na Košiciach bolo vidieť, že nás chcú konečne zdolať. Pôsobili sme letargicky. Vyústilo to do penalty po našej štandardnej situácii. Myslím si, že ak by sme hrali tak, ako sme začali druhý polčas, bol by iný výsledok. Zlomové bolo, že sme do druhého gólu dokázali Košice zavrieť na ich polovici a mali sme niekoľko šancí, no nepremenili sme ich. Spravili sme chyby v defenzíve, po ktorých padol druhý gól. Neskôr to bolo otvorené skoro ako na tréningu. Obe mužstvá mali šance do otvorených obrán. Gól sme potrebovali dať za stavu 0:1, no strelili sme ho už neskoro.“

Košice 6. apríla (TASR) - Futbalisti FC Košice zvíťazili nad Spartakom Trnava 2:1 v nedeľňajšom zápase 4. kola skupiny o titul. V tabuľke si upevnili priebežné 5. miesto pred Podbrezovou, na ktorú majú štvorbodový náskok. Na štvrtú Dunajskú Stredu strácajú dva body. Trnava prehrala druhý zápas po sebe a na treťom mieste má naďalej trojbodovú stratu na Žilinu.Po obojstranne opatrnejšom úvode prišiel dôležitý moment v 27. minúte. Erik Daniel fauloval Romana Čerepkaia a Michal Faško svojím štvrtým jarným gólom z penalty otvoril skóre - 1:0. Domáci mohli pridať do prestávky aj druhý gól, no Faškov zásah neplatil pre ofsajd. Trnave sa nedarilo prekvapiť defenzívu domácich, ktorí v 68. minúte pridali druhý gól. Faško vysunul v šestnástke Karla Miljaniča, ktorý zblízka nezaváhal - 2:0. Konečnú podobu výsledku dal v 92. minúte trnavský stredopoliar Erik Sabo - 2:1.