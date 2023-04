Košice triumfovali v 30. ročníku, historický úspech Spišiakov

play off Tipos extraligy 2023:



kvalifikácia do štvrťfinále



Poprad (7. miesto po ZČ) – Nitra (10.) 0:3 na zápasy (1:2, 1:2, 0:2)



Michalovce (8.) – Trenčín (9.) 3:2 (2:1, 4:6, 0:2, 3:2, 2:1) štvrťfinále:



Košice (1.) - Nitra 4:1 (5:2, 4:3 sn, 2:5, 2:1, 4:2)



Slovan Bratislava (2.) - Michalovce 2:4 (5:2, 2:3pp, 2:3pp, 1:3, 4:0, 0:3)



Zvolen (3.) - Nové Zámky (6.) 4:1 (4:3pp, 4:3pp, 2:5, 4:2, 5:2)



Banská Bystrica (4.) - Spišská Nová Ves (5.) 3:4 (3:2, 0:6, 5:2, 0:2, 4:1, 2:4, 2:3pp)



semifinále:



Košice - Michalovce 4:3 (3:1, 2:0, 2:3, 1:4, 1:2pp, 2:1, 3:1)



Zvolen - Spišská Nová Ves 4:3 (2:4, 2:1sn, 1:3, 3:1, 5:6, 3:0, 3:2)



finále



Košice - Zvolen 4:1 (3:1, 1:0, 3:1, 2:5, 3:0)







Konečné poradie extraligy 2022/2023: 1. Košice, 2. Zvolen, 3. Spišská Nová Ves, 4. Michalovce, 5. Slovan Bratislava, 6. Banská Bystrica, 7. Nové Zámky, 8. Nitra, 9. Poprad, 10. Trenčín, 11. Liptovský Mikuláš, 12. Prešov



Bratislava 23. apríla (TASR) - Hokejisti HC Košice ziskom majstrovského titulu zavŕšili 30. extraligovú sezónu. Začali ju sériou prehier a mimo svojho domáceho štadióna. Napokon sa dvihli herne aj výsledkovo a ich forma vygradovala v play off. Na majstrovskom tróne vystriedali Slovan Bratislava, ktorému sa ziskom 9. titulu vyrovnali v historických tabuľkách.V pozícii obhajcu titulu vstúpil do sezóny Slovan. V čase štartu súťaže už mal za sebou niekoľko zápasov v Lige majstrov, v ktorej napokon nezvíťazil ani v jednom stretnutí a po šiestich prehrách skončil posledný v základnej skupine. V domácej súťaži od úvodu napĺňal vysoké ambície. V závere základnej časti však prehral tri z piatich zápasov a po poslednom kole spadol z prvej priečky na druhú za Košice. V play off následne narazil na Michalovce, ktoré sa do hlavnej fázy vyraďovačky dostali po kvalifikačnej sérii s Trenčínom. "Belasí" nepotvrdili pozíciu favorita a Michalovce sa víťazstvom 4:2 na zápasy postarali o najväčšie prekvapenie play off. Súčasťou základnej časti bolo opäť aj šesť tzv. regionálnych kôl.Najväčšie otázniky na štarte sezóny súviseli s rizikami, ktoré vyplývali z rastúcich cien energií. Dočasným odchodom z domovského štadióna na ne doplatili hráči HC Košice, ktorí nezačali sezónu v Steel aréne, ale v menšej Crow aréne. Do domovského stánku sa vrátili 16. novembra v zápase 17. kola proti Trenčínu. Na svojom štadióne nezačali sezónu ani hráči Dukly Trenčín. Dôvodom bola rekonštrukcia Zimného štadióna Pavla Demitru, pre ktorú absolvovali dlhú sériu zápasov na klziskách súperov a neskôr absolvovali viacero "domácich" zápasov v Dubnici nad Váhom. Na svoj štadión sa vrátili v polovici februára.Na rozdiel od predošlého ročníka sa o zostupujúcom tíme nerozhodlo v baráži, ale posledný tím vypadol priamo do Slovenskej hokejovej ligy (SHL). Je ním Prešov, ktorý v základnej časti obsadil posledné 12. miesto so ziskom 55 bodov a 6-bodovým mankom na predposledný Liptovský Mikuláš. Nahradiť by ho mal víťaz play off SHL, po piatom zápase finálovej sérii viedlo Humenné nad Žilinou 3:2. Paradoxom je, že v kádri posledného tímu extraligy Prešova pôsobil najlepší strelec ligy, ktorým bol s 34 gólmi americký útočník Max Gerlach. Na prvom mieste sa umiestnil aj napriek tomu, že sa nepredstavil v play off. V produktivite súťaže triumfoval útočník Slovana Brant Harris, ktorý nazbieral 62 bodov (32+30). Extraligová sezóna priniesla celkovo 24 hetrikov vrátane jedného štvorgólového zápisu, ktorý zaznamenal útočník Zvolena Chris Langkow v 27. kole proti Košiciam (6:4). Najlepšie individuálne výkony predviedli legionári Harris a Kris Kontos (Banská Bystrica), ktorí zaznamenali po šesť bodov (zhodne 3+3). Gólovo najúrodnejšie zápasy boli stretnutia Slovan - Zvolen (10:2) a Prešov - Liptovský Mikuláš (8:4), v ktorých diváci videli po 12 gólov.Príjemným prekvapením vyraďovacích bojov boli okrem Michaloviec aj hráči Spišskej Novej Vsi. Vo štvrťfinále zdolali v sedemzápasovej sérii Banskú Bystricu, no ďalší sedemzápasový súboj so Zvolenom už vyznel pre súpera. Na Spiši sa však dočkali historických bronzových medailí, ktoré sú najväčší úspech v klubovej histórii