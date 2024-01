Košice uvidia súboj legiend, Lintner favorizuje domáci Tím východu

Na snímke Richard Lintner sa vynára z vody počas predstavenia úplne novej súťaže zručností "DUNK TANK" v 1. prestávke zápasu HC Košice - HK Spiššká Nová Ves v košickej Steel aréne 3. januára 2024 v Košiciach. Foto: TASR - Roman Hanc

Hráči, ktorí prisľúbili účasť v exhibícii All star legendy 2024:



Tím východ: Rastislav Staňa, Ján Laco, Jerguš Bača, Peter Pucher, Radoslav Suchý, Milan Jurčina, Richard Zedník, Michal Handzuš, Tomáš Surový, Ladislav Nagy, Jiří Bicek, Marek Uram, Ľubomír Vaic, Richard Šechný, Arne Kroták, Peter Bartoš, Martin Cibák



Tím západ: Ján Lašák, Ľubomír Višňovský, Andrej Sekera, Ľubomír Sekeráš, Andrej Meszároš, Boris Valábik, Marián Hossa, Marcel Hossa, Marián Gáborík, Žigmund Pálffy, Miroslav Šatan, Rastislav Pavlikovský, Milan Bartovič, Branko Radivojevič, Jozef Stümpel, Tomáš Kopecký, Ján Pardavý

Košice 3. januára (TASR) - Organizátor hokejovej exhibície All Star Legendy 2024 Richard Lintner považuje za jej favorita domáci Tím východu. V nedeľu 11. februára ho povedie v pozícii kapitána Ladislav Nagy, ktorý sa na ľad košickej Steel arény vráti prvýkrát od MS 2019.uviedol Nagy.Exhibícia nadviaže na podobné podujatia, ktoré sa v nedávnych rokoch uskutočnili pod organizačnou taktovkou bývalého obrancu Richarda Lintnera. Zámery priviesť partiu hokejových súputníkov aj do Košíc mal už dlhodobo:uviedol Lintner, ktorý predbežne nefiguruje ani v jednom tíme a k svoju štartu v stretnutí sa vyjadril skôr negatívne.Do zostáv tímov ešte pravdepodobne pribudne zopár hráčov, ktorých Lintner nekonkretizoval, no vyjadril sa k pravdepodobnej neúčasti Petra Bondru: "prezradil Lintner.V pozícii kapitána Tímu západu bude bývalý obranca Ľubomír Višňovský, ktorý naznačil, že duel bývalých spoluhráčov bude aj o prestíži:Ladislav Nagy sa rozlúčil s aktívnou kariérou práve na ľade košickej Steel arény v záverečnom zápase SR na MS 2019. Predtým na nej viedol domáci tím HC Košice a na nevšednú akciu sa už teší:Duel, v ktorom sa na rozdiel od exhibície z marca 2023 v Banskej Bystrici predstavia výlučne iba hokejové osobnosti, prinesie aj šesť súťaží zručností. Lintner s Nagyom v prestávke stredajšieho extraligového zápasu medzi Košicami a Spišskou Novou Vsou predstavili novinku, ktorou bude súťaž s názvom Dunk tank. Pôjde podobnú súťaž, akú v nedávnej minulosti zaviedli aj v Zápasoch hviezd NHL. Spočíva v presnosti streľby na určený terč a po jeho pokorení spadne súper do pripraveného bazéna.