Košice v 5. zápase štvrťfinále porazili doma Banskú Bystricu 4:2
Autor TASR
Košice 26. marca (TASR) - Hokejisti Košíc zvíťazili v piatom štvrťfinálovom zápase play off Tipsport ligy 2025/2026 na domácom ľade nad Banskou Bystricou 4:2. Odvrátili tak koniec sezóny a v sérii hranej na štyri víťazstvá znížili stav na 2:3. Šiesty duel je na programe v sobotu 28. marca o 18.00 v Banskej Bystrici.
„Oceliari“ v snahe natiahnuť sériu nezačali vôbec dobre a už po 28 sekundách inkasovali z hokejky Ziga. V polovici prvej tretiny však vyrovnal Lamper po prihrávke od Rogoňa a za stavu 1:1 išli tímy do kabín. Po prestávke mohol domácich poslať do vedenia Mikúš, ale Rabčan výborne zasiahol. Útočník Košíc však neskôr mieril už presne a poslal svoj tím do vedenia 2:1. Na ďalší gól čakali diváci až do 47. minúty, na radosť domácich fanúšikov ho strelil Petráš - 3:1. Bystričania ešte zdramatizovali duel zásluhou Turnbulla, ale Rosandič gólom do prázdnej bránky definitívne rozhodol o tom, že hrať sa bude aj v sobotu.
Tipsport liga
štvrťfinále play off - 5. zápas /na 4 víťazstvá/
HC Košice - HC MONACObet Banská Bystrica 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)
Góly: 11. Lamper (Rogoň), 28. Mikúš (Rosandič, Krivošík), 47. Petráš (Mikúš, Bartoš), 59. Rosandič (Havrilla) – 1. Zigo, 59. Turnbull (Kukuča, Lucas). Rozhodcovia: Hronský, Klejna – Tichý, Gegáň, vylúčení: 4:6, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 4509 divákov.
Košice: Riečický – Rosandič, Bučko, Šedivý, Ferenc, Dachnovský, Bartoš, Deyl, Kvietok – Petráš, Repčík, Mikúš – Chovan, Jellúš, Krivošík – Rogoň, Havrila, Lamper – Liščinský, Kohút, Plochotnik
Banská Bystrica: Rabčan – Galipeau, Lucas, Žabka, Lee, Stránský, Michalčin, Buc – Faith, Myklucha, Turnbull – Šoltés, Tomka, Kukuča – Kabáč, Valach, Zigo – Gron, Ondrušek, Jasenec
/stav série 2:3/
hlasy po zápase /zdroj Sport 1/:
Dan Ceman, tréner Košíc: „Museli sme dnes vyhrať, ak sme chceli odvrátiť koniec sezóny. Nezačali sme dobre, ale potom sme mali energiu, dokázali sme súpera pretlačiť. Som rád, že máme stále šancu ísť ďalej.“
Vlastimil Wojnar, tréner Banskej Bystrice: „Vstúpili sme do zápasu dobre, dali sme gól a mali sme ďalšiu šancu. Potom sa ale za stavu 1:1 zápas lámal a my sme to neustáli. V sobotu to bude rovnaký zápas ako doterajšie.“
