Košice v dohrávke 45. kola nestačili na Banskú Bystricu

Dan Ceman, tréner HC Košice: "Dnes sme mali ďaleko od úsilia a dôrazu na detaily, na ktoré sa spoliehame. Boli sme slabí aj z pohľadu energie. Mali sme veľmi dlhé striedania, v ktorých sme sa nestíhali vracať do obrany. V dnešnom zápase boli veľmi zlé aj naše presilovky. Nehrali sme dostatočne tvrdo. Nedali sme do toho dostatok emócií. V Nitre ich bolo až príliš veľa, no dnes sme okolo nich ani nešli. Počas sezóny sme sa viackrát dokázali vrátiť sa do zápasov, no teraz nám chýbalo viac vášne do hokeja."



Michal Chovan, kapitán HC Košice: "Nepodali sme dobrý výkon. Z celého zápasu sme hrali asi iba 15 minút to, čo máme hrať a čo vieme hrať. Vieme, čo musíme zlepšiť. Play off sa blíži, takže musíme hrať úplne inak. Dnes išlo o dôležité body, no náš výkon tomu nezodpovedal. Do ďalšieho zápasu musíme nastúpiť úplne inak. Nemali sme dobrý pohyb, od začiatku sme neboli dôrazní."



Vladimír Országh, tréner HC MONACObet Banská Bystrica: "Chceli sme nadviazať na výkon z nedávneho zápasu v Poprade. Hlavne v prvej polovici zápasu sa nám to darilo, išli sme do vedenia. Nepúšťali sme Košice do tlaku, čo je dôležité na veľkom klzisku. Trochu nás zabrzdila porucha mantinelu. Potom sme vykorčuľovali nekoncentrovaní, Košice začali hrať. Pre nás bolo dôležité, že sme inkasovali iba jeden gól. Dôležité boli aj ubránené oslabenia. Konečne sme si pomohli aj gólom z presilovky. Bolo to pre nás dôležité víťazstvo aj pre vývoj v tabuľke."



Boris Žabka, obranca HC MONACObet Banská Bystrica: "Išli sme do zápasu na sto percent, pretože potrebujeme body, aby sme zostali v prvej šestke. Na súpera sme sa dobre pripravili, takže som rád, že sa nám podarilo zvíťaziť. Po probléme s mantinelom sme na chvíľu vypadli z rytmu, no dokázali sme sa vrátiť."





Tipos extraliga - dohrávka 45. kola:



HC Košice - HC MONACObet Banská Bystrica 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)



Góly: 36. Chovan (Havrila, Teves) - 13. Voyer (Turnbull, Boucher), 15. Žabka (Kalousek, Michalčin), 34. Boucher, 54. Turnbull (Faith, Boucher). Rozhodcovia: Rojík, Snášel - Knižka, Stanzel, vylúčení: 6:8 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 5338 divákov.



Košice: Riečický - Parlett, Rosandič, Teves, Deyl, Ferenc, Gildon, Mitro - Jääskeläinen, Pollock, Mikúš - Krivošík, Martel, Archambault - Lunter, Chovan, Repčík - Lamper, Havrila, Rogoň



Banská Bystrica: Emond - Žabka, Kozák, Scarlett, Chicoine, Michalčin, Zeleňák, Česánek - Voyer, Boucher, Turnbull - Faith, Wedman, Petriska - Šoltés, Myklucha, Kukuča - Tomka, Bíreš, Kalousek

Tipos extraliga - dohrávka 40. kola:



HC Nové Zámky - HK Spišská Nová Ves 1:5 (0:2, 0:2, 1:1)



Góly: 55. Liniajev (Věntus, Petrík) - 15. Gonda (Barilla, Novogurský), 16. MacKinnon (Romaňák, Rapáč), 25. Kestner (Meireles, Ford), 40. Valach (Meireles), 46. Rapáč (Kestner). Rozhodovali: Krajčík, Žák – Junek, Staššák, vylúčení: 3:2 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:1, 299 divákov.



Nové Zámky: Julínek – Čajkovič, Ligas, Věntus, Čapoš, Kremnický, Jasečko – Frankovič, Ondrušek, Berčík – Kodhaj, Hazala, Rácz – Molnár, Synák, Petrík – Liniajev, Konrád



Spišská Nová Ves: Valluš (41. Varša) – Romaňák, MacKinnon, Groch, Barcík, Valach, Ališauskas, Karaffa – Kestner, Ford, Rapáč – Meireles, Johnson, Hannoun – T. Danielčák, Vartovník, Murin – Gonda, Barilla









Košice 25. februára (TASR) - Hokejisti HC MONACObet Banská Bystrica zvíťazili v utorňajšej dohrávke 45. kola Tipos extraligy na ľade HC Košice 4:1. "Oceliari" prišli o pozíciu lídra tabuľky, keďže Spišská Nová Ves, ktorá zaostávala iba o skóre, triumfovala na ľade Nových Zámkov.Hráči Banskej Bystrice zachytili úvod zápasu a po 1. tretine viedli 2:0. V 34. minúte, po góle Matthewa Bouchera na 0:3, rozhodcovia pre problémy s mantinelom prerušili zápas a hráči zamierili do šatní. Krátko po vynútenej prestávke síce domáci znížili zásluhou Chovana, no vyrovnať už nedokázali. Banská Bystrica zvíťazila po dvoch prehrách a upevnila si priebežné piate miesto. Víťaznú premiéru v jej bránke absolvoval Zach Emond.Hokejisti Spišskej Novej Vsi vyhrali v utorkovej dohrávke 40. kola Tipos extraligy na ľade Nových Zámkov vysoko 5:1. Vlaňajší finalisti po triumfe na ľade posledného tímu poskočili na čelo tabuľky, kde vystriedali Košice. Tie zaváhali proti Banskej Bystrici (1:4).Na víťazstve Spišiakov sa gólom a asistenciou podieľal krídelník prvého útoku Branislav Rapáč a rovnakú bilanciu mal aj americký legionár Josh Kestner. Dve asistencie pridal Kanaďan Greg Meireles.