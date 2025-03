Košice v elitnej šestke, Čerepkai: Taký výbuch emócií som nezaži

Košice 2. marca (TASR) - Futbalisti FC Košice sa po zápase ako z napínavého trilleru radovali z premiérového postupu do skupiny o titul v NIké lige. Nad priamym konkurentom z Michaloviec v sobotu triumfovali 3:2 a pred nastávajúcou časťou súťaže si veria aj na najlepšie tímy súťaže. Podľa trénera Romana Skuhravého bude nadstavbová časť dôležitá aj pre ďalší progres tímu.



Košičania mali pred záverečným 22. kolom základnej časti postup vo svojich rukách, no neboli v jednoduchej pozícii. Proti Michalovciam, ktorým stačila na postup aj remíza, museli zvíťaziť, inak by zamierili do skupiny o udržanie sa. Pred takmer 5500 divákmi začali ofenzívne, na brankára Viktora Budinského smeroval jeden útok za druhým, no domácich zmrazil nepokrytý Kido Taylor-Hart, ktorý poslal Zemplín do vedenia. Košičania potrebovali v tej chvíli streliť dva góly a po tom, čo sa im nedarilo prekonať defenzívu súpera, dostali nový impulz v 31. minúte po červenej karte Abdula Zubairua.



Gól Michala Faška v 41. minúte znamenal vyrovnanie na 1:1, no oslabení hostia šokovali Košičanov aj druhýkrát, keď Taylor-Hart upravil v 52. minúte na 1:2. Domácich priblížil k postupu Roman Čerepkai, ktorý krátko na to vyrovnal, no dlho sa zdalo, že michalovská defenzíva udrží postupový výsledok. Ofenzívne snahy Košičanov postupne vädli, ale rozhodujúci gól si nechali na úplný záver. V nadstavenom čase sa po viacerých centroch dostal k lopte Dominik Kružliak a hlavičkou z ostrého uhla prekonal Budinského. "Ostal som na zadnej žrdi. Bolo to z uhla a ani neviem, ako to tam prešlo. Som rád, že som pomohol mužstvu," konštatoval skúsený obranca.



Explózia košickej radosti bola enormná, vnímal ju aj strelec druhého gólu Čerepkai. "Ten gól v 94. minúte priniesol taký výbuch emócií, aký som asi nezažil. Ten zápas bol o nás. Škoda, že sme už v prvom polčase nepremenili nejaké šance, bolo by to pokojnejšie. Inak to bol veľmi ťažký zápas, Michalovce hrali naozaj dobre a boli nebezpečné v brejkoch," poznamenal Čerepkai. Trénera Romana Skuhravého tešil nielen postupový výsledok, ale aj skutočnosť, že diváci videli zápas nadštandardnej ligovej úrovne. "Moja úloha bola stiahnuť z našich hráčov ťarchu dôležitosti tohto zápasu. Myslím si, že sa to podarilo. Vo mne je stále túžba po tzv. totálnom futbale. Milujem to a chcem, aby bol futbal divadlo. Samozrejme, že chcem aj to, aby sme dôsledne bránili, no som odkojený na tom, že ľudia chodia na góly, na body a na šou," poznamenal Skuhravý. Košický kouč pozitívne zhodnotil doterajšiu časť sezóny, počas ktorej nahradil Gergelyho Geriho. "Hráči prijali to, čo som od nich chcel. Po kondičnej stránke sme spravili veľký progres. Chcem však, aby sme boli viac hladní. Pasáž, keď sme hrali do zatvorenej obrany súpera, nebola príliš dobrá. Strácali sme lopty a súper z toho chodil do kontier, ktoré nás stáli veľa síl. Myslím si však, že proti Michaloviam to bol z našej strany dobrý výkon. Nadstavbovú časť chceme využiť na to, aby boli Košice na jar silnejšie, než sú teraz."



Popri Kružliakovi či Čerepkaiovi bol jedným z košických hrdinov aj ofenzívny stredopoliar Michal Faško. Podieľal sa na všetkých troch góloch domácich, keď prvý strelil a na ďalšie dva prihral. "Museli sme zvíťaziť, zvíťazili sme a to je podstatné. V záverečných 15-20 minútach sme si už nevedeli vypracovať šance, možno tam bola aj nejaká frustrácia, no napokon prišla krásna bodka. Je mi trochu ľúto Michaloviec, ktoré majú skvelú sezónu pod výbornými trénermi. Dokázali sme ich však zdolať v dôležitom zápase a tak sme si zaslúžili postup. V nadstavbe chceme byť nepríjemní pre každého súpera," poznamenal Faško.