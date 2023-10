Košice v Lige majstrov padli doma s AIK Skelleftea 1:2, sú bez bodu

HC Košice - AIK Skelleftea 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)



Góly: 23. Lunter (Chovan, Rogoň) - 6. Grangberg (Dzierkals, Stenman), 33. P. Lindholm (Sikura, Lindberg). Rozhodovali: Bača (Poľ.), Stano - Durmis, Synek (všetci SR), vylúčení: 2:3 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, 2633 divákov.



Košice: Janus - Olsson, Breton, Ferenc, Zech, Šedivý, Deyl, A. Bartoš, Hudec - Krivošík, Pollock, Fejes - Rogoň, Chovan, Lunter - Lamper, Berger, Jääskeläinen - Bačo, Šimun, Havrila



Skelleftea: Rautio - Pudas, Forsfjäll, Sandin-Pellika, Nilsson, Grangberg, Olsson, Lundberg - Sikura, P. Lindholm, Lindberg - Vuollet, Johnson, Hugg - Heikkinen, Lindström, M. Lindholm - Dzierkals, Z. Forsfjäll, Stenman







zostávajúci program HC Košice v LM:



streda, 10. októbra: Košice - Adler Mannheim /18.30/



Košice 10. októbra (TASR) - Hokejisti HC Košice nebodovali ani vo svojom piatom zápase v Lige majstrov. V utorňajšom domácom zápase prehrali so švédskym tímom AIK Skelleftea 1:2 a prišli aj o teoretickú šancu postúpiť do vyraďovacej fázy. So súťažou sa rozlúčia domácim duelom s Adlerom Mannheim v stredu 18. októbra.Švédsky tím sa od úvodu prezentoval aktívnym korčuľovaním, vďaka ktorému sa viackrát usadil pred brankárom Janusom. Košičania mali problém vyvinúť súvislejší tlak a hrozili najmä z brejkov. Hostia išli do vedenia v 6. minúte, keď po strele obrancu Grangberga vyťažili zo zakrytého výhľadu Janusa - 0:1. Košičania sa následne ubránili oslabeniu a na začiatku druhej časti vyrovnali. Prečíslenie troch proti dvom zakončil Lunter - 1:1. Domáci si dávali väčší pozor na defenzívu, no v 33. minúte prepadli v útočnom pásme a únik dvoch na jedného zakončil Pär Lindholm - 1:2. "Oceliari" sa do vyložených šancí príliš nedostávali, v závere druhej časti však mohol vyrovnať Pollock, no po brejku neprekonal brankára Rautia. Domácim nevyšla snaha o vyrovnanie ani počas dvoch presiloviek v úvode tretej časti. V nej predviedli väčšiu streleckú aktivitu, ale bez želaného efektu.