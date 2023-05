Košice v Lige majstrov proti Servette, Mníchovu či Skelleftee

Tampere 24. mája (TASR) - Hokejisti HC Košice sa v základnej fáze Ligy majstrov 2023/2024 stretnú so švajčiarskymi klubmi Servette Ženeva, EHC Biel-Bienne, SC Rapperswil-Jona Lakers, nemeckými tímami EHC Red Bull Mníchov, Adler Mannheim a švédskym AIK Skelleftea. Rozhodol o tom stredajší žreb v dejisku MS v Tampere.



Súťaž zmenila oproti minulým ročníkom formát, namiesto 32 klubov sa v nej predstaví len 24 účastníkov. Košice ako úradujúci slovenský šampión štartujú v Lige majstrov na základe voľnej karty, ktorú im udelilo vedenie súťaže. Skupinový formát sa končí, po novom každý tím absolvuje v základnej fáze šesť duelov proti šiestim rôznym súperom (tri doma a tri vonku), ktorých im určil žreb. Do play off postúpi 16 najlepších tímov spoločnej tabuľky na základe bodového zisku. Postupový "pavúk" bude zostavený na základe umiestnenia jednotlivých klubov v tabuľke (1-16, 2-15, atď).



Pred žrebom rozdelili 24 tímov do štyroch výkonnostných košov po 6 účastníkoch na základe rebríčka CHL. Žreb určil každému klubu po dvoch súperov z iných košov. Následne tímom pridelili preddefinované pozície do šablóny, ktorá určila kompletný harmonogram základnej časti.



Úradujúci víťaz Tipos extraligy sa nachádzal v D-koši, kde figuroval spoločne s českými Vítkovicami, francúzsky klubom Rouen Dragons, nórskym Stavangerom Oilers, dánskym tímom Aalborg Pirates a severoírskym Belfastom Giants. Žrebovať sa začalo práve od najnižšieho výkonnostného koša. Košice boli vyžrebované hneď ako prvý tím, dostali tak pozíciu D1. Tá znamená, že "oceliari" odohrajú doma zápasy so Servette Ženeva, Skellefteou a Mannheimom a predstavia sa na ľade Mníchova, Bielu a Rapperswilu.



Košičanov tak preveria tri najlepšie švajčiarske tímy, švédsky vicemajster, ako aj nemecký majster, resp. bronzový medailista z DEL. "Čaká nás šesť mimoriadne silných súperov vrátane majstrov Švajčiarska a Nemecka. Žreb nám pridelil až tri švajčiarske tímy. Trochu sme si priali zmerať si sily aj s niektorým z českých tímov, čo by bolo pre fanúšikov určite zaujímavé. Sme radi, že sa po dlhých rokoch do Košíc vráti špičkový európsky hokej. Urobíme všetko preto, aby sme Slovensko reprezentovali v čo najlepšom svetle," uviedol pre klubový web Miloslav Klíma, výkonný riaditeľ HC Košice.



Pri žrebe asistovali aj dvaja bývalí fínski brankári Pekka Rinne a Niklas Bäckström. Počas žrebu platilo pravidlo, že v základnej časti nemohli proti sebe nastúpiť dva tímy z rovnakej krajiny. Nová sezóna Ligy majstrov odštartuje 31. augusta 2023, základná časť vyvrcholí 17.–18. októbra. Play off odštartuje 14. novembra 2023, finále je na programe 20. februára 2024.



Predstavitelia "oceliarov" nedávno obdržali od zástupcov CHL list, v ktorom sa uvádza, že ak nebudú Košice pôsobiť v lige riadenej národným zväzom, nebudú môcť štartovať ani v Lige majstrov. Reagovali tak na aktuálnu situáciu, ktorá nasledovala po vzniku PHL (Profesionálnej hokejovej ligy). Pod jej riadením chce začať ďalšiu extraligovú sezónu deväť klubov vrátane Košíc, PHL však nemá krytie zo strany Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH). Podľa vyjadrenia zväzu prezident SZĽH Miroslav Šatan a generálny sekretár Miroslav Lažo absolvovali v stredu v Tampere míting s výkonným riaditeľom košického klubu Miloslavom Klímom aj prezidentom CHL Jörgenom Lindgrenom s cieľom vyriešiť situáciu.



V hokejovej Lige majstrov doteraz Slovensko zastupovali okrem Košíc aj HK Nitra, HC '05 Banská Bystrica a HC Slovan Bratislava. Najúspešnejším klubom súťaže je švédska Frölunda, ktorá ju ovládla už štyrikrát. Titul obhajuje fínsky klub Tappara Tampere.