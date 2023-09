Košice v LM prehrali na ľade Red Bill Mníchov 2:5

Liga majstrov - 3. kolo:



Red Bull Mníchov - HC Košice 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)



Góly: 11. Ortega (Blum, Street), 18. Varejcka (Eder), 34. Hager (Oswald, Blum), 38. Krammer (Blum, Ortega), 45. Blum (Parkes, Eisenschmid) - 28. Olsson (Berger, Breton), 43. Olsson (Berger, Breton). Rozhodovali: MacFarlane (USA), Rohatsch - Hefner, Höfer (všetci Nem.), vylúčení: 6:3 na 2 min., presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, 2634 divákov.



Mníchov: Niederberger - McKiernan, MacWilliam, Blum, Almquist, Bittner, Abeltshauer, Weber - Ortega, Smith, Krammer - Parkes, Street, Eisenschmid - Kastner, Hager, Oswald - Heigl, Eder, Varejcka - Lutz



Košice: Janus - Olsson, Breton, Ferenc, Zech, Šedivý, Deyl - Jääskeläinen, Chovan, Lunter, A. Bartoš - Bartánus, Krivošík, Pollock - Lamper, Berger, Rogoň - Jokeľ, Šimun, Havrila - Bačo

ďalší program HC Košice v Lige majstrov:



Nedeľa, 10. septembra: Rapperswill-Jona Lakers (Švajč.) - Košice /15.45/



Utorok, 10. októbra: Košice - Skelleftea (Švéd.) /17.30/



Streda, 18. októbra: Košice - Adler Mannheim (Nem.) /18.30/

Mníchov 8. septembra (TASR) - Hokejisti HC Košice nebodovali ani v treťom zápase Ligy majstrov. V piatkovom dueli prehrali na ľade nemeckého majstra Red Bull Mníchov 2:5. Oba ich góly strelil v presilovkách obranca Jens Olsson. Košičania nastúpia na ďalší súboj LM v nedeľu od 15.45 na ľade švajčiarskeho tímu Rapperswill-Jona Lakers.Slovenský majster odohral duel bez útočníka Huntera Fejesa, ktorý dostal zákaz činnosti na jeden zápas pre napadnutie rozhodcu.Každý z účastníkov Ligy majstrov odohrá v základnej časti 6 zápasov. Slovenský majster bude mať po zápase v s Rapperswillom mesačnú prestávku v LM a pôsobenie v základnej časti uzavrie októbrovými domácimi zápasmi so švédskym tímom Skelleftea a nemeckým Adlerom Mannheim. Spomedzi 24 tímov postúpi do play off 16 najlepších.Prvá tretina patrila domácim herne a napokon aj výsledkovo. Ortega v 11. minúte potrestal vylúčenie Havrilu, keď využil zakrytý výhľad brankára Janusa - 1:0. O sedem minút Košičanom nevyšla ofenzívna akcia, po ktorej sa nestihli sformovať do defenzívy a Varejcka upravil na 2:0. Slovenský majster v druhej tretine zvládol oslabenie počas vylúčenia Šimuna a krátko na to skóroval v presilovke. Po spolupráci legionárov skóroval Olsson - 2:1. Domáci získali dvojgólový náskok späť o šesť minút. Pozičnú chybu hostí a nedôraz defenzívy zužitkoval Hager, ktorý prestrelil Janusa - 3:1. Domáci boli herne na koni a ich náskok zvýšil v 38. minúte Krammer, pričom gól dosiahol korčuľou v súlade s pravidlami. Olsson v tretej tretine využil čas a priestor počas presilovky a gólom na 4:2 vrátil Košičanov do zápasu. O dve minúty však Blum skóroval z protiútoku a na trojgólové manko (2:5) už Košičania nedokázali odpovedať.